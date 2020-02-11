Экономика
РЕН ТВТоп-менеджер «Нафтогаза» пожаловался на задержку премии за сделку с РФ
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что ему задерживают выплату премии за соглашения с "Газпромом". По словам Витренко, он обратился к председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву с заявлением о нарушении трудового законодательства.
Читать в источнике
Оценить33
Подробнее о событии
Показать все источники
Исполнительному директору «Нафтогаза» не заплатили премию за арбитраж с «Газпромом»
ТАСС11 февраля в 04:09
Исполнительный директор Нафтогаза остался без премии за арбитраж с Газпромом
Взгляд.ру11 февраля в 04:57
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 20:27, Ашберн
Общество
Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март
Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Авто
Появились первые изображения нового Renault Logan
Портал «Колёса.ру» на основе недавно опубликованных шпионских снимков обновлённого Dacia Logan, который известен в России под маркой Renault, разработал рендерные изображения будущей новинки.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Хубэе выросло почти до 52 тысяч
Рост числа зараженных новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй после вчерашнего скачка вернулся к прежним темпам, больны почти 52 тысячи человек, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Здоровье
В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли
При неблагоприятном сценарии заразиться коронавирусом COVID-19 могут до 66% населения планеты.
Космос
Иранский спутник не смог достичь орбиты
Авто
Toyota Land Cruiser получил спецсерию Sahara Horizon
Полуанилиновые кожаные сиденья со специальной строчкой и тиснением «Land Cruiser» на спинке, кожаное рулевое колесо с функцией обогрева, уникальная прошивка дверных карт, черный потолок с хромированными вставками, значок Horizon и логотип Land Cruiser, который проецируется на землю при открытии дверей, подчеркивают уникальность данной модели.
Хоккей
Елесин может дебютировать в НХЛ в матче с «Лос-Анджелесом»
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей
Перед гостями счастливая невеста предстала в роскошном свадебном платье Zuhair Murad стоимостью в 10 миллионов рублей.
Политика
Путин предложил сделать день голосования по Конституции выходным
Владимир Путин поддержал идею сделать выходным день голосования по внесению поправок в Конституцию.
Политика
Граппергаус: Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу MH17
Министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту сообщил, что Российская Федерация просила Нидерланды передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию.
Футбол
«Милан» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче полуфинала Кубка Италии
"Милан" на своем поле сыграл вничью с туринским "Ювентусом" в первом матче полуфинала Кубка Италии по футболу.
Общество
Суд заочно арестовал Бориса Минца
Басманный суд заочно арестовал бизнесмена, владельца O1 Group Бориса Минца, рассказала «Ведомостям» пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Происшествия
Пожар произошел в столичной гостинице «Космос»
Пожар произошел в гостинице "Космос" по адресу проспекте Мира, дом 150 на северо-востоке столицы.
Армия и оружие
На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе
По данным информационно-консалтинговой компании Defence Express, ссылающейся на статистику Минобороны Украины, армия страны в ходе боевых действий в Донбассе 2014–2016 годов потеряла 391 единицу техники, еще 2185 единиц получили повреждения, передает РИА Новости.
Здоровье
Чтобы вызвать врача ребенку, женщина звонила в поликлинику 327 раз
В Челябинской области мать двухлетней девочки звонила в поликлинику более 300 раз, чтобы вызвать врача на дом.
Происшествия
На Амуре два автомобиля с рыбаками провалились под лед
Автомобили с возвращавшимися с рыбалки людьми провалились под лед на Амуре недалеко от Хабаровска, два человека погибли, один пострадал.
Происшествия
В Туапсе закрыли дело против девушки, ранившей ножом насильника
Экономика
Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой
Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими.
Авто
Ford Mach-E для Европы сможет пройти 600 километров без подзарядки
Автопроизводитель заявляет, что на одном заряде автомобиль сможет проходить от 420 до 600 километров в зависимости от версии, а отдача силовых установок от 258 до 338 л.с. Отличительной чертой автомобилей для Европы станет появление несколько иного рисунка ходовых огней, которые лишились вертикальных секций, а также черного контура решетки радиатора.
Общество
Глава Минтруда рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам
Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством.
Здоровье
Врачам Удмуртии запретили предлагать сдавать детей с синдромом Дауна
Ежегодно в России рождаются по разным данным от 1 до 2,5 тыс. детей с синдромом Дауна.
Общество
Круизный лайнер Westerdam прибыл в Камбоджу
Круизный лайнер Westerdam, который больше недели не мог причалить в азиатских портах из-за опасений властей о возможном наличии на его борту зараженных коронавирусом, в четверг утром совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.
Культура
Иван Ургант объяснил, почему в Екатеринбурге будут выдавать автомобильные номера с кодом 666
Футбол