Экономика
RT на русскомТоп-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей
Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на опубликованную Росстатом бухгалтерскую отчётность.
Читать в источнике
Оценить60
с чего всё началось
Топ-10 богатейших компаний (без учета банков) накопили около 3,4 трлн руб. Если добавить банки (у которых иная бизнес-модель — им обычно нужно больше денежных средств, в том числе для поддержания резервов), то первую тройку составят крупнейшие госбанки — Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ.РБК12 ноября в 22:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 04:21, Ашберн
Футбол
В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России
Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Политика
Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы
Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы».
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
Происшествия
В Забайкалье объявлен траур по 11 погибшим в ДТП
Напомним, сегодня, 14 ноября, около 7:00 по местному времени при столкновении трёх автомобилей семеро человек погибли и ещё двое получили ранения.
Политика
«Белые каски» подтвердили смерть одного из создателей организации
Организация "Белые каски" подтвердила смерть Джеймса Ле Мезюрье, который был одним из ее основателей.
Происшествия
Над устроившим расстрел в колледже Благовещенска студентом издевались
По предварительным данным, поводом для вспышки агрессии могло послужить решение преподавателя удалить студента из аудитории за опоздание, после чего тот вышел из колледжа, а затем вернулся и открыл огонь из пятизарядного ружья.
Общество
Опасным преступникам могут запретить работать в такси
В России планируется запретить гражданам, осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления, управлять автобусами, троллейбусами, трамваями и такси.
Технологии
МегаФон делает «Интернет вещей» в пять раз быстрее
По новой технологии вещи смогут передавать данные со скоростью до 130 кбит / с. Это в пять раз быстрее того, что работает сейчас.
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Армия и оружие
«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС
В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
Экономика
«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
Шоу-бизнес
Алексей Панин привязал дочь к батарее ремнем
На видео Алексей грубо схватил девочку за руку и прижал к полу, далее отвел ее на кухню и привязал при помощи ремня к батарее.
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Транспорт
Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург
Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году
Следствие завершило расследование крушения самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. Об этом рассказали в СК России.
Происшествия
Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки
Политика
В МИД Украины заявили, что встреча Зеленского с Путиным не планируется
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что личная встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина пока не планируется, речь идет лишь о подготовке саммита в нормандском формате.
Шоу-бизнес
Ольга Копосова рассказала, что ее вытащило из страшной болезни
В "Судьбе человека" актриса говорит, что "След" дал ей свободу, самодостаточность и уверенность в своих силах, а востребованность помогла вырваться "из лап" страшной болезни.
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
Общество
Последняя жительница дома у филармонии согласилась продать квартиру
Общество
Роструд предупредил о мошенниках с «внеплановыми проверками»
Случаи мошенничества, связанные с внеплановыми проверками, зафиксированы в 24 российских регионах, включая Москву.
Политика
Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.
Армия и оружие
Эрдоган заявил о готовности Турции вместе с США уничтожить ДАИШ
Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган после переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что Анкара и Вашингтон придерживаются единой позиции в вопросе борьбы с террористами.
Гаджеты
Представлена новая версия легендарной раскладушки Motorola Razr
Компания Motorola официально представила новый смартфон Motorola Razr - перезапуск легендарной "раскладушки" прошлого десятилетия.
Энергетика
Революция требует жертв: сланцевый гигант США объявил о скором банкротстве
С начала года в США ушли с рынка несколько десятков сланцевых компаний, и это никого не удивило: инвесторы, так и не дождавшись прибыли, вкладывают в отрасль все меньше.
Хоккей
Илья Воробьев: «Когда принял „Магнитку“ у нее не было „физики“»
Тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев в интервью «СЭ» рассказал, с чего начал работу в клубе.
Политика
Госдуме предложили разрешить Путину продлить полномочия Садовничего
Комитет Госдумы по образованию и науке поддержал законопроект, в котором предлагается дать президенту возможность продлять неограниченное число раз полномочия ректоров МГУ и СПбГУ.