Экономика
РБКТоп-5 событий недели: ЦБ отдает Сбербанк, «Газпром» обещает дивиденды
ЦБ объявил о выходе из капитала Сбербанка Во вторник Банк России и Минфин сообщили, что разработали и направили в правительство план выхода ЦБ из капитала Сбербанка (ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция финансовой организации).
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Общество
Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
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Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях
Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что в последнее время Примадонна помолодела.
Происшествия
Студентку МГУ госпитализировали с подозрением на коронавирус
Девушке предстоит сдать анализы на коронавирус.
Кино
Умер кинорежиссёр Георгий Шенгелая
За биографическую ленту «Пиросмани» о знаменитом грузинском художнике Шенгелая удостоился награды Международного кинофестиваля в Чикаго.
Гаджеты
Xiaomi представила умную колонку дешевле 20 долларов
Компания Xiaomi представила небольшую защищенную умную колонку Mi Outdoor Blueetoth Speaker, цена которой составляет 19,5 доллара.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала всю правду о браке с королем Малайзии
"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина рассказала телеведущей шоу "Док-ток" Ксении Собчак о браке с королем Малайзии Мухаммадом V. Девушка отметила, что познакомилась с ним в 2017 году и их отношения стремительно развивались.
Происшествия
Появилось видео нападения в московском храме
Политика
В ФСБ исключили связь с убийством Хангошвили в Берлине
Президент ассоциации спецподразделения ФСБ России "Вымпел" Валерий Попов заявил, что никакой связи между фондом и убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине нет, передает "Интерфакс".
Космос
Кристалл из метеорита, упавшего на Челябинск, оказался углеродом
Часть метеорита, которую ранее все принимали за алмаз, оказалась новой формулой углерода, сообщает издание «КП-Челябинск».
Футбол
Кокорин прокомментировал дебют в «Сочи». Форвард сделал дубль за тайм
Общество
В Москве экстренно госпитализирован Дмитрий Дибров
Политика
Киев узаконит нацистское приветствие отдельным приказом
О возможной отмене одиозного приветствия «слава Украине» с ответом «героям слава» заговорили после отмены закона о строевом уставе украинской армии.
Единоборства
Таджикский боец рассказал, как Хабиб ведет себя в обычной жизни
Футбол
«Барселоне» пока не разрешили купить нападающего
Директор «Барселоны» Гильермо Амор заявил, что клуб ещё не получил от Королевской испанской футбольной федерации разрешение приобрести нападающего вне заявочного периода в связи с травмами форвардов команды Луиса Суареса и Усмана Дембеле.
Культура
Вышел трейлер сериала Стивена Спилберга «Удивительные истории»
Футбол
Саратовский футболист Федор Смолов забил мадридскому «Реалу»
Общество
Кабмин одобрил повышение дисциплинарного штрафа для заключённых
Предполагается, что повышенные штрафы помогут осуществить задачи уголовно-исполнительного законодательства и регулировать порядок отбывания наказания.
Общество
Во Франции суд оставил под стражей россиянина Александра Винника
Россиянин Александр Винник останется под стражей - таково решение апелляционного суда Парижа, рассматривавшего обращение адвокатов россиянина, передает РИА Новости.
Армия и оружие
Под Псковом начались учения десантников России и Белоруссии
Происшествия
У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус
Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Кино
В Китае из-за коронавируса отменили премьеру нового фильма про Бонда
В Пекине из-за вспышки коронавируса отменили запланированную на апрель премьеру 25-го фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать».
Общество
Все петербургские соратники Миллера покинули правление Газпрома
В понедельник "Газпром" объявил, что на пенсию уходит главный бухгалтер Елена Васильева, а зампред-руководитель аппарата правления Михаил Середа переводится на другую работу в группе.
Шоу-бизнес
Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой
Британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой. В 2009 году она непродолжительное время встречалась с принцем Гарри.
Хоккей
Московское «Динамо» потерпело разгромное поражение от «Йокерита»
Московское "Динамо" потерпело разгромное поражение от хельсинкского "Йокерита" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Армия и оружие
В МИД РФ ответили на обвинения в преследовании спутника США
В российском МИД добавили, что заявления командующего космическими силами США Джона Рэймонда о якобы преследовании российским космическим аппаратом «Космос-2542» американского спутника-шпиона USA-245 (он же-КН-11) не соответствуют действительности.
Общество
В Большом театре ответили Волочковой на претензии по поводу пенсии
Представители Большого театра ответили на претензии балерины Анастасии Волочковой, которые касаются полагающейся ей пенсии.
Политика
Председателя Мюнхенской конференции внесли в базу сайта «Миротворец»
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер внесен в базу скандального украинского сайта "Миротворец" за подписание плана по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщается на сайте.
Политика
Евросоюз продлил на год санкции против Белоруссии
«Совет решил продлить ограничительные меры против Белоруссии на один год, до 28 февраля 2021 года», — сказано в заявлении Совета ЕС, опубликованном на официальном сайте законодательного органа 17 февраля.