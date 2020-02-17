Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ. Средства от продажи пакета ЦБ в Сбербанке направят в бюджет для финансирования социальных инициатив, изложенных в послании президента Федеральному собранию.
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с чего всё началось
Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует
 из электронной базы данных нижней палаты российского парламента.
РБК02:17

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В Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка

РБК02:17

Аксаков назвал возможные сроки принятия проекта о покупке акций Сбербанка

Известия01:53

В Госдуму внесен законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ

Интерфакс01:35

В Госдуму внесен законопроект о выкупе у ЦБ акций Сбербанка

Коммерсантъ01:18

ЦБ перечислит в бюджет РФ 500 млрд рублей в 2020 году в рамках продажи акций Сбербанка

ТАСС07:32

В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

RT на русском01:00

Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ внесен в Госдуму

Банки.ру01:27
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Футбол

Игорь Черевченко объяснил, почему «Арсенал» летом неудачно выступил в еврокубках

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко в интервью газете «Спорт-Экспресс» рассказал, почему его команда летом прошлого года неудачно дебютировала в еврокубках, проиграв обе отборочных игры Лиги Европы бакинскому «Нефтчи», и не забив в них ни одного гола.
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В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР

Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
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Несколько мужчин спасли животных и сняли это на видео. В Иглинском районе Башкирии семь лошадей провалились под лед.
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Россиянка нашла три миллиона рублей в туалете самолета

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Политика

Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
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Cyber.sports.ru 02:21
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В отношении петербургского «Метростроя» ввели процедуру наблюдения

В понедельник, 17 февраля, стало известно, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти ввёл процедуру наблюдения в отношении ОАО «Метрострой».
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«Зенит» подтвердил переход Кокорина в «Сочи»

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Несколько жителей Латвии попросили Путина о помощи

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Происшествия

Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку

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В Йемене хуситы заявили, что сбили военный самолет арабской коалиции

Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что в пятницу вечером ракетой земля-воздух сбили истребитель арабской коалиции в небе над провинцией Эль-Джауф на северо-западе Йемена.
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В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

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Общество

Суд в Петербурге рассмотрит второй иск об обследовании на коронавирус

Невский районный суд рассмотрит в среду административное исковое заявление главного государственного санитарного врача Петербурга к Анне Рыбаковой о принудительном помещении под медицинское наблюдение для проверки на коронавирус, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
РИА Новости 08:30
Футбол

Фанаты «Тамбова» требуют вернуть клуб на родной стадион

Фанаты футбольного клуба «Тамбов» сформировали петицию, где призывают вернуть команду на родной стадион «Спартак» и оказать помощь в строительстве новой арены.
NewInform вчера в 15:44
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У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

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Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

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Авто

Эксперты рассказали, с каким пробегом автомобиль лучше не покупать

Как стало известно порталу NJCAR.RU, оптимальный показатель пробега для 3-летнего автомобиля должен составлять 50-60 тысяч км, а для машины, выпущенной пять лет назад - 100 тысяч км. То есть среднегодовой пробег должен находиться в диапазоне от 15 до 25 тыс. километров.
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RT на русском 09:44
Общество

Прилепин ответил на письмо немецкого писателя о Великой Отечественной

Писатель Захар Прилепин в статье специально для RT прокомментировал присланное в редакцию телеканала в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга о Великой Отечественной войне.
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Культура

Гибель композитора Андрея Иванова в Австралии попала на видео

Издание Daily Mail опубликовало видео, запечатлившее момент гибели российского композитора Андрея Иванова в Австралии.
Газета.Ru 07:28
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Появилось видео сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями

Телеканал "Звезда" опубликовал видео почетного сопровождения самолета Сергея Шойгу истребителями сербских ВВС.
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Политика

На Украине отстранили всех прокуроров, расследовавших дело МН17

Шесть украинских прокуроров, принимавших участие в расследовании катастрофы MH17, уволили в результате антикоррупционной реформы, сообщила газета NRC Next.
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«Зенит» представил стартовый состав на игру с «Кайратом»

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Омскую «Ангару» после прибытия на космодром планируют уничтожить

Одну из первых ракет предполагается уничтожить почти сразу после прибытия на космодром – она предназначается для испытаний системы аварийного спасения пилотируемого космического корабля «Орел».
Вечерний Омск. Неделя 15 февраля в 10:30
Общество

В Большом театре прокомментировали претензии Волочковой из-за пенсии

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Общество

В поддержку фигурантов дела «Сети» выступили книжные лавки

Три петербургских книжных магазина присоединились к стартовавшей недавно всероссийской акции в поддержку членов организации «Сеть» (запрещенной на территории Российской Федерации), осужденных за терроризм.
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Биатлон

Норвежский биатлонист публично вступился за Логинова

Накануне российский биатлонист Александр Логинов выиграл золотую медаль на чемпионата мира в Антерсельве в спринте.
Inc-news.ru вчера в 05:36
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