Происшествия

Lenta.ruLenta.ruТоп-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке

Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке. Мужчина в реанимации, сообщает «Комсомольская правда». Инцидент произошел днем в субботу, 5 октября.
Читать в источнике
Комментировать133
с чего всё началось

Топ-менеджер «Вертолетов России» засмотрелся на белок и выпал из окна

В Подмосковье заместитель гендиректора крупнейших российских компаний Оборонпрома и «Вертолеты России» Игорь Чечиков выпал со второго этажа своего коттеджа. Все произошло днем 5 октября в старейшем элитном поселке на Рублевке СНТ Риита. В реанимацию он попал, фотографируя белок из своего окна.
Комсомольская правда03:48

Подробнее о событии

Заместитель гендиректора холдинга «Вертолёты России» выпал из окна

Вести Подмосковья07:43

Топ-менеджер «Вертолетов России» упал из окна, фотографируя белок в Подмосковье - СМИ

Подмосковье Сегодня07:16

«Вертолёты России» опровергли падение топ-менеджера из окна из-за белок

Life.ru07:44

В «Вертолетах России» заявили, что с Чечиковым произошел несчастный случай

РИА Новости06:09

В компании «Вертолеты России» прокомментировали инцидент с Чечиковым

РЕН ТВ06:22

Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье

РБК05:20

Топ-менеджер «Вертолетов России» засмотрелся на белок и выпал из окна

Комсомольская правда03:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
Технологии

Роскомнадзор назвал сроки полной блокировки Telegram в России

В сентябре стало известно, что ведущие операторы связи России проверят оборудование, которое позволит блокировать мессенджер Telegram и другие запрещённые в стране интернет-ресурсы.
Профиль 07:33
Происшествия

В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

BFM.ru вчера в 12:36
Общество

Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде

Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru 10:55
Армия и оружие

Юг России защитят сверхмощными радарами «Ниобий-СВ»

Как отмечают в Министерстве обороны, радары «Ниобий-СВ» в скором времени должны пополнить вооружение подразделений ПВО Сухопутных войск в Крыму и других южных регионах страны.
Дни24 08:57
Шоу-бизнес

Парализованной Заворотнюк отвели 48 часов

Национальная служба новостей 10:26
Политика

Медведев утвердил принципы модернизации первичного звена медицины

Глава правительства Дмитрий Медведев утвердил принципы модернизации первичного звена здравоохранения.
РЕН ТВ 10:48
Политика

Путин уволил Глазьева с должности советника президента

Президент России Владимир Путин освободил от должности советника главы государства Сергея Глазьева.
Коммерсантъ 11:13
Политика

Фонд Навального внесли в список иностранных агентов

Министерство юстиции России включило в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Российская газета 05:38
Футбол

Супруга Варди ответила на обвинения жены Руни

Ранее сообщалось, что супруга Руни обвинила жену Варди в передаче личной информации прессе.
RT на русском 10:27
Экономика

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Экономика

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

В Саратове и Киеве сравнивают стоимость одинаковых продуктов в магазинах сети "Ашан".
Газета.Ru 01:25
Происшествия

В Луганской области националисты подрались с полицией

РИА Новости 09:49
Политика

Зеленский заявил об отсутствии «формулы Штайнмайера» для Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вернуть Крым можно только с помощью международных партнеров и мощной армии, отметив, что «формулы Штайнмайера» для полуострова нет.
Взгляд.ру 10:54
Общество

Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Общество

Россиянам рассказали о плюсах глобального потепления

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что россиянам не стоит бояться глобального потепления, ведь прогнозы западных экспертов по этой проблеме не актуальны в России.
Газета.Ru 09:13
Общество

Родители Дмитрия Хворостовского продали квартиру ради памятника сыну

Родителям известного оперного певца Дмитрия Хворостовского пришлось продать квартиру в Москве, чтобы профинансировать установку дорогостоящего памятника на могиле артиста.
Lenta.ru 07:26
Энергетика

«Нафтогаз» объявил, что Газпром может вернуться на украинский рынок

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявляет, что он «не удивится», если 1 января 2020 г. Газпром или его дочерние компании окажутся поставщиком газа для крупных украинских потребителей.
REGNUM 06:49
Политика

В Кремле прокомментировали публикацию NYT о «спецподразделениях ГРУ»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью в New York Times о том, что "спецподразделения" ГРУ стремятся дестабилизировать Европу, "криминальным чтивом".
РИА Новости 07:43
Армия и оружие

Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 9 октября объявил о начале военной операции в Сирии к востоку от реки Евфрат.
Известия 09:14
Армия и оружие

«Калибры» с подлодки «Колпино» поразили цели в Черном море

Дизель-электрическая подводная лодка Б-271 «Колпино» провела стрельбу крылатыми ракетами «Калибр» в акватории Черного моря.
РБК 10:13
Игры

Стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК

Rockstar начала принимать предзаказы на Red Dead Redemption 2 на ПК. Самое дешёвое издание можно приобрести за ₽2 499.
CyberSport.ru 10:35
Происшествия

В Германии произошел второй за день инцидент со стрельбой

В Ландсберге к востоку от города Галле, где в результате атаки вооруженного злоумышленника погибли два человека, прозвучали выстрелы.
Российская газета 08:19
Происшествия

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM 07:00
Спорт

Российские гимнасты впервые в истории выиграли золото чемпионата мира

Вести.Ru 10:50
Политика

Найдены доказательства давления США на Киев по делу сына Байдена

В сентябре в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за якобы его шантажа в отношении Украины – американский лидер, как утверждалось, требовал от Киева расследовать дело Байдена-младшего.
Взгляд.ру 05:20
Культура

Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09:54
Футбол

Стали известны даты и время начала игр 1/8 финала Кубка России

В РФС определились с датами и началом матчей 1/8 финала Кубка России. Пять игр пройдут 30 октября, оставшиеся – 31-го числа.
ProstoProSport 11:05
Политика

Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
Lenta.ru 07:36
Шоу-бизнес

Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы

Вести Подмосковья 01:18
Здоровье

Главврач больницы РЖД извинился перед ползавшей на коленях пациенткой

На снимках, попавших в соцсети, видно, что маломобильная пациентка ползет по крыльцу корпуса, после чего садится в инвалидную коляску.
СаратовБизнесКонсалтинг 06:11
Главное