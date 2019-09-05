Политика

РБКРБКТоп-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США

Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США. Об этом говорится в сообщении «Ростеха», поступившем в РБК.
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Топ-менеджер Объединенной двигателестроительной корпорации задержан по запросу США. Его обвиняют в краже секретов

Директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Коршунов задержан в Италии по запросу США. Его подозревают в экономической разведдеятельности.
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Задержанного в Италии сотрудника ОДК обвинили в попытке кражи коммерческой тайны

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РИА Новости16:32

МИД России направил дипломатов к задержанному в Неаполе топ-менеджеру ОДК

РБК09:03

Это провал. США заполучили носителя сверхсекретов из России

Фонтанка.Ру12:32

В Италии по подозрению в шпионаже задержали топ-менеджера «дочки» «Ростеха» Александра Коршунова

Эхо Москвы11:29

Задержанный в Италии сотрудник ОДК обвиняется в США в «попытке кражи коммерческой тайны»

ТАСС15:58

Топ-менеджера «дочки» «Ростеха» задержали в Италии по запросу США

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