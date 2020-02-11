Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что ему задерживают выплату премии за соглашения с "Газпромом". По словам Витренко, он обратился к председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву с заявлением о нарушении трудового законодательства.

Топ-менеджер «Нафтогаза» пожаловался на задержку премии за сделку с РФ

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Политика Песков заявил о последствиях русофобии на Украине "Понимаем, что даже при изменении основ этой русофобской политики, потребуется продолжительное время, чтобы сбалансировать ту самую атмосферу, которая должна быть неотъемлемой частью родственных российско-украинских отношений", - сказал представитель Кремля.

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