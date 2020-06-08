Экономика

ИзвестияИзвестияТоп-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
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с чего всё началось

Вознаграждение руководства госкомпаний могут подравнять по зарплате главы правительства

В правительстве рассматривается идея ограничить потолок совокупного годового дохода топ-менеджеров госкомпаний, госкорпораций и подконтрольных им структур уровнем трехкратного денежного содержания премьера Михаила Мишустина.
Коммерсантъ07 июня в 17:55

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Песков прокомментировал идею ограничить вознаграждение топам госкомпаний

РИА Новости06:26

«Некоторые равнее»: многим топ-менеджерам урежут зарплаты

News.ruвчера в 14:43

СМИ узнали о планах привязать зарплаты в госкомпаниях к доходу премьера

РБК07 июня в 22:03

Вознаграждения топ-менеджеров госкомпаний могут привязать к зарплате премьера

Коммерсантъвчера в 02:49

Доходы топ-менеджеров госкомпаний России оказались под угрозой

URA.Ru07 июня в 22:23

Российские власти обсуждают возможность ограничения зарплат руководству госкомпаний и госкорпораций

Эхо Москвывчера в 07:05

«Ъ» узнал об обсуждении сокращения выплат топ-менеджерам госкомпаний

Интерфакс07 июня в 21:28
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Здоровье

У 107 постояльцев дома престарелых под Воронежем выявили коронавирус

Коронавирус в Воронежской области подтвердился у 107 постояльцев дома престарелых и у 12 сотрудников.
Известия вчера в 10:57
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Происшествия

Усс рассказал о первых донесениях из Норильска о разливе топлива

Губернатор Красноярского края Александр Усс утверждает, что донесения о разливе дизельного топлива в Норильске в первые сутки были дезинформацией и скрывали масштабы катастрофы.
РИА Новости 02:44
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Происшествия

Ефремов признал себя виновником ДТП

Коммерсантъ 04:55
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Происшествия

Ефремову вызвали скорую помощь перед допросом о пьяном ДТП

РЕН ТВ 05:45
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Финансы

Залили деньгами: ФРС может обвалить мировые рынки

Чтобы поддержать экономику в условиях пандемии, Федеральная резервная система США в конце марта объявила о беспрецедентной скупке активов.
РИА Новости вчера в 01:00
Шоу-бизнес

Телеведущую Ивлееву разыскивают за вождение в нетрезвом виде

Еще одна известная личность попала в поле зрения правоохранителей в связи с возможным вождением в нетрезвом виде.
Московский Комсомолец вчера в 18:42
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Экономика

Россия может использовать кризис «уханьской чумы»: Глазьев и Малофеев представили план

Происходит разрушение старой однополярной глобальной экономики, основанной на гегемонии США и американского доллара как всемирной валюты, и становление нового мирохозяйственного уклада, ядро которого формируется в Китае на основе конвергентной планово-рыночной экономики, - подчёркивают авторы плана.
Царьград 05:29
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери

Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ 03:55
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
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Общество

В Крыму откроют все санатории и отели

Ранее глава региона заявил, что начать работу с 15 июня смогут только санатории, пансионаты и отели Крыма с медицинской лицензией, однако только для приема крымчан и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
Lenta.ru вчера в 14:48
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Общество

Опубликованы новые свидетельства по делу о крушении MH17

Проект Bonanza Media, который ведёт собственное расследование крушения MH17, опубликовал новое доказательство в деле, которое опровергает версию об атаке «Бука», спровоцировавшей катастрофу.
Журналистская правда вчера в 03:29
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Общество

В России начались проблемы с доставками посылок из-за границы

REGNUM 05:15
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Здоровье

Сразу 803 нижегородца вылечились от коронавируса

Как уточнили в пресс-службе областного правительства, около 4,2 тысячи нижегородцев сейчас находятся на амбулаторном лечении, как как коронавирус у них пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме.
Ньюс-НН 03:46
8
Политика

Путин проведет публичное мероприятие в День России

Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие в публичном мероприятии 12 июня, в День России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:06
Экономика

Власти готовят для российских пенсионеров две новые льготы

Российские пенсионеры смогут получать две новые льготы. В Госдуму поступили соответствующие законопроекты.
IrkutskMedia 05:22
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Политика

Захарова получила высший дипломатический ранг посла

Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг.
Коммерсантъ вчера в 07:15
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Кино

Пора прощаться: актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»

Актриса Инна Королева, сыгравшая в «Сватах» Машу Ковалеву, отвечая на вопросы поклонников в Instagram, рассказала, что покинула телепроект.
Городовой вчера в 07:02
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Шоу-бизнес

Наташа Королева поделилась видео из бани

На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
Bimru.ru вчера в 06:31
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Политика

В Кремле прокомментировали снятие режима ограничений в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие мэром Москвы Сергеем Собяниным режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19, в столице.
RT на русском вчера в 08:27
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Происшествия

К официальному дилеру Mercedes в Петербурге пришли с обысками

В Петербурге начались обыски в автосалоне официального дилера Mercedes на Приморском проспекте, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 05:24
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Спорт

Матыцин проинспектировал базу в Новогорске

Министр спорта России Олег Матыцин приехал с инспекцией в учебно-тренировочный центр «Новогорск».
RT на русском 05:19
Культура

Британский телеканал купил права на «Содержанок»

Компания 05:08
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Политика

В Чехии назвали «важнейшую трудность» страны

Пресс-секретарь чешского президента Милоша Земана Йиржи Овчачек, комментируя ситуацию с высылкой российских дипломатов из страны, назвал утечку данных в СМИ «важнейшей трудностью» Чехии.
Городовой 06:32
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Шоу-бизнес

Александра Стриженова вышла замуж

Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
Pravda.Ru 04:09
Общество

Патрушев назвал причины обрушения моста под Мурманском

Известия 06:18
Политика

Три фракции подготовили документ о недоверии председателю Мосгордумы

Москва, 9 июня 2020, 11:04 — REGNUM Ряд депутатов Московской городской думы подготовили проект постановления о недоверии председателю Законодательного собрания столицы Алексею Шапошникову.
REGNUM 04:04
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Общество

Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона

Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
Общественное телевидение России вчера в 05:23
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Политика

Зеленский призвал не провоцировать украинцев вопросами о Бандере

Отвечая на вопрос «Украинской правды», считает ли он Бандеру героем, Зеленский сказал, что все люди, защищавшие независимость Украины, являются ее героями.
Lenta.ru 03:19
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Футбол

В РФС рассказали, как определят хозяина матча кубка «Спартак» - «Зенит»

Место проведения полуфинального матча Кубка России между московским "Спартаком" и санкт-петербургским "Зенитом" определится в том числе с учетом эпидемиологической обстановки в регионах, заявил заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
РИА Новости 07 июня в 15:39
Политика

Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17

РИА Новости 05:04
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