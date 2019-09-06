с чего всё началось

Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США. Об этом говорится в сообщении «Ростеха», поступившем в РБК.

Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США

Музыка Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.

Политика Путин предложил создать на Дальнем Востоке венчурный фонд Президент России Владимир Путин предложил создать на Дальнем Востоке специальный венчурный фонд, правительство должно предложить конкретные решения.

Общество Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.

Армия и оружие В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США, что, в свою очередь, представляет опасность для коммерческих и военных интересов Соединенных Штатов.

Происшествия В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8 Около поселка Соколовый в Саратовской области упал вертолет Ми-8, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Экономика «Роснано» допустило продажу доли в Tesla «Роснано» может продать свою долю в американском производителе электромобилей Tesla, заявил «РИА Новости» старший управляющий директор по инвестиционной деятельности «Роснано» Сергей Вахтеров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Технологии Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов.

Общество Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 30 человек Власти Багамских островов установили, что не менее 30 человек погибли на архипелаге из-за урагана "Дориан".

Теннис Серена Уильямс вышла в финал US Open Американка Серена Уильямс стала первой финалисткой US Open. В двух сетах она переиграла украинку Элину Свитолину.

Наука Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.

Энергетика Reuters сообщило об уходе Exxon Mobil из Норвегии Американская энергетическая корпорация Exxon Mobil продаст свои нефтегазовые активы в Норвегии за $4 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Политика Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.

Политика Собчак в Киеве рассказала, чей Крым По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".

Экономика В строительство Озерного ГОКа в Бурятии вложат 74 миллиарда рублей Объем частных инвестиций в проект составит более 74 миллиардов рублей до 2024 года, будет создано свыше 2,3 тысячи рабочих мест.

Наука Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.

Армия и оружие Российские подлодки вышли из строя в Сирии Проблему обнаружили в порту в Сирии, так как при переходе в Средиземное море батареи не использовались. Когда это выяснилось, не уточняется.

Здоровье Названа причина вспышки болезней среди вейперов в США Около 90% страдающих легочными заболеваниями от курения вейпов в американском штате Висконсин употребляли смеси с тетрагидроканнабинолом (ТГК), который является активным веществом марихуаны.

Армия и оружие США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик Командование Военно-воздушных сил США в Европе сообщило, что американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные авиабомбы и крылатые ракеты, приземлился на авиабазе Фэрфорд в Великобритании.

Театры Летом 2020 года начнется реконструкция Театра драмы в Екатеринбурге Реконструкция Театра драмы в Екатеринбурге начнется летом 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на свердловского министра культуры Светлану Учайкину.

Экономика Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».

Общество В Москве введут видеонаблюдение на массовых мероприятиях Как пояснил источник «Ведомостей» в МВД, камеры городской системы видеонаблюдения давно используют на массовых спортивных мероприятиях и митингах.

Общество Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели "Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.

Гаджеты Lenovo Yoga C940, С740 и S740 представлены на Tech Life IFA 2019 Сегодня компания Lenovo в рамках конференции Tech Life представила целую линейку новых компьютеров Yoga.

Политика Глава Минприроды анонсировал реорганизацию Росгидромета Росгидромет ждет серьезная реорганизация, заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Известия» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Общество Принцесса Шарлотта пошла в школу Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.