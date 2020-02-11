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РЕН ТВТоп-менеджер «Нафтогаза» пожаловался на задержку премии за сделку с РФ
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что ему задерживают выплату премии за соглашения с "Газпромом". По словам Витренко, он обратился к председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву с заявлением о нарушении трудового законодательства.
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Исполнительный директор Нафтогаза остался без премии за арбитраж с Газпромом
Взгляд.ру11 февраля в 04:57
Исполнительному директору «Нафтогаза» не заплатили премию за арбитраж с «Газпромом»
ТАСС11 февраля в 04:09
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