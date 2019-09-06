Политика
РБКТоп-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США. Об этом говорится в сообщении «Ростеха», поступившем в РБК.
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с чего всё началось
Директор по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (входит в ГК «Ростех») Александр Коршунов «обвиняется в сговоре и попытке кражи коммерческой тайны у американской авиационной компании», говорится в сообщении Минюста США.Коммерсантъвчера в 16:07
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Арест российского топ-менеджера в Италии может осложнить двусторонние отношения
Ведомостивчера в 17:17
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 00:20, Вашингтон
Музыка
Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Политика
Путин предложил создать на Дальнем Востоке венчурный фонд
Президент России Владимир Путин предложил создать на Дальнем Востоке специальный венчурный фонд, правительство должно предложить конкретные решения.
РИА Новости вчера в 04:15
Общество
Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года
Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.
Газета.Ru вчера в 15:14
Армия и оружие
В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США
Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США, что, в свою очередь, представляет опасность для коммерческих и военных интересов Соединенных Штатов.
РИА Новости вчера в 22:17
Происшествия
В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
Около поселка Соколовый в Саратовской области упал вертолет Ми-8, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 08:37
Экономика
«Роснано» допустило продажу доли в Tesla
«Роснано» может продать свою долю в американском производителе электромобилей Tesla, заявил «РИА Новости» старший управляющий директор по инвестиционной деятельности «Роснано» Сергей Вахтеров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Коммерсантъ вчера в 23:35
Технологии
Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов
Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов.
Коммерсантъ вчера в 22:36
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 30 человек
Власти Багамских островов установили, что не менее 30 человек погибли на архипелаге из-за урагана "Дориан".
ТАСС вчера в 20:53
Теннис
Серена Уильямс вышла в финал US Open
Американка Серена Уильямс стала первой финалисткой US Open. В двух сетах она переиграла украинку Элину Свитолину.
Спорт-Экспресс вчера в 20:36
Общество
Самый опасный город России находится в Ростовской области
Вести.Ru 03 сентября в 11:40
Футбол
Марадона возглавил аргентинский клуб «Химнасия и Эсгрима»
Чемпионат вчера в 17:59
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Космос
Россия запустит в 2020 году миссию «Ярило» для исследования Солнца
ТАСС 02 сентября в 20:01
Энергетика
Reuters сообщило об уходе Exxon Mobil из Норвегии
Американская энергетическая корпорация Exxon Mobil продаст свои нефтегазовые активы в Норвегии за $4 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 19:59
Политика
Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.
РБК вчера в 09:35
Политика
Собчак в Киеве рассказала, чей Крым
По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
Krym.News вчера в 01:15
Экономика
В строительство Озерного ГОКа в Бурятии вложат 74 миллиарда рублей
Объем частных инвестиций в проект составит более 74 миллиардов рублей до 2024 года, будет создано свыше 2,3 тысячи рабочих мест.
Российская газета вчера в 23:30
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Проблему обнаружили в порту в Сирии, так как при переходе в Средиземное море батареи не использовались. Когда это выяснилось, не уточняется.
Lenta.ru вчера в 08:45
Здоровье
Названа причина вспышки болезней среди вейперов в США
Около 90% страдающих легочными заболеваниями от курения вейпов в американском штате Висконсин употребляли смеси с тетрагидроканнабинолом (ТГК), который является активным веществом марихуаны.
Известия вчера в 23:38
Армия и оружие
США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик
Командование Военно-воздушных сил США в Европе сообщило, что американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные авиабомбы и крылатые ракеты, приземлился на авиабазе Фэрфорд в Великобритании.
News.ru вчера в 16:13
Театры
Летом 2020 года начнется реконструкция Театра драмы в Екатеринбурге
Реконструкция Театра драмы в Екатеринбурге начнется летом 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на свердловского министра культуры Светлану Учайкину.
Европейско-Азиатские новости вчера в 23:44
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Общество
В Москве введут видеонаблюдение на массовых мероприятиях
Как пояснил источник «Ведомостей» в МВД, камеры городской системы видеонаблюдения давно используют на массовых спортивных мероприятиях и митингах.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Общество
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости вчера в 01:59
Гаджеты
Lenovo Yoga C940, С740 и S740 представлены на Tech Life IFA 2019
Сегодня компания Lenovo в рамках конференции Tech Life представила целую линейку новых компьютеров Yoga.
Megaobzor.com вчера в 14:55
Политика
Глава Минприроды анонсировал реорганизацию Росгидромета
Росгидромет ждет серьезная реорганизация, заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Известия» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Коммерсантъ вчера в 22:16
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Йокерит» в матче КХЛ
Казанский "Ак Барс" одержал победу над финским "Йокеритом" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости вчера в 14:25
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34
Армия и оружие
Российский Ка-52 и танк «Армата» оказались в прицеле американской боевой системы с ИИ
Американская корпорация «Raytheon» опубликовала концепцию своей новейшей военной системы с искусственным интеллектом (ИИ), на которой в качестве мишеней представлены танки Т-14 «Армата» и ударный вертолёта Ка-52.
Avia.pro вчера в 17:21