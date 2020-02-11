Экономика
РИА НовостиТоп-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
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Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Экономика
ЦБ раскрыл детали сделки по продаже Сбербанка
Пакет акций банка, принадлежащий регулятору, оценивается примерно в 2,8 трлн руб. Напомним, сегодня, 11 февраля, законопроект, предусматривающий выход ЦБ из капитала Сбербанка и определяющий порядок и условия продажи его акций правительству, был передан в кабинет министров.
Здоровье
В Роскачестве перечислили плюсы и минусы растительных аналогов молока
Среди плюсов растительных напитков эксперты выделили большое количеств витаминов группы В, которые положительно влияют на нервную систему, а также благодаря витаминам группы В, Н, Е, кальция, железа, цинка, меди, кремния, калия, аналоги молока полезны для кожи, способствуют укреплению ногтей и волос.
Политика
В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Ранее в Крыму заявили, что запасов питьевой воды на полуострове хватит не только на прохождение отопительного сезона, но и на предстоящий летний сезон.
Общество
Владельца сафари-парка «Тайган» освободили из-под стражи
Верховный суд Крыма отменил решение об аресте владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова.
Общество
Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров
С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.
Общество
В России разрешили выращивать коноплю и мак
Помимо мака документ разрешает культивировать коноплю.
Происшествия
В Хабаровске задержан подозреваемый в нападениях на женщин с ножом
Гаджеты
Samsung представил смартфон Galaxy S20 в трех разновидностях
Армия и оружие
Пентагон заподозрил российские спутники в слежке за американским
В феврале американские СМИ сообщили, что российский спутник «Космос-2542» подозревают в слежке за USA 245.
Происшествия
Младшеклассники напали на девятилетнюю школьницу во Владивостоке
Во Владивостоке учащиеся 3,4 и 5-х классов напали на девятилетнюю девочку из-за возникшего между ними конфликта.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как жена и дети встретили его дома после работы
Максим Галкин часто радует поклонников видео из жизни своей семьи. Например, летом он с женой и детьми отдыхал в Латвии.
Технологии
Пользователи Windows 7 не могут выключить компьютер
Очередная ошибка в Windows 7 не позволяет некоторым пользователям выключить или перезагрузить компьютер, 9 февраля сообщает ИА Народные новости.
Политика
Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не ждет прорывов во взаимоотношениях страны и союза ввиду текущей ситуации, хотя окно возможности для этого есть, об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
Общество
Правила компенсации ущерба владельцам недвижимости предложили изменить
Минэкономразвития предложило изменить правила возмещения убытков владельцам земли и расположенной на ней недвижимости.
Политика
Европа пытается придумать России новые проблемы
Накануне открытия конференции был опубликован доклад, посвященный главным образом проблеме слабеющего Запада: уже три года как сами атлантисты признают то, о чем Россия говорила еще до Крыма и избрания Трампа.
Экономика
В Минфине рассказали о сложностях пересмотра условий кредита на БелАЭС
Россия и Белоруссия ведут консультации по изменению условий кредита на строительство БелАЭС, однако обсуждение этого вопроса идет сложно.
Единоборства
Исраэль Адесанья отреагировал на выступление Джона Джонса
Здоровье
В России выздоровел второй пациент с коронавирусом
По состоянию на 12 января число заболевших коронавирусом превысило 44 тыс. человек. 1113 погибли, более 4,7 тыс. выписаны из больниц.
Общество
Испанские археологи обнаружили пещеру со следами древней резни
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Nature, в испанской провинции Уэска в пещере Эль-Трокс были обнаружены останки 9 человек, из них четырех детей.
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Армия и оружие
Число пострадавших военных США при ударе Ирана превысило 100 человек
Более 100 военных США получили контузию при обстреле Ираном американских баз в Ираке. До этого стало известно о 64 пострадавших.
Общество
Минтранс предложил запретить убийцам и насильникам работать в такси
Минтранс разработал проект закона, запрещающего людям, судимым за убийства, сексуальные преступления и терроризм, работать таксистами и водителями общественного транспорта.
Здоровье
В Новокузнецке все школы закрывают на карантин
Все школы закрываются с 13 до 21 февраля. Ранее ВашГород.ру писал, что уже три школы закрыты на карантин.
Армия и оружие
Пара F-35 не смогла долететь до Финляндии
Минобороны Финляндии опубликовало видео прибытия на авиабазу Пирккала двух истребителей пятого поколения F-35.
Авто
В России отзывают 332 автомобиля Renault Logan и Sandero
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз
Вчера стало известно, что в семье 44-летнего Энрике Иглесиаса и 38-летней Анны Курниковой произошло пополнение – у супругов родился третий ребенок.