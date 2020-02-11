Экономика
РИА НовостиТоп-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
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Белый дом: Китай не заинтересован в контроле над вооружениями
Власти Китая не заинтересованы в контроле над вооружениями, заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт ОʼБрайен во время своего выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне.
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Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»
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Один из пусков с космодрома Восточный перенесли на 2021 год
Всего с апреля 2016 года с космодрома Восточный выполнены пять запусков, один из которых в декабре 2017 года со спутником "Метеор-М" номер 2-1 и 18 малыми космическими аппаратами завершился аварией.
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Chery создаёт суббренд Vantas, чтобы продавать машины в США и Канаде
Что касается Chery, то данная компания планирует продавать в США и Канаде кроссоверы дочернего бренда Exeed, созданного специально под премиальные автосегмента SUV.
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Samsung представил новые смартфоны-флагманы: всё о Galaxy S20
Samsung Galaxy S20 Ultra Samsung Galaxy S20: камеры, фотовозможности В Samsung уверены, что главное в современном смартфоне — камера, по крайней мере именно такое мнение высказывают пользователи в маркетинговых исследованиях.
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Бывшим президентам предложено дать пожизненное членство в Совфеде
Бывшие президенты России смогут пожизненно входить в Совет Федерации, следует из предлагаемой поправки к проекту об изменении Конституции.
Здоровье
Эксперты определили пик эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса достигнет своего пика во второй половине февраля.
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Врач назвал храп признаком серьезной болезни
Экономика
В России пенсионерам повысили доплату за возраст
В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
Политика
Трамп анонсировал увольнения в Белом доме
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Белый дом покинет ряд сотрудников из-за ситуации с импичментом.
Политика
В Раде рассказали об идеологической ловушке, в которую попал Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский попался в идеологическую ловушку, решив признать советское руководство, наряду с немецким, ответственным за начало Второй мировой войны.
Политика
Президент РФ Владимир Путин снова собирается в Нью-Йорк
Отмечается, что в конце января этого года на Всемирном форуме памяти холокоста Путин предлагал провести в 2020 году встречу глав государств пятерки Совбеза ООН, так как эти страны несут определенную ответственность за сохранение цивилизации.
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Летевший в Москву самолет вернулся в Новосибирск
Пассажирский самолет авиакомпании S7 ("Сибирь"), во вторник вылетевший в Москву из Новосибирска, вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за сигнала о технической неисправности, сообщил РИА Новости представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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Бывший муж Памелы Андерсон рассказал об их 12-дневном браке
Бывший муж актрисы и модели Памелы Андерсон продюсер Джон Питерс рассказал об их браке, который продлился 12 дней.
Происшествия
Молния ударила в пассажирский самолет в небе над Англией
Молния поразила летящий в плохую погоду пассажирский самолет в небе над Великобританией.
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В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.
Армия и оружие
Турция заявила о «нейтрализации» еще 51 сирийского военного в Идлибе
В Министерстве обороны Турции сообщили о "нейтрализации" еще 51 сирийского военного в Идлибе.
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В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Гаджеты
В России распродают смартфоны Honor со скидками и подарками
До 25 февраля флагманский аппарат Honor 20 Pro обойдётся россиянам на 8 тысяч дешевле, а все покупатели получат в подарок смарт-часы Honor Band 5 или наушники Honor AM61, а смартфон Honor 20 стоит на 5 тысяч дешевле и к нему полагается подарок в виде «умных» часов Honor Band 5. Помимо смартфонов, со скидками продаются ноутбуки и различная носимая электроника.
Наука
Китай начал доклинические испытания вакцины против коронавируса
В случае, если испытания пройдут успешно, вакцину начнут испытывать и на людях.
Общество
Только 8% россиян получили прибавку к зарплате в новом году
Только 8% работающих россиян получили повышение зарплаты в наступившем году.
Здоровье
1068 человек стали жертвами коронавируса в провинции Хубэй
По данным регионального комитета по вопросам гигиены и здравоохранения, число заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в Хубэй превысило 33,3 тысячи человек.
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Россияне назвали лучшую мелодраму XXI века
Авто
Nissan может приостановить выпуск автомобилей в России
Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на представительство японской марки в России, в марте конвейер на российском автозаводе Nissan может быть приостановлен.
Футбол
Игрок «Барселоны» заснул во время полицейского обыска у него дома
Французский защитник испанской «Барселоны» Самуэль Юмтити заснул на диване у себя дома, пока полиция проводила обыск у него в особняке.
Спорт
Калла — о допинге у Франссон: я не могла поверить, что это правда
Шведская лыжница Шарлотт Калла рассказала о своей реакции на положительный допинг-тест бронзового призёра Олимпиады в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе Йенни Франссон.