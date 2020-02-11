Экономика
РИА НовостиТоп-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
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Пеле страдает депрессией из-за невозможности нормально ходить
Общество
ВОЗ дала официальное название китайскому коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения дала китайскому коронавирусу официальное название: COVID-2019.
Армия и оружие
Новая карта Пентагона говорит о наращивании мощи России и Китая
Пентагон опубликовал карту, на которой отмечены зоны, где Россия и Китай наращивают интенсивность своих морских операций.
Политика
Экс-президенты России могут получить пожизненный статус сенаторов
В Госдуме предложили поправки к президентскому законопроекту о внесении изменений в Конституцию, согласно которым бывшие президенты России получат право становиться членами Совета Федерации пожизненно после окончания срока своих президентских полномочий.
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Samsung представила новые смартфоны Galaxy
Южнокорейская компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Презентацию транслировал YouTube-канал производителя.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль
Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Культура
Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»
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Страховщики рассказали, какие автомобили угоняют чаще всего
Wikimedia Commons Чаще всего угону среди новых автомобилей поддаются машины азиатских брендов, выяснили страховщики.
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Хуан Гуайдо сообщил о возвращении в Венесуэлу
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо вернулся в Каракас после посещения нескольких стран.
Футбол
Ростовская область вошла в тройку самых футбольных регионов РФ
Ростовскую область включили в тройку самых футбольных регионов России.
Культура
Филипп Киркоров отметился на премии «Оскар»
В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Филипп Киркоров отметился на премии "Оскар".
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 1068 человек
Число погибших от коронавируса нового типа в китайской провинции Хубэй установилось на отметке в 1068 человек.
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Криминальная картина Гая Ричи выйдет в прокат 13 февраля
Авто
Kia показала официальные изображения нового Kia Sorento
Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.
Происшествия
В Пензе задержали активистов, приехавших поддержать фигурантов дела «Сети»
На железнодорожном вокзале в Пензе полицейские задержали активистов, которые собирались вернуться в Москву после оглашения приговора фигурантам дела «Сети», сообщили «МБХ-медиа» и несколько Telegram-каналов.
Политика
Зеленский рассказал об общении с Путиным «глаза в глаза»
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что он пообщался "глаза в глаза" с российским коллегой Владимиром Путиным и многое понял.
Футбол
Клинсманн уволился с поста тренера «Герты» спустя 2,5 месяца
Немецкий тренер Юрген Клинсманн покинул пост наставника берлинской «Герты» спустя 2,5 месяца после назначения.
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком в Подмосковье пострадали шесть человек
В результате пострадали шесть человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управление МВД по региону.
Фигурное катание
Константинова ушла из группы Чеботаревой
Общество
Минтранс подготовит предложения по плоским тарифам «Аэрофлота»
Минтранс РФ вместе с Минвостокразвития РФ готовит предложения по модернизации плоских тарифов, сообщил журналистам замминистра транспорта Александр Юрчик.
Армия и оружие
Секретный американский челнок вывел на орбиту новые спутники
Секретный мини-шаттл ВВС США X-37B вывел на орбиту три спутника неизвестного назначения.
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Политика
Россия рассчитывает, что ее позиция будет учтена в резолюции по Ливии
Российская Федерация рассчитывает, что ее позиция будет учтена в резолюции по Ливии до того, как она будет вынесена на голосование в Совете Безопасности ООН, сообщает постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.
Экономика
Счетная палата оценила влияние коронавируса на экономику
Эпидемия коронавируса 2019-nCoV окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, сообщили ТАСС в Счетной палате.
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Общество
Полиция начала проверку в отношении Водонаевой
Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Здоровье
Число сивучей, запутанных в пластиковом мусоре и рыболовных снастях, растет на Сахалине
Именно поэтому Валентина предложила внести в протокол специальное предложение об организации условий для ввоза в Россию ветеринарных препаратов для обездвиживания сивучей при распутывании.
Политика
В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.