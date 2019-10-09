В Подмосковье заместитель гендиректора крупнейших российских компаний Оборонпрома и «Вертолеты России» Игорь Чечиков выпал со второго этажа своего коттеджа. Все произошло днем 5 октября в старейшем элитном поселке на Рублевке СНТ Риита. В реанимацию он попал, фотографируя белок из своего окна.

с чего всё началось

Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области. Об этом сообщают телеканал РЕН ТВ, «Комсомольская правда» и Telegram-канал Baza.

Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье

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