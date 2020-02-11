Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".

Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»

Футбол Ловчев: чемпион СССР в составе «Спартака» Рейнгольд госпитализирован Чемпион СССР по футболу в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд был госпитализирован во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения Владимира Степанова, сообщил РИА Новости ветеран "красно-белых" Евгений Ловчев.

Экономика ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.

Общество ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу Всемирная организация здравоохранения дала официальное название новому типу коронавируса 2019-nCoV, теперь заболевание называется COVID-19.

Армия и оружие В Идлибе сбит сирийский вертолет Вертолет армии Сирии был сбит в районе населенного пункта Найраб в провинции Идлиб, сообщила газета Daily Sabah со ссылкой на источники.

Политика Постпред США обвинила Россию в кибератаках на страны НАТО Американский постпред при НАТО Кэй Бейли Хатчисон заявила, что страны-члены альянса подвергались кибератакам или гибридным атакам со стороны России или Китая, передает РИА "Новости".

Наука Вакцину от коронавируса начали тестировать на животных Исследователи из Университета Тунцзи в Шанхае начали испытывать на мышах разработанную ими вакцину против коронавируса.

Общество В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.

Шоу-бизнес Анна Курникова и Энрике Иглесиас вновь стали родителями Ведущий программы спросил у Хулио, правда ли он скоро вновь станет дядей — брат музыканта заявил, что уже стал им. Хулио Инглесиас "У моего брата теперь трое детей, он очень счастлив" Пол новорожденного ребенка семья Иглесиаса не раскрывает, Анна и Энрике информацию никак не комментировали.

Экономика Глава ФРС США: коронавирус повлияет на всю глобальную экономику Мировая экономика будет испытывать негативные последствия из-за вспышки коронавируса в Китае, заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл 11 февраля в докладе конгрессу США.

Футбол «Ливерпуль» ответил на просьбы фанатов вернуть Стивена Джеррарда Исполнительный директор футбольного клуба «Ливерпуль» Питер Мур прокомментировал призывы болельщиков вернуть бывшего капитана команды Стивена Джеррарда в клуб, чтобы тот мог получить медаль АПЛ.

Общество Ольга Голодец переходит в Сбербанк Ольга Голодец, занимавшая в правительстве Дмитрия Медведева должность вице-премьера, приходит в Сбербанк на должность заместителя председателя правления кредитной-финансовой организации.

Шоу-бизнес Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.