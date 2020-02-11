Экономика
РИА НовостиТоп-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
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Замминистра транспорта России Александр Юрчик прокомментировал возможность создания новой авиакомпании на Дальнем Востоке.
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Старший внук королевы Великобритании Елизаветы II Питер Филлипс сообщил о разводе с Отам Келли, с которой прожил в браке 12 лет.
Экономика
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Из-за снижения ключевой ставки Центробанком проценты по вкладам в российских банках могут к концу года снизиться до 5% и ниже.
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Клишас назвал конспирологией слухи об обнулении президентских сроков
Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию не обсуждает возможность обнуления президентских сроков, заявил сопредседатель группы Андрей Клишас.
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Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Гаджеты
Несколько старых смартфонов Huawei и Honor обновили до Android 10
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Медбрат из Перми сознался в авторстве постов об убийстве ветеранов
Медбрат-анестезист пермской больницы имени Гринберга Сергей Калинин взял на себя ответственность за публикацию анонимных сообщений об убийстве ветеранов посредством отключения их от аппарата искусственной вентиляции легких.
Происшествия
В Югре двое полицейских погибли в ДТП
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Ведущая «Вестей» рассмеялась, озвучивая сюжет о социальных выплатах
Студийная запись со смехом ведущей не пошла в эфир, но попала в Сеть.
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Правительство планирует выкупить акции Сбербанка у ЦБ
В Минфине заявили, что правительство планирует выкупить долю Центробанка в Сбербанке. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Жителя Курской области эвакуировали из китайского Уханя
В числе эвакуированных из Китайского города Ухань из-за эпидемии коронавируса есть житель Курской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на тюменский областной штаб по профилактике вируса.
Кино
Стали известны победители кинопремии «Оскар-2020»
Лучшим фильмом признали "Паразиты". В Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения кинопремии "Оскар". НАША рассказывает об ее итогах.
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У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребёнок
Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и певец Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями. Об этом рассказал брат певца Хулио.
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«Булгаргаз» ведет переговоры с «Газпром экспортом» о «значительном снижении» цены на газ.
Культура
Россияне выберут площадки фестивалей «Культурного кода»
В России открылось голосование за выбор трех площадок, в которых пройдут креативные фестивали в рамках проекта «Культурный код», запущенного совместно президентской платформой «Россия — страна возможностей» и ОНФ.
Армия и оружие
Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО о распаде ДРСМД
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Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за поста в Instagram
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Армия и оружие
Испытания фрегата «Адмирал Касатонов» сняли на видео
Новый фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" проходит государственные испытания в Баренцевом и Белом морях.
Культура
BBC снимет сериал о Грете Тунберг
BBC Studios снимет документальный сериал об экоактивистке Грете Тунберг, пишет The Guardian со ссылкой на пресс-службу британской вещательной корпорации.
Общество
Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в феврале и марте
Россиян ждут сокращенные рабочие недели в феврале и в марте.
Экономика
В России собираются резко снизить страховые взносы
Правительство может вернуться к идее снижения страховых взносов с работодателей. Ставку могут снизить с 30% до 23-25%.
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Основная камера в смартфоне будет на 108 Мп, и сегодня в социальной сети «Твиттер» был опубликован видеоролик, записанный на Xiaomi Mi 10.
Кино
Первое видео со съемок «Сватов-7» утекло в Сеть
Ролик со съемочной площадки седьмого сезона сериала «Сваты» появился в Сети, в нем показана сцена празднования Масленицы на ярмарке.