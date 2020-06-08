Экономика

ИзвестияИзвестияТоп-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
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с чего всё началось

Вознаграждение руководства госкомпаний могут подравнять по зарплате главы правительства

Попытки ввести регулирование для зарплат топ-менеджеров госкомпаний предпринимались несколько раз: например, предлагалось привязать их к уровню вознаграждения президента РФ, но идеи не были приняты.
Коммерсантъвчера в 17:55

Подробнее о событии

«Некоторые равнее»: многим топ-менеджерам урежут зарплаты

News.ru14:43

Заработки топ-менеджеров госкомпаний могут ограничить 30 млн рублей в год

Ведомостивчера в 21:54

Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

РИА Новости05:08

Вознаграждения топ-менеджеров госкомпаний могут привязать к зарплате премьера

Коммерсантъ02:49

СМИ узнали о планах привязать зарплаты в госкомпаниях к доходу премьера

РБКвчера в 22:03

Российские власти обсуждают возможность ограничения зарплат руководству госкомпаний и госкорпораций

Эхо Москвы07:05

«Ъ» узнал об обсуждении сокращения выплат топ-менеджерам госкомпаний

Интерфаксвчера в 21:28
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 16:11, Ашберн
Общество

С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска

Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.
Ведомости 07:28
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Армия и оружие

В Грузии заявили, что могут начать выпуск штурмовиков Су-25

REGNUM 15:19
Общество

В США найден клад стоимостью в миллион долларов

В США обнаружены сокровища, спрятанные коллекционером Форрестом Фенном. Стоимость клада оценивается в миллион долларов, пишет «Интерфакс».
BFM.ru 11:50
Происшествия

Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга

ТАСС 13:32
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Общество

Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан

Закон о поддержке граждан и бизнеса во время борьбы с пандемией коронавируса подписал президент Росси Владимир Путин.
ИА Красная Весна 06:55
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Происшествия

В Калмыкии нашли мертвыми мать и троих детей

В одном из домов города Элисты обнаружили мертвыми мать и троих ее детей.
Вести.Ru 15:41
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Культура

Первый канал показал протесты в США вместо титров в «Брате 2»

Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал концовку фильма «Брат 2» Алексея Балабанова, который накануне показал Первый канал.
BFM.ru 03:11
1,8K
Общество

Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России

На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
РБК 15:18
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Политика

Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon

Известия 13:29
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Общество

В Саратовской области с 11 июня отменяется пропускной режим

До 21 июня, помимо масочного режима, сохраняется режим самоизоляции для граждан группы риска, под запретом остается работа ресторанов, кафе, физкультурных и культурных учреждений, а также массовые мероприятия.
ТАСС 14:54
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Путешествия

В России с 1 июля планируют запустить межрегиональный туризм

Москва, 8 июня 2020, 12:17 — REGNUM Полноценный запуск в России межрегионального туризма ожидается в июле.
REGNUM 05:17
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Общество

В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17

РИА Новости 12:56
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Происшествия

В Петербурге после смертельной аварии с Ferrari возбуждено дело

Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту дорожной аварии, в которой погибла молодая женщина и два человека получили травмы, сообщает пресс-служба управления.
Российская газета 08:35
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Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
1,2K
Кино

Режиссёр «Отряда самоубийц» опубликовал вырезанный кадр с Джокером

Evo-rus.com 12:44
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Происшествия

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы

ТАСС 16:08
12
Общество

Опубликованы новые свидетельства по делу о крушении MH17

Проект Bonanza Media, который ведёт собственное расследование крушения MH17, опубликовал новое доказательство в деле, которое опровергает версию об атаке «Бука», спровоцировавшей катастрофу.
Журналистская правда 03:29
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Политика

Эрдоган обвинил курдов в причастности к беспорядкам в США

К массовым беспорядкам в США может быть причастна Рабочая партия Курдистана и силы самообороны сирийских курдов.
Lenta.ru 15:39
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Футбол

Переход на грани срыва. ЦСКА рискует остаться без Вагнер Лава

Бразильский нападающий Вагнер Лав может не вернуться в московский ЦСКА. Сделка по приобретению игрока находится под угрозой срыва.
Вести.Ru 14:18
Происшествия

В США суд установил залог для полицейского Човина в 1,25 млн долларов

Суд установил залог для бывшего полицейского Дерека Човина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, в размере 1,25 миллиона долларов.
Российская газета 15:09
Шоу-бизнес

Дочь Ивана Урганта присоединилась к протестам в США

Приёмная дочь Урганта Эрика Куталия вместе со своим афроамериканским парнем Мусой присоединилась к протестам в США.
Газета Metro вчера в 13:49
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Здоровье

Вопрос о поэтапном снятии ограничений в Поморье будет поднят не ранее 15 июня

Ранее власти региона продлили ограничительные меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции до 10 июня.
ТАСС 15:37
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Общество

В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
93
Общество

Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице

Президент России Владимир Путин поручил увеличить на три месяца с 1 мая минимальный размер пособия по безработице до 4500 рублей.
RT на русском 14:03
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Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская объяснила свой пост об умершей Юлии Норкиной

У поклонников возмущение вызвал тот факт, что Цымбалюк-Романовская решила опубликовать видео в день смерти Норкиной.
iReactor вчера в 11:37
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Политика

Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.
News.ru 15:05
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Общество

В Туле ограничено посещение городского пространства «Искра»

По рекомендации главного санитарного врача по Тульской области Александра Ломовцева с 9 июня ограничивается работа веранд и летних кафе в городском пространстве «Искра» и посещение его территории.
MySLO.ru 15:18
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Авто

INEOS Automotive показал дизайн внедорожника Grenadier

Компания INEOS Automotive, которая готовит внедорожник на замену снятому с производства Land Rover Defender первого поколения, показала тизер новой модели, анонсировав дизайн машины.
Коммерсантъ 07:55
Общество

ВОЗ рекомендовала россиянам соблюдать масочный режим

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович считает, что россиянам необходимо продолжать носить маски в общественных местах, несмотря на ослабление ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Известия 16:07
10
Общество

Жара в столице спадет к выходным

Жара в столице спадет к выходным. В субботу в городе ожидается 17–22 градуса тепла.
Вечерняя Москва 04:12
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