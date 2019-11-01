Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".

Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»

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