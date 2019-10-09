Происшествия

Lenta.ruLenta.ruТоп-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке

Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке. Мужчина в реанимации, сообщает «Комсомольская правда». Инцидент произошел днем в субботу, 5 октября.
Читать в источнике
Комментировать86
с чего всё началось

Топ-менеджер «Вертолетов России» засмотрелся на белок и выпал из окна

В Подмосковье заместитель гендиректора крупнейших российских компаний Оборонпрома и «Вертолеты России» Игорь Чечиков выпал со второго этажа своего коттеджа. Все произошло днем 5 октября в старейшем элитном поселке на Рублевке СНТ Риита. В реанимацию он попал, фотографируя белок из своего окна.
Комсомольская правда03:48

Подробнее о событии

Заместитель гендиректора холдинга «Вертолёты России» выпал из окна

Вести Подмосковья07:43

Топ-менеджер «Вертолетов России» упал из окна, фотографируя белок в Подмосковье - СМИ

Подмосковье Сегодня07:16

Топ-менеджер «Вертолетов России» засмотрелся на белок и выпал из окна

Комсомольская правда03:48

В «Вертолетах России» заявили, что с Чечиковым произошел несчастный случай

РИА Новости06:09

В компании «Вертолеты России» прокомментировали инцидент с Чечиковым

РЕН ТВ06:22

Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье

РБК05:20

«Вертолёты России» опровергли падение топ-менеджера из окна из-за белок

Life.ru07:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 08:25, Вашингтон
Политика

Минюст признал фонд Навального иностранным агентом

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:10
Армия и оружие

В ЛНР заявили о срыве разведения сил у Золотого в Донбассе

«Согласно ранее обговорённой процедуре, Народная милиция сигналом белой ракеты в 12:00 уведомила украинскую сторону о своей готовности к выполнению мероприятий по возобновлению разведения сил и средств», — приводит его слова «Луганский информационный центр».
RT на русском 06:14
Политика

Детали переписки руководителя НАБУ и посольства США раскрыли в Киеве

Украинский депутат Андрей Деркач, выступавший инициатором уголовного дела о вмешательстве в выборы США, обнародовал переписку одного из руководителей Национального антикоррупционного бюро страны (НАБУ) и посольства США.
Известия 04:28
Шоу-бизнес

Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы

Вести Подмосковья 01:18
Экономика

Брокеры предложили ЦБ свой вариант контроля за инвестициями россиян

Брокеры и управляющие компании предложили ЦБ ввести единые требования ко всем неквалифицированным инвесторам безотносительно суммы на их брокерском счете и дать им гораздо больше свободы в инвестициях, чем регулятор планирует сейчас.
РБК вчера в 17:00
Гаджеты

«Яндекс» представил понимающую жесты «умную» колонку

РБК 06:49
Политика

Националисты подрались с украинской полицией в Донбассе

Между полицейскими и представителями украинских националистических организаций, следовавшими в район разведения сил и средств в Донбассе, произошли столкновения на блокпосту в районе города Кременная Луганской области.
Lenta.ru 06:15
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе в Германии

По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии.
Известия 07:15
Экономика

ФНС выявит серые зарплаты с помощью новой информационной базы

ФНС учитывает и новые риски для налоговой базы, создаваемые общей цифровизацией экономики.
Computerworld Россия 05:59
Политика

В Раде отрицают, что Киев мог предотвратить крушение Boeing в Донбассе

Глава парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко назвал "не совсем правдой", что закрыв воздушное пространство, Киев мог бы предотвратить крушение Boeing в Донбассе.
РИА Новости 07:37
Общество

Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре

В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Вести.Ru вчера в 04:10
Политика

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»

В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечене и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
Газета.Ru 01:51
Общество

Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Экономика

Путина предупредили об уходе автобрендов с российского рынка

В своем письме президенту РФ Владимиру Путину российские автодилеры предупредили о возможных последствиях повышения утилизационного сбора.
Ридус вчера в 09:34
Игры

Red Dead Redemption 2 PC: выход запланирован на ноябрь

Поклонники дождались официального анонса даты релиза игры – Red Dead Redemption 2 выйдет на PC уже 5 ноября.
LoginCasino.com 07 октября в 07:32
Политика

Миллер обсудил транзит газа через Украину с представителем кабмина ФРГ

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер встретился сегодня в Москве с уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее.
Экономика сегодня 07:49
Армия и оружие

Турецкие войска начали переходить границу с Сирией

Турецкие войска начали пересекать границу с Сирией, сообщает Bloomberg.
BFM.ru 05:05
Наука

Летняя жара станет ещё сильнее в ближайшие десятилетия

По мнению авторов исследования, сделанные прогнозы изменения продолжительности и интенсивности тепловой волны должны помочь властям стран подготовится к ожидаемому росту нагрузок на электросети и заняться модернизацией энергосистем.
Популярная механика 06:29
Происшествия

Экс-начальник колонии Кокорина и Мамаева объявлен в розыск

Телеканал 360° 01:52
Общество

В Роскачестве объяснили, как не купить испорченную рыбу и икру

Российская газета 01:00
Футбол

КДК оштрафовал Сёмина, Сухину и ЦСКА

Со стороны «Арсенала» техническую зону покидал главный тренер Игорь Черевченко – штраф 10 тысяч рублей.
Чемпионат 08:00
Финансы

ВТБ больше не принимает вклады в евро

Банк ВТБ с 8 октября не принимает вклады в евро, для клиентов будут доступны только накопительные и текущие счета.
Коммерсантъ вчера в 07:31
Гаджеты

Смартфон Motorola One Macro выпустят со стандартным объемом памяти

Ожидаемый смартфон компании Motorola под наименованием One Macro выпустят на рынок со стандартным объемом памяти.
Актуальные Новости 07 октября в 09:25
Политика

Против Порошенко завели новое дело

Госбюро расследований Украины возбудило очередное дело против бывшего президента Петра Порошенко, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 03:59
Гаджеты

Apple выпустила новую операционную систему macOS Catalina

Apple представила свою новую операционную систему широкой публике.
Gazeta.SPb вчера в 05:48
Футбол

Сборная России по регби установила антирекорд Кубка мира

Кубок мира по регби проходит в Японии. Российские спортсмены выступали в группе А. Сборная вылетела с турнира, не одержав ни одной победы.
Говорит Москва 07:57
Политика

Зеленский проведет пресс-марафон 10 октября

Президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-марафон в четверг, 10 октября.
Политика Сегодня 08:03
Экономика

Всемирный банк опять понизил прогноз по экономике России

Согласно прогнозу Всемирного банка, рост мирового ВВП в 2019 году составит 2,5% (на 0,1 п.п. ниже, чем в июньском прогнозе).
РБК 00:01
Происшествия

Под Томском украли детский лагерь

Томская полиция начала проверку по факту хищения объектов лагеря для детей-сирот и малообеспеченных семей.
Российская газета 07:57
Здоровье

Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме

Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.
РБК 01:50
Главное