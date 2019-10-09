Происшествия

Lenta.ruLenta.ruТоп-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке

Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке. Мужчина в реанимации, сообщает «Комсомольская правда». Инцидент произошел днем в субботу, 5 октября.
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Топ-менеджер «Вертолетов России» засмотрелся на белок и выпал из окна

В Подмосковье заместитель гендиректора крупнейших российских компаний Оборонпрома и «Вертолеты России» Игорь Чечиков выпал со второго этажа своего коттеджа. Все произошло днем 5 октября в старейшем элитном поселке на Рублевке СНТ Риита. В реанимацию он попал, фотографируя белок из своего окна.
Комсомольская правда03:48

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Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье

РБК05:20

Топ-менеджер «Вертолетов России» упал из окна, фотографируя белок в Подмосковье - СМИ

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РЕН ТВ06:22

Заместитель гендиректора холдинга «Вертолёты России» выпал из окна

Вести Подмосковья07:43

Топ-менеджер «Вертолетов России» засмотрелся на белок и выпал из окна

Комсомольская правда03:48
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