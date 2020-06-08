Экономика

ИзвестияИзвестияТоп-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
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с чего всё началось

Вознаграждение руководства госкомпаний могут подравнять по зарплате главы правительства

Вознаграждение руководства госкомпаний могут подравнять по зарплате главы правительства Власти обсуждают возможность ограничения зарплат топ-менеджеров госкомпаний и госкорпораций.
Коммерсантъ07 июня в 17:55

Подробнее о событии

«Некоторые равнее»: многим топ-менеджерам урежут зарплаты

News.ruвчера в 14:43

Российские власти обсуждают возможность ограничения зарплат руководству госкомпаний и госкорпораций

Эхо Москвывчера в 07:05

«Ъ» узнал об обсуждении сокращения выплат топ-менеджерам госкомпаний

Интерфакс07 июня в 21:28

Вознаграждения топ-менеджеров госкомпаний могут привязать к зарплате премьера

Коммерсантъвчера в 02:49

Доходы топ-менеджеров госкомпаний России оказались под угрозой

URA.Ru07 июня в 22:23

СМИ узнали о планах привязать зарплаты в госкомпаниях к доходу премьера

РБК07 июня в 22:03

Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

РИА Новостивчера в 05:08
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 04:25, Ашберн
Экономика

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК вчера в 12:22
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Происшествия

Коронавирус выявили у 26 человек еще в одном пансионате Новокузнецка

Заражение коронавирусом выявлено у 26 человек еще в одном пансионате города Новокузнецка, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.
РИА Новости 03:57
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Происшествия

Умер пострадавший в аварии с участием Ефремова водитель

Водитель фургона Сергей Захаров, пострадавший в аварии с участием российского актера Михаила Ефремова, умер.
Lenta.ru 01:09
1,9K
Общество

Россиянам вновь разрешили поездки за границу

Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском вчера в 10:35
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Здоровье

Найдены признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 года

Спутниковые снимки парковок больниц в китайском Ухане, где впервые зафиксировали вспышку эпидемии коронавируса, и анализ данных в интернете говорят о возможном распространении инфекции еще в августе 2019 года.
Lenta.ru 03:00
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Происшествия

Моряки в Керчи заразились коронавирусом

Три случая коронавируса зафиксировали у моряков судна, которое стоит на якорной стоянке в бухте города Керчи.
Вести Крым 03:49
Экономика

Сразу две новые льготы готовят российским пенсионерам

Профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендует Совету Госдумы рассмотреть законопроект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров, сообщает KONKURENT.RU.
Konkurent.ru вчера в 21:42
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Общество

В Петербурге готовят план поэтапного снятия ограничений

В Санкт-Петербурге в ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса COVID-19, сообщил губернатор Александр Беглов.
Коммерсантъ вчера в 15:47
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Шоу-бизнес

Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием покойной Норкиной

РИА Новости вчера в 19:07
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Армия и оружие

Иран приговорил к смерти обвиняемого в передаче США данных о Сулеймани

Иран приговорил к смертной казни обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, который предоставлял данные о передвижениях генерала Касема Сулеймани, сообщил официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили.
РИА Новости 04:01
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Игры

Sony объявила новую дату презентации игр для Playstation 5

Rambler News Service 01:53
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Футбол

Юрист Черчесова рассказал, для чего тренер может вернуться в «Спартак»

Спортивный агент и юрист Алан Агузаров прокомментировал информацию о возможном возвращении главного тренера сборной России Станислава Черчесова в московский "Спартак".
РИА Новости 03:24
Общество

С 1 июля в России откроется туристический сезон

С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию, - сказал Мишустин.
Комсомольская правда вчера в 05:27
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Здоровье

В Ростовской области выявили еще 187 случаев коронавируса

За минувшие сутки в Ростовской области выявили 187 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает сайт Стопкоронавирус.рф.
РБК Ростов-на-Дону 03:36
1,1K
Общество

В Брянской области снят режим самоизоляции

В Брянской области, с завтрашнего дня, 9 июня, начнется первый этап снятия ограничений.
Новый путь (Рогнединский район) вчера в 14:03
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Политика

Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации".
Газета.Ru вчера в 10:51
2,5K
Экономика

Российские банки начали снижать ставки по ипотеке

"Промсвязьбанк" снизил ставки на 0,5-1,3 процентного пункта ставки на 0,5-1,3 п. п. по большинству своих ипотечных программ, включая кредиты на покупку жилья на первичном и вторичном рынках, апартаментов, а также новых и готовых домов.
Вести.Ru 02:56
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Происшествия

Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро Пясино

Нефтепродукты обнаружены в озере Пясино после аварии на ТЭЦ и разлива дизтоплива под Норильском, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.
Коммерсантъ 00:20
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Общество

Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман госпитализирован с коронавирусом

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Известия 01:08
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Шоу-бизнес

Рудковская опубликовала видео танца с «Пухляшом» из клипа Little Big

Продюсер Яна Рудковская опубликовала видео, на котором танцует с известным как «Пухляш» из клипа Little Big Дмитрием Красиловым.
ФАН вчера в 19:46
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Армия и оружие

Киевские боевики открыли огонь по селу на юге ДНР

Прежде сегодня украинские боевики обстреляли окрестности Горловки из противотанкового ракетного комплекса.
ИА Новороссия вчера в 13:25
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Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
3,5K
Происшествия

В Уфе сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку

Восьмикратная паралимпийская чемпионка по плаванию, депутат Госсобрания - Курултая Башкирии Оксана Савченко вновь оказалась в центре скандала.
Российская газета 01:56
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Происшествия

В Ростове суд огласит приговор членам банды Шамиля Басаева

Южный окружной военный суд во вторник огласит приговор по делу двоих предполагаемых участников банды под руководством Шамиля Басаева, напавшей в 2000 году на военнослужащих в Чечне, в результате чего погибли 84 человека, сообщил журналистам представитель суда.
РИА Новости вчера в 18:09
Армия и оружие

«Алмаз-Антей» поставит Минобороны три полка С-400 до 2023 года

Концерн «Алмаз-Антей» поставит Минобороны России до 2023 года три полка зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» и четыре комплекта ЗРС С-350 «Витязь».
RT на русском 04:03
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Политика

США отказались предоставить дополнительные данные по делу МН-17

Власти США не смогут предоставить дополнительную информацию о запуске ракеты по малайзийскому Boeing в 2014 году.
Газета.Ru вчера в 10:37
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Здоровье

Еще 220 человек заболели коронавирусом в Воронежской области

За сутки в Воронежской области еще у 220 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 02:33
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Космос

Пойманы мощные сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 157 дней

Астрономы зафиксировали серию мощных коротких радиосигналов из космоса.
МИР 24 04:06
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Политика

Захарова получила высший дипломатический ранг посла

Коммерсантъ вчера в 07:15
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Общество

Нижегородские власти объяснили, почему снимать ограничения пока рано

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин у себя в Instagram ответил на вопросы подписчиков на тему того, когда регион последует примеру Москвы и снимет ограничения.
Российская газета 03:37
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Как работают Яндекс.Новости?
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