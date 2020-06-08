Вознаграждение руководства госкомпаний могут подравнять по зарплате главы правительства Власти обсуждают возможность ограничения зарплат топ-менеджеров госкомпаний и госкорпораций.

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Правительство РФ обсуждает возможность ограничения зарплаты топ-менеджерам государственных компаний и госкорпораций, сообщило издание "КоммерсантЪ". Предлагается ограничение суммарного годового дохода топ-менеджеров на уровне трехкратного денежного содержания премьер-министра.

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