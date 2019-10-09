В Подмосковье заместитель гендиректора крупнейших российских компаний Оборонпрома и «Вертолеты России» Игорь Чечиков выпал со второго этажа своего коттеджа. Все произошло днем 5 октября в старейшем элитном поселке на Рублевке СНТ Риита. В реанимацию он попал, фотографируя белок из своего окна.

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Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке. Мужчина в реанимации, сообщает «Комсомольская правда». Инцидент произошел днем в субботу, 5 октября.

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