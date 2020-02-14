Экономика

РБКРБКТоп-5 событий недели: ЦБ отдает Сбербанк, «Газпром» обещает дивиденды

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ЦБ объявил о выходе из капитала Сбербанка Во вторник Банк России и Минфин сообщили, что разработали и направили в правительство план выхода ЦБ из капитала Сбербанка (ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция финансовой организации).
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Топ-5 событий недели: ЦБ отдает Сбербанк, «Газпром» обещает дивиденды

РБК14 февраля в 10:36

Игры вокруг Сбербанка

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