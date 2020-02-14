Экономика
РБКТоп-5 событий недели: ЦБ отдает Сбербанк, «Газпром» обещает дивиденды
ЦБ объявил о выходе из капитала Сбербанка Во вторник Банк России и Минфин сообщили, что разработали и направили в правительство план выхода ЦБ из капитала Сбербанка (ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция финансовой организации).
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Сам себе покупатель. Юлия Латынина: Зачем нужна операция по обналичиванию Сбербанка через ЦБ
Новая газета14 февраля в 06:46
ЦБ расстается со Сбербанком, нефть и коронавирус. «Прайм» выбрал главные события недели
ПРАЙМ14 февраля в 08:30
Доцент Залюбовская назвала покупку Минфином акций Сбербанка интересной сделкой
Народные новости13 февраля в 19:31
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Футбол
«Брага» обыграла «Спартак» в финале клубного ЧМ по пляжному футболу
Происшествия
Двое рабочих погибли при падении сотовой вышки в Москве
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Самолет Уфа-Пхукет сменил курс и приземлился в Москве
Самолет, который следовал рейсом Уфа-Пхукет, сменил курс и приземлился в аэропорту Москвы.
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»
В матче 24-го тура чемпионата Испании среди команд Примеры мадридский «Реал» сыграл вничью с «Сельтой».
Здоровье
На Среднем Урале начала снижаться заболеваемость ОРВИ и гриппом
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Свердловской области снижается. Об этом сегодня заявил заместитель губернатора Павел Креков.
Общество
В китайской провинции Хубэй запретили движение транспорта
В китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения нового типа коронавируса, запретили движение пешеходов и всех видов транспортных средств.
Политика
В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике
Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Происшествия
Жительница Саратова обнаружила в ванной мертвую младшую сестру
16 февраля старшая сестра вернулась домой с ночного дежурства и обнаружила в ванной комнате младшую – без признаков жизни.
Политика
Пушков оценил реакцию британцев на слова Путина
Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя реакцию Министерства иностранных дел Великобритании на слова президента РФ Владимира Путина о приверженности понятиям "мама" и "папа", заявил, что пафос заявления ведомства не вполне понятен.
Политика
Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции
Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
Гаджеты
Популярный недорогой Honor получил Android 10 в Европе
Стабильная версия EMUI 10 для популярного недорогого смартфона Honor 8X дошла до европейских и африканских стран.
Экономика
Банк России хочет изменить критерии сомнительных операций
Банк России собирается изменить критерии сомнительных операций, влекущих блокировку счета.
Политика
Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии
Как сообщает Sunday Times, такие подозрения возникли у ирландских служб безопасности.
Биатлон
Фуркад гордится братьями Бе за критику Логинова
Французский биатлонист Мартен Фуркад высказался о критике норвежцев Тарьея и Йоханнеса Бе в адрес Александра Логинова.
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Здоровье
Умер известный кардиохирург Вадим Прелатов
Вадим Прелатов – работал в Саратове заместителем главврача по кардиохирургии ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер».
Общество
Си Цзиньпин рассказал о принимаемых им мерах по борьбе с коронавирусом
Китайский лидер Си Цзиньпин сообщил, что еще 7 января распорядился принять меры профилактики на фоне вспышки нового коронавируса.
Экономика
Сбербанк допустил другие банки к сервису быстрых расчетов «Яндекс.Кассы»
Сбербанк и «Яндекс.Касса» допустили к своему сервису мгновенных расчетов между юридическими лицами сторонние банки, рассказал РБК представитель «Яндекс.Кассы» (принадлежит компании «Яндекс.Деньги» — «дочке» Сбербанка).
Биатлон
РУСАДА подтвердила дисквалификацию биатлониста Устюгова
У Российского антидопингового агентства (РУСАДА) есть информация о дисквалификации двукратного олимпийского чемпиона российского биатлониста Евгения Устюгова.
Технологии
В России появился новый метод воровства персональных данных
Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
Общество
У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус
Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
Общество
ФСБ задержала в Азовском море судно с украинцами
Происшествия
Мужчина напал с ножом на прихожан храма в центре Москвы
Мужчина напал с ножом на прихожан в храме Святителя Николая в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Биатлон
Экхофф отреагировала на слова Резцовой о допинге в Норвегии
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф отреагировала на заявления олимпийской чемпионки по биатлону и лыжным гонкам Анфисы Резцовой о том, что многие биатлонисты сборной Норвегии выступают с медицинской поддержкой.
Происшествия
В Подмосковье многодетный отец расстрелял жену на глазах у ребенка
Собеседник агентства рассказал, что семья была многодетной. Во время преступления в квартире находился один из детей.
Футбол
«Крылья Советов» разгромили «Далянь Ифан»
Второй контрольный матч, которые самарские «Крылья Советов» провели в воскресенье, 16 февраля, в рамках третьего учебно-тренировочного сбора, оказался гораздо успешнее, чем первый.
Кино
«Соник в кино» показал лучший старт в истории экранизации игр
Фильм "Соник в кино", основанный на популярной франшизе компании Sega, продемонстрировал лучший старт в американском прокате в истории экранизации видеоигр.
Политика
Украинская община Крыма призвала Зеленского отказаться от полуострова
Политика
Украина поможет эвакуировать граждан Аргентины из китайского Уханя
Напомним, местные власти Обуховского района Киевской области приняли решение не принимать граждан Украины, эвакуированных из Китая, поскольку на территории района нет подходящих для карантина объектов.
Политика
Трамп в разговоре с Эрдоганом осудил поддержку Россией Асада
Господин Трамп осудил поддержку Россией «преступлений режима Асада» и выразил негативное мнение по поводу иностранного военного вмешательства в дела Ливии.