Экономика

РЕН ТВРЕН ТВТоп-менеджер «Нафтогаза» пожаловался на задержку премии за сделку с РФ

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что ему задерживают выплату премии за соглашения с "Газпромом". По словам Витренко, он обратился к председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву с заявлением о нарушении трудового законодательства.
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Топ-менеджер «Нафтогаза» обвинил власти Украины в обмане

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РЕН ТВ11 февраля в 08:52

Директор «Нафтогаза» пожаловался на задержку выплаты премии

REGNUM11 февраля в 03:29
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Бактериальное население метро Москвы и Нью-Йорка оказалось похожим

Анализ бактерий, населяющих четыре станции метро — Римскую, Достоевскую, Сретенский бульвар и Выставочную — показал, что разнообразие микроорганизмов коррелирует с величиной пассажиропотока, а костяк московской «метробиоты» составляют те же роды, что и в подземке Нью-Йорка.
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В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево

В Хабаровске задержали мужчину, который оставил своих несовершеннолетних сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте Следственного комитета.
РИА Новости 06:15
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Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
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Граппергаус: Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу MH17

Министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту сообщил, что Российская Федерация просила Нидерланды передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию.
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В Раде категорически опровергли возможность поставок воды в Крым

Комитет Верховной рады Украины по правам человека категорически не поддерживает идею возобновления поставок воды в Крым, сообщил председатель Херсонской областной администрации Юрий Гусев 12 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
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В аварии под Псковом погибли восемь украинцев

В ДТП под Псковом с микроавтобусом и большегрузом погибли восемь украинцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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По данным издания, тренер еще в ноябре 2019 года надругался над школьницей, затем это повторилась в декабре, январе и феврале.
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Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
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Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй обратился к главе Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимиру Булавину с призывом не принимать избыточных мер в свете нового коронавируса.
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Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
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Суд в Петербурге не принял иск к сбежавшей из карантина пациентке

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Песков заявил о последствиях русофобии на Украине

"Понимаем, что даже при изменении основ этой русофобской политики, потребуется продолжительное время, чтобы сбалансировать ту самую атмосферу, которая должна быть неотъемлемой частью родственных российско-украинских отношений", - сказал представитель Кремля.
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В России планируют провести «гаражную амнистию»

Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
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В 2019 году в России самыми угоняемыми автомобилями стали азиатские модели.
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В России могут запретить шуметь днём

В России могут ввести запрет на шум в многоквартирных домах в отдельные дневные часы и в выходные дни.
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Трое рабочих получили ожоги при взрыве на заводе под Екатеринбургом

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Турция обещает атаковать сирийские войска

В Кремле по-прежнему привержены достигнутым договоренностям, заявил в ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: согласно этому документу турецкая сторона взяла на себя обязательство по обеспечению нейтрализации террористических группировок в Идлибе.
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В Варшаве анонсировали встречу глав МИД Польши и России

Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил, что польский и российский министры иностранных дел Яцек Чапутович и Сергей Лавров проведут встречу в ближайшее время.
RT на русском 06:28
Экономика

Мишустин констатировал дороговизну ипотеки для россиян

Премьер-министр России Михаил Мишустин, заявил что ипотека в России остается очень дорогой.
Газета.Ru 04:04
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