Экономика

РБКРБКТоп-5 событий недели: ЦБ отдает Сбербанк, «Газпром» обещает дивиденды

ЦБ объявил о выходе из капитала Сбербанка Во вторник Банк России и Минфин сообщили, что разработали и направили в правительство план выхода ЦБ из капитала Сбербанка (ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция финансовой организации).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Топ-5 событий недели: ЦБ отдает Сбербанк, «Газпром» обещает дивиденды

РБК14 февраля в 10:36

Главное за неделю. 10—16 февраля

Банки.ру02:00

Главные события недели с 17 по 21 февраля

Profinance.ru22:54

Два варианта развития событий после продажи Сбербанка - аналитик ИАЦ «Альпари»

SIA.ru22:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 23:10, Ашберн
Экономика

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Коммерсантъ 18:53
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову под руки увели со сцены после концерта в Брянске

Ольга Бузова удивила странным поведением после концерта в Брянске. В сети опубликовали видеозапись о том, как ее вели под руки в гримерную.
Брянские новости вчера в 12:35
Биатлон

Логинов завоевал «бронзу» в гонке преследования на чемпионате мира

Российская газета 10:08
Политика

Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии

Трамп «передал желание Соединенных Штатов положить конец российской поддержке зверств режима Асада», цитирует агентство слова президента США.
Ведомости 21:38
Общество

Захарова отреагировала на слова протоиерея о гражданских женах

Официальный представитель МИД Мария Захарова поинтересовалась, как назвать мужчин, живущих в гражданском браке.
РИА Новости 14:33
Шоу-бизнес

Пугачева впервые рассказала, что делает для омоложения

Пугачева говорит, что у нее хорошая кожа от природы, а также есть квалифицированные хирурги-друзья, которым под силу все делать под местным наркозом.
ФАН 13:12
Здоровье

Главный трансплантолог России призвал изымать больше органов у скончавшихся пациентов в больницах Екатеринбурга

Главный трансплантолог Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Сергей Готье объяснил в интервью Е1.RU, почему в Екатеринбурге не могут обеспечить органами всех пациентов, нуждающихся в трансплантации.
Екатеринбург Онлайн 02:30
Происшествия

Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье

Известия 12:55
Общество

Дневной сон по выходным вдвое снижает риск сердечного приступа

Московский Комсомолец в Марий Эл 09:11
Здоровье

Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов

Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Общественное телевидение России вчера в 07:33
Происшествия

Сменивший курс самолет Уфа-Пхукет сел в «Шереметьево»

Самолет Уфа-Пхукет, резко изменивший курс после срабатывания датчика о технеисправности, благополучно приземлился в Москве.
Интерфакс 21:41
Происшествия

Водитель такси изнасиловал пассажирку в Ростове и скрылся

В Ростове-на-Дону водитель такси изнасиловал пассажирку. Об этом сообщает портал 1Rnd со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 19:46
Происшествия

Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке

Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
RT на русском 10:59
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета 05:25
Происшествия

Число жертв коронавируса в Китае достигло 1770 человек

Число жертв коронавируса COVID-2019 на территории Китая достигло 1770 человек, подтвержденных случаев заражения — 70 тыс. 548 человек.
Известия 22:25
Общество

Кудрин прокомментировал фильм Дудя об эпидемии ВИЧ в России

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин, комментируя фильм Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России, сообщил, что в 2020 году Счетная палата проведет анализ эффективности мер медпомощи больным ВИЧ-инфекцией с 2018 года.
РИА Новости 04:50
Авто

Эксперты рассказали, автомобиль с каким пробегом лучше не покупать

МонаВиста 07:40
Общество

Детские сады эвакуируют в крупнейших городах Дальнего Востока

Известия 22:38
Футбол

Смолов забил первый гол в чемпионате Испании

Российский футболист Федор Смолов, выступающий с января за «Сельту» из Виго, забил свой первый гол в чемпионате Испании.
Ведомости 16:52
Авто

Составлен ТОП-5 лучших бюджетных паркетников для большой семьи

Pnzdrive 05:10
Общество

Группа разбора: выясняем, реально ли обмануть алкотестер, дунув вполсилы

Не помогает и тщательное полоскание рта водой, потому что алкотестер «чует» алкоголь, который попадает в выдыхаемый воздух через альвеолы лёгких, по сути, напрямую из крови.
НГС.Кемерово 19:00
Авто

Названы три самые надежные подержанные иномарки в РФ

Tvoe-avto.com 13:57
Армия и оружие

США захотели заменить в Африке американских солдат на местных

Красная весна 14 февраля в 12:09
Армия и оружие

Эрдоган: заявления США по Сирии не вызывают доверия у Турции

Заявления Соединенных Штатов по Сирии не вызывают доверия у Анкары.
ТАСС вчера в 13:38
Политика

Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
РБК 12:54
Политика

Хабаровский депутат-коммунист Кукушкин метит в губернаторы ЕАО

КПРФ накануне представила своего кандидата, который на выборах 13 сентября 2020 года намерен побороться за пост губернатора ЕАО.
EAOmedia.ru 20:45
Технологии

Разработана радиационная защита с ингредиентом из ржавчины

Ученые предложили использовать полимеры, насыщенные частицами ржавчины для защиты космических аппаратов от радиации.
Московский Комсомолец в Марий Эл 14 февраля в 08:22
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном

Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Экспресс газета 07:56
Экономика

«Кредитное здоровье» россиян вернулось к докризисному уровню

Кто и как измеряет "кредитное здоровье" россиян НБКИ, которое входит в тройку крупнейших бюро на российском рынке, публикует динамику индекса кредитного здоровья (Credit Health Index) с октября 2008 года.
РБК 22:00
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное