Экономика
REGNUMДесять крупнейших российских компаний накопили 3,4 трлн рублей
На счетах крупнейших компаний России, в числе которых «Роснефть», «Почта России» и Гзмпром, по состоянию на 31 декабря 2018 года было аккумулировано почти 3,4 трлн рублей. Такие цифры содержатся в бухгалтерской отчетности, опубликованной Росстатом и самими компаниями, которую проанализировало РБК.
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с чего всё началось
Топ-10 богатейших компаний (без учета банков) накопили около 3,4 трлн руб. Если добавить банки (у которых иная бизнес-модель — им обычно нужно больше денежных средств, в том числе для поддержания резервов), то первую тройку составят крупнейшие госбанки — Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ.РБКвчера в 22:00
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Столица С 04:00
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Вечерний курьер вчера в 06:11
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Сын Мика Джаггера спел на русском трек рэперов Элджея и Feduk
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Дудь поговорил с автором теории о Девятой планете
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РИА Новости 06:15
Общество
Жертвами наводнения в Венеции стали два человека
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Ранее Дженнифер Энистон и другие актеры «Друзей» категорически отвергали возможность возрождения сериала.
Культуромания вчера в 23:46
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Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
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ФАС одобрила ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2
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Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко высказался по поводу возможности проведения саммита в нормандском формате.
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