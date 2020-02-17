Экономика
RT на русскомВ Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка
13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ. Средства от продажи пакета ЦБ в Сбербанке направят в бюджет для финансирования социальных инициатив, изложенных в послании президента Федеральному собранию.
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Футбол
Игорь Черевченко объяснил, почему «Арсенал» летом неудачно выступил в еврокубках
Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко в интервью газете «Спорт-Экспресс» рассказал, почему его команда летом прошлого года неудачно дебютировала в еврокубках, проиграв обе отборочных игры Лиги Европы бакинскому «Нефтчи», и не забив в них ни одного гола.
Политика
В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР
Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
Происшествия
Провалившихся под лед лошадей спасли в Башкирии
Несколько мужчин спасли животных и сняли это на видео. В Иглинском районе Башкирии семь лошадей провалились под лед.
Политика
Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
Игры
Геймплей отмененного шутера StarCraft: Ghost в хорошем качестве
Общество
В отношении петербургского «Метростроя» ввели процедуру наблюдения
В понедельник, 17 февраля, стало известно, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти ввёл процедуру наблюдения в отношении ОАО «Метрострой».
Футбол
«Зенит» подтвердил переход Кокорина в «Сочи»
Происшествия
Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку
Армия и оружие
В Йемене хуситы заявили, что сбили военный самолет арабской коалиции
Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что в пятницу вечером ракетой земля-воздух сбили истребитель арабской коалиции в небе над провинцией Эль-Джауф на северо-западе Йемена.
Экономика
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменить карту в срок, после 1 июля не смогут получить пенсию.
Общество
Суд в Петербурге рассмотрит второй иск об обследовании на коронавирус
Невский районный суд рассмотрит в среду административное исковое заявление главного государственного санитарного врача Петербурга к Анне Рыбаковой о принудительном помещении под медицинское наблюдение для проверки на коронавирус, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Футбол
Фанаты «Тамбова» требуют вернуть клуб на родной стадион
Фанаты футбольного клуба «Тамбов» сформировали петицию, где призывают вернуть команду на родной стадион «Спартак» и оказать помощь в строительстве новой арены.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Гаджеты
Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания
По итогам проверки экран смартфона треснул после первого же закрытия.
Авто
Эксперты рассказали, с каким пробегом автомобиль лучше не покупать
Как стало известно порталу NJCAR.RU, оптимальный показатель пробега для 3-летнего автомобиля должен составлять 50-60 тысяч км, а для машины, выпущенной пять лет назад - 100 тысяч км. То есть среднегодовой пробег должен находиться в диапазоне от 15 до 25 тыс. километров.
Шоу-бизнес
12-летняя дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы
Накануне 12-летняя девочка даже кардинально сменила свой образ, покрасив волосы в фиолетовый цвет, о чем сообщила в соцсетях.
Энергетика
Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ) — проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд.
Общество
Прилепин ответил на письмо немецкого писателя о Великой Отечественной
Писатель Захар Прилепин в статье специально для RT прокомментировал присланное в редакцию телеканала в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга о Великой Отечественной войне.
Культура
Гибель композитора Андрея Иванова в Австралии попала на видео
Издание Daily Mail опубликовало видео, запечатлившее момент гибели российского композитора Андрея Иванова в Австралии.
Политика
Появилось видео сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями
Телеканал "Звезда" опубликовал видео почетного сопровождения самолета Сергея Шойгу истребителями сербских ВВС.
Политика
На Украине отстранили всех прокуроров, расследовавших дело МН17
Шесть украинских прокуроров, принимавших участие в расследовании катастрофы MH17, уволили в результате антикоррупционной реформы, сообщила газета NRC Next.
Футбол
«Зенит» представил стартовый состав на игру с «Кайратом»
Космос
Омскую «Ангару» после прибытия на космодром планируют уничтожить
Одну из первых ракет предполагается уничтожить почти сразу после прибытия на космодром – она предназначается для испытаний системы аварийного спасения пилотируемого космического корабля «Орел».
Общество
В Большом театре прокомментировали претензии Волочковой из-за пенсии
Балерине Анастасии Волочковой для оформления пенсии следует обращаться не в Большой театр, а в Пенсионный фонд РФ, ГАБТ же передал ей через адвоката пакет необходимых документов в октябре 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Общество
В поддержку фигурантов дела «Сети» выступили книжные лавки
Три петербургских книжных магазина присоединились к стартовавшей недавно всероссийской акции в поддержку членов организации «Сеть» (запрещенной на территории Российской Федерации), осужденных за терроризм.
Биатлон
Норвежский биатлонист публично вступился за Логинова
Накануне российский биатлонист Александр Логинов выиграл золотую медаль на чемпионата мира в Антерсельве в спринте.