Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что ему задерживают выплату премии за соглашения с "Газпромом". По словам Витренко, он обратился к председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву с заявлением о нарушении трудового законодательства.

Топ-менеджер «Нафтогаза» пожаловался на задержку премии за сделку с РФ

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Авто Toyota Land Cruiser получил спецсерию Sahara Horizon Полуанилиновые кожаные сиденья со специальной строчкой и тиснением «Land Cruiser» на спинке, кожаное рулевое колесо с функцией обогрева, уникальная прошивка дверных карт, черный потолок с хромированными вставками, значок Horizon и логотип Land Cruiser, который проецируется на землю при открытии дверей, подчеркивают уникальность данной модели.

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