Экономика

RT на русскомRT на русскомТоп-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей

Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на опубликованную Росстатом бухгалтерскую отчётность.
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с чего всё началось

Топ-10 богатейших компаний России накопили ₽3,4 трлн

Топ-10 богатейших компаний (без учета банков) накопили около 3,4 трлн руб. Если добавить банки (у которых иная бизнес-модель — им обычно нужно больше денежных средств, в том числе для поддержания резервов), то первую тройку составят крупнейшие госбанки — Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ.
РБК12 ноября в 22:00

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Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей

RT на русскомвчера в 05:19

Названа общая сумма накоплений богатейших компаний России

Известиявчера в 05:17

РБК: Десять крупнейших компаний России накопили 3,4 трлн рублей

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«Газпром» и госбанки возглавили рейтинг богатейших компаний России

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК12 ноября в 23:55

Богатейшие компании России накопили 3,4 трлн рублей

Газета.Ruвчера в 02:44
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В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России

Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
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В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
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Политика

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Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы».
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Напомним, сегодня, 14 ноября, около 7:00 по местному времени при столкновении трёх автомобилей семеро человек погибли и ещё двое получили ранения.
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«Белые каски» подтвердили смерть одного из создателей организации

Организация "Белые каски" подтвердила смерть Джеймса Ле Мезюрье, который был одним из ее основателей.
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Происшествия

Над устроившим расстрел в колледже Благовещенска студентом издевались

По предварительным данным, поводом для вспышки агрессии могло послужить решение преподавателя удалить студента из аудитории за опоздание, после чего тот вышел из колледжа, а затем вернулся и открыл огонь из пятизарядного ружья.
Ридус вчера в 23:51
Теннис

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В России планируется запретить гражданам, осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления, управлять автобусами, троллейбусами, трамваями и такси.
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МегаФон делает «Интернет вещей» в пять раз быстрее

По новой технологии вещи смогут передавать данные со скоростью до 130 кбит / с. Это в пять раз быстрее того, что работает сейчас.
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Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
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В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
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Экономика

«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
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Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

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Шоу-бизнес

Алексей Панин привязал дочь к батарее ремнем

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GreatLove вчера в 11:04
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
Транспорт

Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург

Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
RT на русском вчера в 11:44
Происшествия

СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году

Следствие завершило расследование крушения самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. Об этом рассказали в СК России.
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Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки

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В МИД Украины заявили, что встреча Зеленского с Путиным не планируется

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что личная встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина пока не планируется, речь идет лишь о подготовке саммита в нормандском формате.
РИА Новости 03:59
Шоу-бизнес

Ольга Копосова рассказала, что ее вытащило из страшной болезни

В "Судьбе человека" актриса говорит, что "След" дал ей свободу, самодостаточность и уверенность в своих силах, а востребованность помогла вырваться "из лап" страшной болезни.
Вести.Ru вчера в 06:43
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Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну

Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК вчера в 06:40
Общество

Последняя жительница дома у филармонии согласилась продать квартиру

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Общество

Роструд предупредил о мошенниках с «внеплановыми проверками»

Случаи мошенничества, связанные с внеплановыми проверками, зафиксированы в 24 российских регионах, включая Москву.
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Политика

Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.
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Армия и оружие

Эрдоган заявил о готовности Турции вместе с США уничтожить ДАИШ

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган после переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что Анкара и Вашингтон придерживаются единой позиции в вопросе борьбы с террористами.
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Представлена новая версия легендарной раскладушки Motorola Razr

Компания Motorola официально представила новый смартфон Motorola Razr - перезапуск легендарной "раскладушки" прошлого десятилетия.
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Революция требует жертв: сланцевый гигант США объявил о скором банкротстве

С начала года в США ушли с рынка несколько десятков сланцевых компаний, и это никого не удивило: инвесторы, так и не дождавшись прибыли, вкладывают в отрасль все меньше.
РИА Новости 00:00
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Илья Воробьев: «Когда принял „Магнитку“ у нее не было „физики“»

Тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев в интервью «СЭ» рассказал, с чего начал работу в клубе.
Спорт-Экспресс вчера в 17:15
Политика

Госдуме предложили разрешить Путину продлить полномочия Садовничего

Комитет Госдумы по образованию и науке поддержал законопроект, в котором предлагается дать президенту возможность продлять неограниченное число раз полномочия ректоров МГУ и СПбГУ.
РБК 04:17
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