В правительстве рассматривается идея ограничить потолок совокупного годового дохода топ-менеджеров госкомпаний, госкорпораций и подконтрольных им структур уровнем трехкратного денежного содержания премьера Михаила Мишустина.

с чего всё началось

В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.

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