Топ-10 богатейших компаний (без учета банков) накопили около 3,4 трлн руб. Если добавить банки (у которых иная бизнес-модель — им обычно нужно больше денежных средств, в том числе для поддержания резервов), то первую тройку составят крупнейшие госбанки — Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ.

с чего всё началось

Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на опубликованную Росстатом бухгалтерскую отчётность.

Авто McLaren представил 815-сильный суперкар без крыши и лобового стекла В линейке Ultimate Series компании McLaren появился двухместный 815-сильный суперкар с открытым кокпитом и без лобового стекла.

Происшествия Задержан начальник ростовского главка ФСИН Как подчеркнул Максименко, это задержание будет предостережением другим госслужащим, недовольным своим материальным положением и решившим нечестным путем улучшить его.

Политика Коломойский призвал Украину восстановить отношения с Россией Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.

Общество Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.

Футбол Ганчаренко дисквалифицирован на один матч чемпионата России Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского ЦСКА Виктора Ганчаренко на один матч за высказывания в адрес арбитра в игре чемпионата России против "Сочи", сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Гаджеты Realme разрабатывает конкурента смартфону Redmi Note 8 Новинка по сути станет улучшенным вариантом Realme 5 и будет называться Realme 5s.

Происшествия Замгендиректора РКЦ «Прогресс» погиб в ДТП под Самарой Заместитель генерального директора по производству РКЦ "Прогресс" Вадим Небога погиб в ДТП под Самарой 13 ноября.

Армия и оружие Фрегат «Маршал Шапошников» вышел из сухого дока после модернизации На текущий момент корабль вышел из сухого дока и готовится к тестированию главной энергоустановки.

Происшествия Пропавшая в Ставрополе школьница пряталась в подъезде Школьница, которую несколько дней искали в Ставрополе, пряталась в подъезде многоквартирного дома.

Общество На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Шоу-бизнес Максим Фадеев отправится с артистами лейбла в кругосветное путешествие В конце октября 51-летний Максим Фадеев неожиданно расторг контракты со всеми артистами лейбла MALFA.

Шоу-бизнес Мать Анастасии Заворотнюк могут арестовать Мать российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Валентина может быть арестована.

Кино Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» в России Российский режиссёр Андрей Кончаловский представил российским зрителям свой новый фильм «Грех».

Политика Названо число получивших российские паспорта жителей ЛНР Порядка 40 тыс. жителей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) получили российские паспорта, заявил замначальника управления миграционной службы МВД ЛНР Руслан Найда, передает ТАСС.

Политика В Госдуме поддержали поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами Комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о СМИ-иноагентах со всеми поправками, после принятия которого под закон могут попасть физические лица.

Общество Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий сокращенный рабочий день для проживающих на селе женщин.

Происшествия Вскрылись планы Соколова после убийства аспирантки Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве и расчленении аспирантки и своей возлюбленной Анастасии Ещенко, после совершения преступления составлял деловой график на неделю.

Происшествия Во «Внуково» задержан третий фигурант дела об угрозах судье В аэропорту «Внуково» перед вылетом за границу задержали третьего фигуранта дела об угрозах расправой в адрес судьи Мосгорсуда Евгения Ерзунова.

Общество Кириллу Терешину удалили синтол из «рук-базук» Российскому блогеру Кириллу Терешину, более известному по прозвищу «руки-базуки», провели операцию по удалению синтола из плечей обеих рук в московской клинике.