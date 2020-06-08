Экономика

Вести.RuВести.RuТоп-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

Правительство РФ обсуждает возможность ограничения зарплаты топ-менеджерам государственных компаний и госкорпораций, сообщило издание "КоммерсантЪ". Предлагается ограничение суммарного годового дохода топ-менеджеров на уровне трехкратного денежного содержания премьер-министра.
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с чего всё началось

Вознаграждение руководства госкомпаний могут подравнять по зарплате главы правительства

Вознаграждение руководства госкомпаний могут подравнять по зарплате главы правительства Власти обсуждают возможность ограничения зарплат топ-менеджеров госкомпаний и госкорпораций.
Коммерсантъвчера в 17:55

Подробнее о событии

Вознаграждения топ-менеджеров госкомпаний могут привязать к зарплате премьера

Коммерсантъ02:49

СМИ узнали о планах привязать зарплаты в госкомпаниях к доходу премьера

РБКвчера в 22:03

Зарплаты топ-менеджеров госкомпаний в России власти могут ограничить, приравняв к доходу премьер-министра

Эхо Москвы02:06

«Ъ»: топ-менеджерам госкомпаний хотят ограничить выплаты

РИА Новости00:26

Деньги российских топ-менеджеров могут достаться их подчиненным

URA.Ru02:35

Заработки топ-менеджеров госкомпаний могут ограничить 30 млн рублей в год

Ведомостивчера в 21:54

«Ъ» узнал об обсуждении сокращения выплат топ-менеджерам госкомпаний

Интерфаксвчера в 21:28
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Общество

Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17

РБК 02:24
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7 миллионов

BFM.ru 01:19
2
Общество

В России за сутки коронавирус выявили у 8985 человек

В 83 российских регионах за сутки зафиксировали 8985 случаев COVID-19, скончались 112 человек, выписались 3957, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:54
Происшествия

Неизвестный въехал в толпу протестующих в Сиэтле

Как пишет Seattle Times, мужчина на машине въехал в группу протестующих в Сиэтле (акции в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими).
РБК 02:38
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Общество

Стали известны страны, с которыми Россия откроет авиасообщение

Ассоциация туроператоров России назвала восемь стран СНГ, с которыми с 15 июля откроется авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса.
DixiNews 03:13
Армия и оружие

На Украине рассказали о возможностях США для «удара» по Сибири

REGNUM 02:19
1,3K
Экономика

Россия вошла в четверку стран с самым доступным для населения газом

Россия заняла третье место среди стран с самым доступным газом.
Экономика сегодня вчера в 21:17
10
Общество

В России за сутки умерли 112 пациентов с коронавирусом

В России за сутки зафиксировано 112 летальных случаев среди пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:39
Общество

Мишустин поручил подготовить варианты возобновления полетов за рубеж

23 марта запрет на полеты охватил 95 стран, а с 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение.
ТАСС 03:32
Шоу-бизнес

Видео выходки Панина на похоронах Кокшенова появилось в Сети

В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен Алексей Панин на похоронах Михаила Кокшенова.
VSE42.RU 01:13
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Происшествия

В Петербурге неизвестные избили ребенка на детской площадке

РИА Новости 02:53
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Армия и оружие

Греция заявила о готовности к войне с Турцией

Согласно словам главы оборонного ведомства Греции, минобороны страны отмечает рост провокаций со стороны Турции в последнее время.
Военное дело 05 июня в 02:23
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Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
1,6K
Происшествия

Вынесен приговор по делу о гибели мужчины и его внука от удара током

Собранные следственным отделом по городу Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 56-летнему сотруднику общества с ограниченной ответственностью.
Stroysar.ru 01:43
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Политика

Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования

В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
4,3K
Политика

Экс-министр Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса

При нынешней власти Украина никогда не сможет вернуть себе Донбасс.
Российская газета 02:18
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Общество

В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19

Более 70 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 39 из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает в пятницу оперативный штаб региона.
РИА Новости 05 июня в 04:09
7
Общество

Выпускников предупредили о мошеннических сайтах с ответами к ЕГЭ

Выпускников российских школ призывают не доверять информации в интернете о якобы верных ответах к единым госэкзаменам, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.
Твой Иркутск 03:30
Политика

В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве

В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
1K
Шоу-бизнес

Солист «Иванушек» рассказал, как чуть не умер

Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев в программе "Секрет на миллион" рассказал, как разбил голову во время празднования дня рождения и чуть не умер.
РИА Новости 02:50
Культура

Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Газета.Ru вчера в 15:38
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Общество

Сотрудник саратовского министерства заболел коронавирусом

Напомним, ранее коронавирусом заболел один из ключевых сотрудников управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения регионального правительства.
Взгляд-инфо вчера в 12:33
2
Здоровье

46 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт 03:44
75
Религия

Православные христиане отмечают день Святого Духа

РИА Новости вчера в 17:57
113
Футбол

«Краснодар» может купить 17-летнего бразильца за 15 миллионов евро

Спорт-Экспресс вчера в 09:09
Общество

В Берлине арестован DJ Денис Казначеев

В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях.
BFM.ru 01:03
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Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
2K
Здоровье

Еще 240 человек в Свердловской области заболели коронавирусом

На 7 июня в Свердловской области у 7419 человек подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com вчера в 03:38
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Армия и оружие

Египет перебросил в Ливию танки Abrams для поддержки армии Хафтара

Вчера, 7 июня, на границе между Ливией и Египтом было обнаружено большое количество бронетехники египетской армии, среди которых имелись танки, произведенные в США.
Discover24 02:22
2
Происшествия

Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске.
Вести.Ru вчера в 23:15
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