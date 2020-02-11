Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".

Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»

Политика Экс-президенты России могут получить пожизненный статус сенаторов В Госдуме предложили поправки к президентскому законопроекту о внесении изменений в Конституцию, согласно которым бывшие президенты России получат право становиться членами Совета Федерации пожизненно после окончания срока своих президентских полномочий.

Гаджеты Samsung представила новые смартфоны Galaxy Южнокорейская компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Презентацию транслировал YouTube-канал производителя.

Общество В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.

Авто Kia показала официальные изображения нового Kia Sorento Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.

Происшествия В Пензе задержали активистов, приехавших поддержать фигурантов дела «Сети» На железнодорожном вокзале в Пензе полицейские задержали активистов, которые собирались вернуться в Москву после оглашения приговора фигурантам дела «Сети», сообщили «МБХ-медиа» и несколько Telegram-каналов.

Общество Минтранс подготовит предложения по плоским тарифам «Аэрофлота» Минтранс РФ вместе с Минвостокразвития РФ готовит предложения по модернизации плоских тарифов, сообщил журналистам замминистра транспорта Александр Юрчик.

Экономика ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.

Политика Россия рассчитывает, что ее позиция будет учтена в резолюции по Ливии Российская Федерация рассчитывает, что ее позиция будет учтена в резолюции по Ливии до того, как она будет вынесена на голосование в Совете Безопасности ООН, сообщает постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.