Экономика

ИзвестияИзвестияТоп-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
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с чего всё началось

Вознаграждение руководства госкомпаний могут подравнять по зарплате главы правительства

В правительстве рассматривается идея ограничить потолок совокупного годового дохода топ-менеджеров госкомпаний, госкорпораций и подконтрольных им структур уровнем трехкратного денежного содержания премьера Михаила Мишустина.
Коммерсантъвчера в 17:55

Подробнее о событии

СМИ узнали о планах привязать зарплаты в госкомпаниях к доходу премьера

РБКвчера в 22:03

Российские власти обсуждают возможность ограничения зарплат руководству госкомпаний и госкорпораций

Эхо Москвы07:05

Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

РИА Новости05:08

Вознаграждения топ-менеджеров госкомпаний могут привязать к зарплате премьера

Коммерсантъ02:49

«Некоторые равнее»: многим топ-менеджерам урежут зарплаты

News.ru14:43

Заработки топ-менеджеров госкомпаний могут ограничить 30 млн рублей в год

Ведомостивчера в 21:54

«Ъ» узнал об обсуждении сокращения выплат топ-менеджерам госкомпаний

Интерфаксвчера в 21:28
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 16:20, Ашберн
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Глава ВОЗ предупредил об ухудшении мировой ситуации с коронавирусом

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В США найден клад стоимостью в миллион долларов

В США обнаружены сокровища, спрятанные коллекционером Форрестом Фенном. Стоимость клада оценивается в миллион долларов, пишет «Интерфакс».
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