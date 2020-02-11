Экономика

РЕН ТВРЕН ТВТоп-менеджер «Нафтогаза» пожаловался на задержку премии за сделку с РФ

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что ему задерживают выплату премии за соглашения с "Газпромом". По словам Витренко, он обратился к председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву с заявлением о нарушении трудового законодательства.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Топ-менеджер «Нафтогаза» обвинил власти Украины в обмане

Красная весна11 февраля в 14:56

Исполнительному директору «Нафтогаза» не заплатили премию за арбитраж с «Газпромом»

ТАСС11 февраля в 04:09

Топ-менеджер «Нафтогаза» пожаловался на задержку премии за сделку с РФ

РЕН ТВ11 февраля в 08:52

Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»

РИА Новости11 февраля в 08:42

Исполнительный директор Нафтогаза остался без премии за арбитраж с Газпромом

Взгляд.ру11 февраля в 04:57

Топ-менеджер «Нафтогаза» заявил о задержке премии за сделку с Россией

РБК11 февраля в 12:50

Директор «Нафтогаза» пожаловался на задержку выплаты премии

REGNUM11 февраля в 03:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 11:19, Ашберн
Экономика

Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
RT на русском 06:22
Происшествия

На сбежавшую из больницы петербурженку подают в суд

Главный санитарный врач Санкт-Петербурга подал иск в суд на Аллу Ильину, сбежавшую из клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина, где она находилась на карантине после возвращения из Китая, передает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 02:58
Политика

Путин принял отставку губернатора Калужской области

Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Интерфакс 11:09
Футбол

Агент Кокорина подтвердил аренду футболиста в «Сочи»

RT на русском 09:33
Космос

Япония приберётся на орбите в два этапа

Популярная механика 09:30
Происшествия

Следствие назвало причину ДТП под Псковом, где погибли 8 человек

По данным ведомства, водитель автомобиля Mercedes превысил скорость. В результате ДТП погибли восемь человек.
Российская газета 10:06
Общество

Житель Японии возрастом 112 лет признан старейшим мужчиной на планете

Житель Японии Титэцу Ватанабэ возрастом 112 лет получил звание самого старого мужчины на планете.
OAnews вчера в 14:47
Футбол

Футболист «Динамо» Филипп пропустит матч с «Кайратом»

Форвард московского "Динамо" Максимилиан Филипп не сыграет в товарищеском матче с казахстанским "Кайратом" по медицинским показаниям, сообщается в микроблоге российского футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости 08:32
Происшествия

В Одессе полицейские обокрали офис во время обыска

В Одессе полицейские присвоили себе вещи сотрудников одного из предприятий, в помещении которого проводили обыск.
Rusvesna.su 04:22
Политика

Кадыров объяснил назначение родственников на руководящие должности

Lenta.ru 05:55
Общество

Умер советский разведчик Алексей Ботян

ТАСС 00:44
Политика

Путин оценил идею закрепить в Конституции ядерный статус России

Президент России Владимир Путин усомнился в необходимости закреплять в Конституции ядерный статус страны.
РБК 10:55
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев нашел для 65-летней жены донора матки

Шоумен Гоген Солнцев нашел донора для своей 65-летней жены Екатерины Терешкович. Об этом Солнцев рассказал на личной странице в Instagram.
Газета Metro 09:57
Экономика

ЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

Центробанк планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами.
RT на русском 10:47
Общество

Ляйсан Утяшева назвала главный недостаток жизни в США

Телеведущая Ляйсан Утяшева пожаловалась на проблемы со здоровым питанием в США.
РИА Новости 09:11
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Известия вчера в 11:13
Политика

Комитет Рады считает «невозможными» поставки воды в Крым

Комитет Верховной рады по правам человека принял решение о невозможности поставок воды в Крым.
REGNUM 03:20
Кино

Сапковский: «В „Ведьмаке“ столько же славянского, сколько в спичке яда»

Стоит повторить ещё раз: сериал про ведьмака — это классическое и каноническое фэнтези, славянского в нём, как сказал Старский Вокульскому, столько же, сколько в спичке яда. (Имеются в виду герои книги "Кукла" польского классика Болеслава Пруса — Прим. ред.) Анджей Сапковский В частности, именно поэтому его не смутили чернокожие эльфы.
Игромания.ру 07:50
Армия и оружие

Новые танки Т-90М начнут поставлять в российскую армию в 2020 году

В российскую армию в этом году начнут серийно поставлять новые танки Т-90М «Прорыв-3».
Вечерняя Москва 01:21
Общество

Суд заочно арестовал Бориса Минца

Басманный суд заочно арестовал бизнесмена, владельца O1 Group Бориса Минца, рассказала «Ведомостям» пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Ведомости 03:59
Биатлон

Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

RT на русском 09:53
Хоккей

Гол Овечкина назвали лучшим в истории НХЛ

КМВ Новости вчера в 13:00
Футбол

«Ливерпуль» ведет переговоры с «Боруссией» о покупке Санчо

«Ливерпуль» готов приобрести 19-летнего Джейдона Санчо, за которого дортмундцы хотят 100 миллионов фунтов стерлингов.
ODDS.ru 00:50
Здоровье

Ветеринар: Собаки и кошки могут заразиться коронавирусом

РЕН ТВ 08:06
Политика

Министр юстиции Нидерландов признал жалобы информаторов

Из письма явствует, что жалобы на цензурирование докладов систематически не принимались всерьёз.
REGNUM 01:57
Экономика

Tesla проведет допэмиссию акций на $2 млрд

Объем дополнительной эмиссии ценных бумаг составит $2 млрд, сказано в сообщении американского автопроизводителя.
РБК 08:14
Политика

США ввели санкции против трех российских компаний

США ввели санкции против трех организаций из РФ по закону о нераспространении оружия массового уничтожения.
Вести.Ru 10:23
Происшествия

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru вчера в 13:54
Общество

Мосгорсуд признал законным условный приговор Егору Жукову

Мосгорсуд оставил в силе условный приговор осуждённому за публичные призывы к экстремистской деятельности студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову.
RT на русском 09:25
Экономика

Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным

Крупнейший аэропорт страны "Шереметьево" станет полностью частным.
Российская газета 07:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное