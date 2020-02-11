Экономика
РБКТоп-менеджер «Нафтогаза» заявил о задержке премии за сделку с Россией
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко пожаловался на то, что до сих пор не получил причитающуюся ему премию за победу в споре компании с «Газпромом».
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Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Общество
ВОЗ дала официальное название китайскому коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения дала китайскому коронавирусу официальное название: COVID-2019.
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Армия и оружие
Турецкие войска в Идлибе обстреляли позиции сирийской армии
Ранее сообщалось, что пятеро турецких военных погибли при обстреле наблюдательных пунктов в Идлибе.
Экономика
Украинский Приватбанк выставил на аукцион нефтебазы со скидками до 90%
Украинский Приватбанк выставил на аукцион семь нефтебаз в четырех областях со скидками до 90%, сообщила государственная система электронных торгов арестованным имуществом (OpenMarket - СЕТАМ).
Политика
На Украине предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.
Политика
Зеленский сменил главу своего офиса
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы своего офиса Андрея Богдана и назначил на пост Андрея Ермака.
Гаджеты
Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Flip
Компания Samsung представила новый складной смартфон модели Galaxy Z Flip.
Здоровье
ЕР предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей
Правозащитники партии Единая Россия предложили врачам и полиции при медосвидетельствовании водителей учитывать также видимые признаки опьянения, а не только наличие опьяняющих или дурманящих веществ в организме.
Шоу-бизнес
В сети не узнали Адель после того, как она похудела на 45 килограммов
Польская телеведущая Кинга Русин опубликовала в инстаграме совместную фотографию с британской певицей Адель.
Происшествия
В Петербурге полицейские получили сроки за избиение подростка
Авто
Обновленный Volkswagen Tiguan проходит зимние тесты
В моторную линейку Volkswagen Tiguan 2021 войдут силовые агрегаты от нового Golf, на которых снижены выбросы СО2.
Общество
Вышел трейлер игры с разрушенным Владивостоком
Футбол
Дембеле выбыл на полгода и пропустит Евро-2020
«Блауграна» сообщила, что ее форвард Усман Дембеле выбыл на шесть месяцев из рядов сине-гранатовых.
Футбол
Ротенберг объяснил, почему Кокорину нужно перейти в «Сочи»
Владелец «Сочи» Борис Ротенберг в интервью ТАСС заявил, что переход в клуб для Александра Кокорина является единственным шансом «перезагрузить» спортивную карьеру.
Экономика
Счетная палата сообщила об устойчивом росте поступлений НДФЛ
С 2016 года наблюдается устойчивый рост объема поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет: с 3 до 3,9 трлн рублей, что составляет 17,4% от поступлений в госказну.
Общество
Число зараженных коронавирусом в Германии возросло до 16 человек
Политика
Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии
Лукашенко отметил, что в зарубежных СМИ, в том числе в российских, часто публикуются инсинуации в отношении Белоруссии.
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 11 февраля понизился на 0.34%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 11 февраля понизился на 0.34% (-0.0037) до $1.0906 с $1.0943 предыдущего закрытия.
Спорт
Valve выпустила саундтрек Dota 2 в Steam
Хоккей
«Авангард» по буллитам обыграл «Ак Барс»
Политика
Песков назвал Козака главным по вопросам Украины в Кремле
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака можно считать главным по вопросам Украины в Кремле.
Армия и оружие
В ДНР сообщили о восьми нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило восемь раз", - сказал представитель ведомства.
Кино
Warner переименовала фильм «Хищные птицы» из-за плохих кассовых сборов
Warner Bros переименовала фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в «Харли Квинн: Хищные птицы», сообщает ТАСС со ссылкой на Entertainment Weekly.
Политика
Зеленский призвал разработать программу украинизации молодежи Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, живущей на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, возможностями получения украинского паспорта и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы.
Политика
СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран
ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран, говорится в расследовании The Washington Post и немецкого телеканала ZDF.
Космос
Ученые разгадали 40-летнюю загадку о таинственных космических полях
Шоу-бизнес