Экономика
РИА НовостиТоп-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
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Политика
В Кремле прокомментировали появление икон с Путиным
Теннис
Медведев покинул турнир в Роттердаме после первого круга
Первая ракетка турнира в Роттердаме Даниил Медведев потерпел поражение от канадца Вашека Поспишила в первом круге.
Гаджеты
В Сети появились характеристики смартфона Realme X50 Pro 5G
Из названия смартфона становится понятно, что он будет поддерживать 5G.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил Россию в нападениях в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил режим Башара Асада и российских военных, которые действуют вместе с правительственной армией Сирии, в нападении на мирных жителей в Идлибе, сообщает РБК со ссылкой на зарубежные СМИ.
Наука
Из согнутых алмазов будут делать новые суперконденсаторы
Оказалось, у такого «фокуса» есть вполне практическое применение – создание нового поколения суперконденсаторов, которые уже назвали сверхконденсаторами.
Биатлон
Назван состав сборной России на смешанную эстафету ЧМ по биатлону
Тренерский штаб сборной России по биатлону выставил на первую гонку чемпионата мира самых опытных участников.
Политика
Россия отказалась голосовать за резолюцию по Ливии
Россия отказалась голосовать за резолюцию по Ливии, которую утвердил Совбез ООН.
Происшествия
Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео
В Москве местная жительница в истерике побила таксиста кулаками и осыпала мужчину оскорблениями из-за отказа ее везти.
Хоккей
«Авангард» в серии буллитов одолел казанский «Ак Барс»
Общество
Мнучин считает, что вспышка коронавируса будет влиять на экономику лишь в 2020 году
В декабре минувшего года компания Boeing объявила о том, что с января на время прекратит выпуск самолетов модели 737 MAX.
Футбол
ЦСКА интересуется защитником «Крузейро»
Московский футбольный клуб ЦСКА намерен перетянуть в свои ряды бразильского защитника Кака.
Политика
Двойная память: в Дрездене пройдет антинацистский марш
На протяжении 20 последних лет неонацисты припоминают падение Дрездена и устраивают марши «справедливости», выкрикивая лозунги из прошлого.
Хоккей
После силового приема в матче НХЛ Кузнецов получил травму
В матче регулярного чемпионата с "Нью-Йорк Айлендерс" Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нападающий команды "Вашингтон Кэпиталз", россиянин Евгений Кузнецов получил травму.
Здоровье
Открылись первые пункты «Ульяновской государственной аптеки»
В Минздраве Ульяновской области сообщили об открытии первых двух пунктов розничной «Ульяновской государственной аптеки».
Политика
Facebook удалила сеть связанных с «российской разведкой» аккаунтов
Представители социальной сети Facebook заявили, что обнаружили группу фейковых аккаунтов, которые, по утверждению компании, связаны с российской военной разведкой.
Культура
«Полюс» вновь открыл для театров «Золотой сезон»
Об условиях конкурса на пресс-конференции, которая прошла в НКК 12 февраля, рассказала директор по связям с общественностью компании «Полюс» Виктория Васильева.
Футбол
Неймара обвинили в организации VIP-проституции
Global Look Press Бразильская модель Нажила Триндаде, ранее обвинявшая форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара в изнасиловании, подает на футболиста новый иск.
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Культура
Собчак ответила на критику зрителей ее шоу «Док-Ток»
Телеведущая Ксения Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток». Первый выпуск был посвящен истории сестер Хачатурян.
Авто
Продемонстрировали обновленный Citroen C3
Модель C3 доступна в двух новых цветах Elixir Red и Spring Blue, с четырьмя оттенками крыши и таким же количеством стайлинг-пакетов.
Технологии
Malwarebytes предупреждает, что угроз для Mac становится все больше
Исследователи пишут, что в 2019 году среднее количество обнаружений угроз на одно устройство Mac составляло 11 (по сравнению со средним значением 4,8 в 2018 году).
Культура
В Сахалинском колледже искусств в 13-й раз проводят конкурс «Педагогические надежды»
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Гаджеты
В чем разница бизнес-подходов Apple и Samsung
Помимо четырех новых смартфонов, представленных на презентации Unpacked 2020, Компания Samsung продемонстрировала, как она собирается противопоставить себя главному конкуренту в лице Apple, сделав ставку на сотрудничество с другими технологическими гигантами.
Культура
Церемония «Оскара» обновила антирекорд по просмотрам
По данным компании Nielsen Media Research, трансляцию телеканала ABC с церемонии вручения премии «Оскар» смотрели около 23,6 миллиона зрителей — на 20% меньше, чем в прошлом году, пишет «Би-би-си».
Технологии
Операторы сообщили результаты тестирования «суверенного Рунета»
Напомним, что в законе «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» с недавних пор появились поправки, которые еще называют "законом о суверенном Рунете", они вступили в силу 01.11.2019 года.
Здоровье
Десятки тысяч новосибирцев заболели ОРВИ
За 6 неделю года зарегистрировано 21 738 случаев заболевания ОРВИ, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.