с чего всё началось

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Андрей Фаворов утверждает, что его намеревались завербовать партнеры личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани – бизнесмены советского происхождения Лев Парнас и Игорь Фруман.

Политика МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.

Авто В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).

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Происшествия В Саратовской области продолжили поиски пропавшего 12-летнего мальчика В Саратовской области продолжаются поиски 12-летнего мальчика, который пропал 21 ноября в селе Песчанка, сообщается на официальной странице Службы спасения Саратовской области во «ВКонтакте».

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