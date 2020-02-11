Экономика
РИА НовостиТоп-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
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Футбол
Ловчев: чемпион СССР в составе «Спартака» Рейнгольд госпитализирован
Чемпион СССР по футболу в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд был госпитализирован во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения Владимира Степанова, сообщил РИА Новости ветеран "красно-белых" Евгений Ловчев.
Политика
Экс-президентам РФ предлагают разрешить пожизненно быть сенаторами
Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин предложил изменить Конституцию в ходе послания Федеральному собранию.
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Общество
ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения дала официальное название новому типу коронавируса 2019-nCoV, теперь заболевание называется COVID-19.
Армия и оружие
В Идлибе сбит сирийский вертолет
Вертолет армии Сирии был сбит в районе населенного пункта Найраб в провинции Идлиб, сообщила газета Daily Sabah со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Экс-супруг рассказал о 12-дневном браке с Андерсон
Напомним, что возрастная разница между экс-супругами составляет 22 года. Питерс расстался с Андерсон по смс.
Общество
Россиянка показала взорвавшуюся на кухне колбасу
Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала, что у нее взорвалась колбаса, купленная в местном магазине.
Общество
Четыре страны отказались принять лайнер Westerdam из-за коронавируса
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
Американская актриса русско-сербского происхождения Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери Оушен.
Политика
Зеленский рассказал об общении с Путиным «глаза в глаза»
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что он пообщался "глаза в глаза" с российским коллегой Владимиром Путиным и многое понял.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
Политика
Захарова ответила на заявления Столтенберга про распад ДРСМД
В августе 2019 года ДРСМД прекратил действие.
Кино
Владимир Меньшов: «Мужчины лучше рассказывают о женщинах»
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
Политика
Постпред США обвинила Россию в кибератаках на страны НАТО
Американский постпред при НАТО Кэй Бейли Хатчисон заявила, что страны-члены альянса подвергались кибератакам или гибридным атакам со стороны России или Китая, передает РИА "Новости".
Наука
Вакцину от коронавируса начали тестировать на животных
Исследователи из Университета Тунцзи в Шанхае начали испытывать на мышах разработанную ими вакцину против коронавируса.
Энергетика
«Газпром» планирует увеличить добычу газа на 21% до 2030 года
"Газпром" ожидает роста добычи газа на 21% к 2030 году по сравнению с 2019 годом, когда компания добыла 500 млрд куб. м газа.
Космос
Пойман сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней
Подсчитано, что этот мощный сигнал поступает на Землю из глубокого космоса каждые 16 дней.
Общество
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас вновь стали родителями
Ведущий программы спросил у Хулио, правда ли он скоро вновь станет дядей — брат музыканта заявил, что уже стал им. Хулио Инглесиас "У моего брата теперь трое детей, он очень счастлив" Пол новорожденного ребенка семья Иглесиаса не раскрывает, Анна и Энрике информацию никак не комментировали.
Общество
Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в феврале и марте
Россиян ждут сокращенные рабочие недели в феврале и в марте.
Экономика
Глава ФРС США: коронавирус повлияет на всю глобальную экономику
Мировая экономика будет испытывать негативные последствия из-за вспышки коронавируса в Китае, заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл 11 февраля в докладе конгрессу США.
Футбол
«Ливерпуль» ответил на просьбы фанатов вернуть Стивена Джеррарда
Исполнительный директор футбольного клуба «Ливерпуль» Питер Мур прокомментировал призывы болельщиков вернуть бывшего капитана команды Стивена Джеррарда в клуб, чтобы тот мог получить медаль АПЛ.
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Происшествия
Супружескую пару из Калининграда обвинили в госизмене
Семейную пару из Калининграда обвинили в государственной измене в пользу спецслужб Латвии.
Здоровье
В Тюмени студентку с коронавирусом вылечили и выписали из больницы
Из Тюменской инфекционной больницы выписали вылеченную от нового коронавируса студентку Тюменского индустриального университета, гражданку Китая.
Общество
Ольга Голодец переходит в Сбербанк
Ольга Голодец, занимавшая в правительстве Дмитрия Медведева должность вице-премьера, приходит в Сбербанк на должность заместителя председателя правления кредитной-финансовой организации.
Шоу-бизнес
Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа
Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
Общество
Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.
Общество
Пожаловавшийся на Водонаеву в полицию мужчина объяснил свой поступок
Слесарь из Йошкар-Олы Евгений Панкратов обратился в полицию после высказываний модели Алены Водонаевой из личных принципов.