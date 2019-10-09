В Подмосковье заместитель гендиректора крупнейших российских компаний Оборонпрома и «Вертолеты России» Игорь Чечиков выпал со второго этажа своего коттеджа. Все произошло днем 5 октября в старейшем элитном поселке на Рублевке СНТ Риита. В реанимацию он попал, фотографируя белок из своего окна.

с чего всё началось

Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке. Мужчина в реанимации, сообщает «Комсомольская правда». Инцидент произошел днем в субботу, 5 октября.

Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке

Футбол Тедеско завершил переговоры со «Спартаком» Тедеско остается без работы с марта 2019 года, когда покинул свой пост в "Шальке". (Иван Торопцев) Тедеско проводит решающий раунд переговоров со "Спартаком"

Армия и оружие Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии Ударный вертолет Ми-35П снес трибуны со зрителями во время военного парада в Индонезии. Видео инцидента появилось в Сети.

Происшествия В Москве грабители с топором и пистолетом напали на мужчину Четверо в масках, по предварительным данным, избили мужчину на юго-востоке Москвы и отобрали у него сумку с деньгами, угрожая топором и пистолетом, сообщили в столичном ГУ МВД.

Космос У Сатурна обнаружилось 20 новых спутников Команда астрономов из Института Карнеги с помощью телескопа Субару обнаружила 20 новых лун Сатурна. Ранее рекордсменом считался Юпитер.

Здоровье Больная раком москвичка попросила Путина запретить пальмовое масло 35-летняя москвичка, у которой полтора года назад диагностировали страшную болезнь - рак на четвертой стадии - вступила на путь борьбы с пальмовым маслом.

Шоу-бизнес Парализованная Заворотнюк легла в центр для тяжелобольных Актриса Анастасия Заворотнюк после выписки из Европейского медицинского центра легла в реабилитационную клинику для восстановления тяжелобольных.

Футбол Футбол. 20 лет легендарному матчу Россия – Украина. Видео 20 лет назад, 9 октября 1999 года, состоялся один из самых известных матчей в истории сборной России.

Финансы Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз Рубль до конца текущего года растеряет почти все достижения девяти месяцев на фоне растущего доллара.

Политика Минюст объяснил внесение ФБК в список иноагентов Минюст внес основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в список организаций, выполняющий функцию иностранных агентов, так как фонд выполнял политические функции.

Экономика В Минэкономразвития предложили повысить налоги для малого бизнеса В 2020 году Минэкономразвития предложило увеличить налоги для малого бизнеса на 4,9%. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Армия и оружие Российская подлодка запустила крылатые ракеты в Черном море Подлодка "Колпино" Черноморского флота РФ выполнила стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" в Черном море, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Анна Седокова перестала скрывать роман с баскетболистом Янисом Тиммой На днях в своем микроблоге популярная российская певица Анна Седокова опубликовала совместный снимок с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой, тем самым подтвердив слухи об их романе.

Единоборства Официально объявлен бой Федора Емельяненко с Квинтоном Джексоном Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко 29 декабря проведет поединок с Квинтоном Джексоном в Японии в рамках совместного турнира Bellator и Rizin.

Происшествия Два человека погибли при стрельбе в Германии По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии.

Авто Компания Skoda показала новый Skoda Rapid для России Компания Skoda Auto опубликовала первый скетч нового лифтбека Skoda Rapid для российского рынка.

Энергетика Шведский суд закроет спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» Сегодня 9 октября Шведский суд начинает рассмотрение апелляции, направленной «Газпромом», который хочет оспорить решение Стокгольмского суда по делу с украинским «Нафтогазом».

Культура Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.

Авто Представлен новый логотип спортивных моделей Volkswagen Компания Volkswagen, вслед за собственным новым логотипом, представила обновленный логотип подразделения Volkswagen R, которое выпускает спортивные модели марки.

Гаджеты «Яндекс» представил мини-версию «Яндекс.Станции» Компания «Яндекс» представила новую умную колонку с голосовым помощником Алисой «Яндекс.Станцию.Мини».

Политика В Грузии заново оценили ущерб от запрета на авиасообщение с РФ Глава Национальной администрации туризма Грузия Мариам Квривишвили заявила, что из-за сокращения турпотока из России грузинская экономика потеряла около 113 миллионов долларов.

Гаджеты Руанда начала выпускать первый в Африке смартфон Руандийская компания Mara Phones приступила к производству первого в Африке смартфона собственной разработки.

Шоу-бизнес Кирилл Сафонов выложил свадебное фото дочери и дал ей наставления 8 октября Кирилл Сафонов выложил фотографию со свадьбы Анастасии Сафоновой и Стивена Мерфи, которая состоялась 6 октября.