Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ru10 крупнейших российских компаний накопили 3,4 трлн рублей

В топ-20 компаний с внушительным количеством денег на счетах вошли «Транснефть», «Норильский никель», РЖД, Московский метрополитен.
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с чего всё началось

Топ-10 богатейших компаний России накопили ₽3,4 трлн

Топ-10 богатейших компаний (без учета банков) накопили около 3,4 трлн руб. Если добавить банки (у которых иная бизнес-модель — им обычно нужно больше денежных средств, в том числе для поддержания резервов), то первую тройку составят крупнейшие госбанки — Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ.
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Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей

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Названа общая сумма накоплений богатейших компаний России

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:55

РБК: Десять крупнейших компаний России накопили 3,4 трлн рублей

Коммерсантъвчера в 22:16
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