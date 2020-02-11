Экономика

РЕН ТВРЕН ТВТоп-менеджер «Нафтогаза» пожаловался на задержку премии за сделку с РФ

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что ему задерживают выплату премии за соглашения с "Газпромом". По словам Витренко, он обратился к председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву с заявлением о нарушении трудового законодательства.
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Топ-менеджер «Нафтогаза» обвинил власти Украины в обмане

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Топ-менеджер «Нафтогаза» заявил о задержке премии за сделку с Россией

РБК11 февраля в 12:50

Исполнительному директору «Нафтогаза» не заплатили премию за арбитраж с «Газпромом»

ТАСС11 февраля в 04:09

Директор «Нафтогаза» пожаловался на задержку выплаты премии

REGNUM11 февраля в 03:29
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Число жертв коронавируса нового типа в Китае возросло до 1113 человек. Число инфицированных превысило 44,6 тысяч человек.
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