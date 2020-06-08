Экономика
Вести.RuТоп-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
Правительство РФ обсуждает возможность ограничения зарплаты топ-менеджерам государственных компаний и госкорпораций, сообщило издание "КоммерсантЪ". Предлагается ограничение суммарного годового дохода топ-менеджеров на уровне трехкратного денежного содержания премьер-министра.
Читать в источнике
Оценить883
с чего всё началось
Вознаграждение руководства госкомпаний могут подравнять по зарплате главы правительства Власти обсуждают возможность ограничения зарплат топ-менеджеров госкомпаний и госкорпораций.Коммерсантъвчера в 17:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 04:03, Ашберн
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 8985 человек
В 83 российских регионах за сутки зафиксировали 8985 случаев COVID-19, скончались 112 человек, выписались 3957, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:54
Происшествия
Неизвестный въехал в толпу протестующих в Сиэтле
Как пишет Seattle Times, мужчина на машине въехал в группу протестующих в Сиэтле (акции в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими).
РБК 02:38
Общество
Стали известны страны, с которыми Россия откроет авиасообщение
Ассоциация туроператоров России назвала восемь стран СНГ, с которыми с 15 июля откроется авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса.
DixiNews 03:13
Экономика
Россия вошла в четверку стран с самым доступным для населения газом
Россия заняла третье место среди стран с самым доступным газом.
Экономика сегодня вчера в 21:17
Общество
В России за сутки умерли 112 пациентов с коронавирусом
В России за сутки зафиксировано 112 летальных случаев среди пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:39
Общество
Мишустин поручил подготовить варианты возобновления полетов за рубеж
23 марта запрет на полеты охватил 95 стран, а с 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение.
ТАСС 03:32
Шоу-бизнес
Видео выходки Панина на похоронах Кокшенова появилось в Сети
В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен Алексей Панин на похоронах Михаила Кокшенова.
VSE42.RU 01:13
Армия и оружие
Греция заявила о готовности к войне с Турцией
Согласно словам главы оборонного ведомства Греции, минобороны страны отмечает рост провокаций со стороны Турции в последнее время.
Военное дело 05 июня в 02:23
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
Происшествия
Вынесен приговор по делу о гибели мужчины и его внука от удара током
Собранные следственным отделом по городу Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 56-летнему сотруднику общества с ограниченной ответственностью.
Stroysar.ru 01:43
Политика
Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования
В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
Политика
Экс-министр Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса
При нынешней власти Украина никогда не сможет вернуть себе Донбасс.
Российская газета 02:18
Общество
В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19
Более 70 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 39 из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает в пятницу оперативный штаб региона.
РИА Новости 05 июня в 04:09
Общество
Выпускников предупредили о мошеннических сайтах с ответами к ЕГЭ
Выпускников российских школ призывают не доверять информации в интернете о якобы верных ответах к единым госэкзаменам, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.
Твой Иркутск 03:30
Политика
В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве
В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек» рассказал, как чуть не умер
Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев в программе "Секрет на миллион" рассказал, как разбил голову во время празднования дня рождения и чуть не умер.
РИА Новости 02:50
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Газета.Ru вчера в 15:38
Общество
Сотрудник саратовского министерства заболел коронавирусом
Напомним, ранее коронавирусом заболел один из ключевых сотрудников управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения регионального правительства.
Взгляд-инфо вчера в 12:33
Здоровье
46 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт 03:44
Религия
Православные христиане отмечают день Святого Духа
РИА Новости вчера в 17:57
Футбол
«Краснодар» может купить 17-летнего бразильца за 15 миллионов евро
Спорт-Экспресс вчера в 09:09
Общество
В Берлине арестован DJ Денис Казначеев
В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях.
BFM.ru 01:03
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Здоровье
Еще 240 человек в Свердловской области заболели коронавирусом
На 7 июня в Свердловской области у 7419 человек подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com вчера в 03:38
Армия и оружие
Египет перебросил в Ливию танки Abrams для поддержки армии Хафтара
Вчера, 7 июня, на границе между Ливией и Египтом было обнаружено большое количество бронетехники египетской армии, среди которых имелись танки, произведенные в США.
Discover24 02:22
Происшествия
Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске.
Вести.Ru вчера в 23:15