Экономика
ИзвестияТоп-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
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с чего всё началось
Попытки ввести регулирование для зарплат топ-менеджеров госкомпаний предпринимались несколько раз: например, предлагалось привязать их к уровню вознаграждения президента РФ, но идеи не были приняты.Коммерсантъ07 июня в 17:55
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Вознаграждения топ-менеджеров госкомпаний могут привязать к зарплате премьера
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