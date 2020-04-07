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Топ-клубы АПЛ потеряют более 100 млн фунтов, если сезон будет отменён
Газета.Ru
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По информации Daily Mail, топ-клубы английской Премьер-Лиги понесут серьезные финансовые потери, если сезон будет отменен.В источнике
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