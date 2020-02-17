с чего всё началось

13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ. Средства от продажи пакета ЦБ в Сбербанке направят в бюджет для финансирования социальных инициатив, изложенных в послании президента Федеральному собранию.

В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

Футбол Игорь Черевченко объяснил, почему «Арсенал» летом неудачно выступил в еврокубках Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко в интервью газете «Спорт-Экспресс» рассказал, почему его команда летом прошлого года неудачно дебютировала в еврокубках, проиграв обе отборочных игры Лиги Европы бакинскому «Нефтчи», и не забив в них ни одного гола.

Происшествия Провалившихся под лед лошадей спасли в Башкирии Несколько мужчин спасли животных и сняли это на видео. В Иглинском районе Башкирии семь лошадей провалились под лед.

Общество В отношении петербургского «Метростроя» ввели процедуру наблюдения В понедельник, 17 февраля, стало известно, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти ввёл процедуру наблюдения в отношении ОАО «Метрострой».

Общество Суд в Петербурге рассмотрит второй иск об обследовании на коронавирус Невский районный суд рассмотрит в среду административное исковое заявление главного государственного санитарного врача Петербурга к Анне Рыбаковой о принудительном помещении под медицинское наблюдение для проверки на коронавирус, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Футбол Фанаты «Тамбова» требуют вернуть клуб на родной стадион Фанаты футбольного клуба «Тамбов» сформировали петицию, где призывают вернуть команду на родной стадион «Спартак» и оказать помощь в строительстве новой арены.

Авто Эксперты рассказали, с каким пробегом автомобиль лучше не покупать Как стало известно порталу NJCAR.RU, оптимальный показатель пробега для 3-летнего автомобиля должен составлять 50-60 тысяч км, а для машины, выпущенной пять лет назад - 100 тысяч км. То есть среднегодовой пробег должен находиться в диапазоне от 15 до 25 тыс. километров.

Общество Прилепин ответил на письмо немецкого писателя о Великой Отечественной Писатель Захар Прилепин в статье специально для RT прокомментировал присланное в редакцию телеканала в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга о Великой Отечественной войне.

Космос Омскую «Ангару» после прибытия на космодром планируют уничтожить Одну из первых ракет предполагается уничтожить почти сразу после прибытия на космодром – она предназначается для испытаний системы аварийного спасения пилотируемого космического корабля «Орел».

Общество В Большом театре прокомментировали претензии Волочковой из-за пенсии Балерине Анастасии Волочковой для оформления пенсии следует обращаться не в Большой театр, а в Пенсионный фонд РФ, ГАБТ же передал ей через адвоката пакет необходимых документов в октябре 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Общество В поддержку фигурантов дела «Сети» выступили книжные лавки Три петербургских книжных магазина присоединились к стартовавшей недавно всероссийской акции в поддержку членов организации «Сеть» (запрещенной на территории Российской Федерации), осужденных за терроризм.