Экономика
РБКТоп-5 событий недели: ЦБ отдает Сбербанк, «Газпром» обещает дивиденды
ЦБ объявил о выходе из капитала Сбербанка Во вторник Банк России и Минфин сообщили, что разработали и направили в правительство план выхода ЦБ из капитала Сбербанка (ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция финансовой организации).
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Экономика
ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов
Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову под руки увели со сцены после концерта в Брянске
Ольга Бузова удивила странным поведением после концерта в Брянске. В сети опубликовали видеозапись о том, как ее вели под руки в гримерную.
Биатлон
Логинов завоевал «бронзу» в гонке преследования на чемпионате мира
Политика
Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии
Трамп «передал желание Соединенных Штатов положить конец российской поддержке зверств режима Асада», цитирует агентство слова президента США.
Общество
Захарова отреагировала на слова протоиерея о гражданских женах
Официальный представитель МИД Мария Захарова поинтересовалась, как назвать мужчин, живущих в гражданском браке.
Шоу-бизнес
Пугачева впервые рассказала, что делает для омоложения
Пугачева говорит, что у нее хорошая кожа от природы, а также есть квалифицированные хирурги-друзья, которым под силу все делать под местным наркозом.
Здоровье
Главный трансплантолог России призвал изымать больше органов у скончавшихся пациентов в больницах Екатеринбурга
Главный трансплантолог Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Сергей Готье объяснил в интервью Е1.RU, почему в Екатеринбурге не могут обеспечить органами всех пациентов, нуждающихся в трансплантации.
Общество
Дневной сон по выходным вдвое снижает риск сердечного приступа
Здоровье
Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов
Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Происшествия
Сменивший курс самолет Уфа-Пхукет сел в «Шереметьево»
Самолет Уфа-Пхукет, резко изменивший курс после срабатывания датчика о технеисправности, благополучно приземлился в Москве.
Происшествия
Водитель такси изнасиловал пассажирку в Ростове и скрылся
В Ростове-на-Дону водитель такси изнасиловал пассажирку. Об этом сообщает портал 1Rnd со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Происшествия
Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке
Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Происшествия
Число жертв коронавируса в Китае достигло 1770 человек
Число жертв коронавируса COVID-2019 на территории Китая достигло 1770 человек, подтвержденных случаев заражения — 70 тыс. 548 человек.
Общество
Кудрин прокомментировал фильм Дудя об эпидемии ВИЧ в России
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин, комментируя фильм Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России, сообщил, что в 2020 году Счетная палата проведет анализ эффективности мер медпомощи больным ВИЧ-инфекцией с 2018 года.
Футбол
Смолов забил первый гол в чемпионате Испании
Российский футболист Федор Смолов, выступающий с января за «Сельту» из Виго, забил свой первый гол в чемпионате Испании.
Общество
Группа разбора: выясняем, реально ли обмануть алкотестер, дунув вполсилы
Не помогает и тщательное полоскание рта водой, потому что алкотестер «чует» алкоголь, который попадает в выдыхаемый воздух через альвеолы лёгких, по сути, напрямую из крови.
Авто
Названы три самые надежные подержанные иномарки в РФ
Армия и оружие
США захотели заменить в Африке американских солдат на местных
Армия и оружие
Эрдоган: заявления США по Сирии не вызывают доверия у Турции
Заявления Соединенных Штатов по Сирии не вызывают доверия у Анкары.
Политика
Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции
Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
Политика
Хабаровский депутат-коммунист Кукушкин метит в губернаторы ЕАО
КПРФ накануне представила своего кандидата, который на выборах 13 сентября 2020 года намерен побороться за пост губернатора ЕАО.
Технологии
Разработана радиационная защита с ингредиентом из ржавчины
Ученые предложили использовать полимеры, насыщенные частицами ржавчины для защиты космических аппаратов от радиации.
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Экономика
«Кредитное здоровье» россиян вернулось к докризисному уровню
Кто и как измеряет "кредитное здоровье" россиян НБКИ, которое входит в тройку крупнейших бюро на российском рынке, публикует динамику индекса кредитного здоровья (Credit Health Index) с октября 2008 года.
Происшествия