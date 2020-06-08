В правительстве рассматривается идея ограничить потолок совокупного годового дохода топ-менеджеров госкомпаний, госкорпораций и подконтрольных им структур уровнем трехкратного денежного содержания премьера Михаила Мишустина.

с чего всё началось

В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.

Общество В Москве с 9 июня разрешат работу парикмахерских и салонов красоты Парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству смогут возобновить работу с 9 июня в Москве, сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.

Культура Первый канал объяснил замену титров «Брата 2» Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» не был связан с титрами фильма «Брат 2». Об этом сообщила пресс-служба телеканала в понедельник, 8 июня. 1,3K

Происшествия Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков. 976

Общество Собянин отменил пропуска и график прогулок С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин. 605

Политика Путин поправил оговорку главы Бурятии о 400 млн рублей Цыденов во время совещание сказал главе государства, что 6 июня в республике открывается новое здание национальной библиотеки Бурятии, на которое было выделено 615 миллионов рублей. 1,1K

Общество В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда "Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона. 2,8K

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 2K

Гаджеты Инсайдеры опубликовали снимки Xiaomi Mi Band 5 Инсайдеры раскрыли информацию о браслете Mi Band 5 в Twitter. Фитнес-браслет будет оснащен системой бесконтактной оплаты. 22

Здоровье Поликлиники Алтайского края начинают возвращаться к плановой медпомощи Поликлиники Алтайского края начнут возвращаться к плановой работе с этой недели. Правда пока речь идет о детских учреждениях. 1

Шоу-бизнес Айза Анохина рекомендовала девушкам не выходить замуж за жадных мужчин Анохина зачастую рассказывает своим фолловерам о том, как складываются ее отношения с экс-супругом.

Шоу-бизнес Армен Джигарханян снова попал в больницу Артист попал в больницу, после чего заявил, что «много боли» ему причинила Виталина Цымбалюк-Романовская, с которой он на тот момент разводился. 46

Политика Трамп распорядился начать вывод Нацгвардии из Вашингтона Президент США Дональд Трамп распорядился начать вывод частей Национальной гвардии из американской столицы, об этом он написал в своем Twitter 7 июня. 59