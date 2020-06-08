Экономика

ИзвестияИзвестияТоп-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
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с чего всё началось

Вознаграждение руководства госкомпаний могут подравнять по зарплате главы правительства

В правительстве рассматривается идея ограничить потолок совокупного годового дохода топ-менеджеров госкомпаний, госкорпораций и подконтрольных им структур уровнем трехкратного денежного содержания премьера Михаила Мишустина.
Коммерсантъвчера в 17:55

Подробнее о событии

Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

Известия06:40

Заработки топ-менеджеров госкомпаний могут ограничить 30 млн рублей в год

Ведомостивчера в 21:54

Вознаграждения топ-менеджеров госкомпаний могут привязать к зарплате премьера

Коммерсантъ02:49

Доходы топ-менеджеров госкомпаний России оказались под угрозой

URA.Ruвчера в 22:23

СМИ узнали о планах привязать зарплаты в госкомпаниях к доходу премьера

РБКвчера в 22:03

Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

РИА Новости05:08

«Ъ» узнал об обсуждении сокращения выплат топ-менеджерам госкомпаний

Интерфаксвчера в 21:28
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 06:57, Ашберн
Политика

На сайт голосования по Конституции внесли изменения

На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 20:23
5,2K
Происшествия

В Воронежской области нашли на пустыре потерявшуюся трехлетнюю девочку

В Борисоглебске росгвардейцы разыскали потерявшуюся трёхлетнюю девочку, сообщили в пресс-службе регионального ведомства 8 июня.
АиФ Воронеж 06:44
Общество

Русскоязычные байкеры охраняют Брайтон-Бич от беспорядков

По информации основателя и президента мотоклуба Bratva MC Константина Котова, группой российских байкеров было организовано патрулирование охваченного протестами района Брайтон-Бич в Нью-Йорке, передает РИА Новости.
Инфорос 06:26
2
Общество

Режим самоизоляции, пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня

Режим самоизоляции и пропускной режим отменят в Москве с 9 июня, вместе с ними отменяется и график прогулок для горожан.
ТАСС 06:48
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Культура

Первый канал показал протесты в США вместо титров в «Брате 2»

BFM.ru 03:11
1,1K
Общество

Минздрав изменит правила получения медсправок для водителей

В проекте новой редакции приказа 344Н, который определяет правила получения медсправок для водителей и кандидатов в водители, отсутствует требование сдавать анализ крови на наличие маркера CDT.
Вести.Ru 04:12
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Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская ответила на критику своих слов о смерти Норкиной

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская резко ответила хейтерам, осудившим её за пост о смерти радиоведущей Юлии Норкиной.
News.ru вчера в 07:20
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Общество

В России готовятся к постепенному открытию туристического сезона

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в России.
Газета.Ru 04:34
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Экономика

Число банковских карт в России достигло исторического максимума

Количество банковских карт в РФ на 1 апреля 2020 года достигло почти 284 млн, что является максимальным значением за всю историю, следует из материалов Банка России.
ТАСС 05:27
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Общество

Правительство РФ разрешило гражданам выезжать из страны

Москва, 8 июня 2020, 13:20 — REGNUM В ряде случаев граждане России смогут покинуть пределы страны, сообщил 8 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве РФ.
REGNUM 06:20
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Политика

Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции

"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета 06:24
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Общество

Кадыров выделил деньги на выкуп 207 невест

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить деньги на выкуп 207 невест, у которых есть проблемы с финансами из-за пандемии COVID-19, сообщило Духовное управление мусульман региона.
Коммерсантъ 06:21
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Здоровье

В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 212 человек

Ростов-на-Дону, 6 июня 2020, 11:23 — REGNUM В Ростовской области за сутки коронавирус подтверждён ещё у 212 человек.
REGNUM 06 июня в 04:23
1,1K
Общество

Песков: ЧП в Норильске не повлияет на планы по освоению Арктики

Мурманский вестник 06:33
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Происшествия

Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице

Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
РИА Новости 03:32
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Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости 05:40
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Общество

В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда

"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона.
РИА Новости 01:04
2,7K
Общество

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился коронавирусом

Российская газета 06:48
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Армия и оружие

Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины

Известия 06:22
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Авто

Toyota отзовет в России 79 автомобилей Alphard

Известия 06:20
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Общество

Об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка сообщил русский врач в США

Как сообщает ToDay News Ufa, русский врач, работающий в Нью-Йорке (США), рассказал, что внезапно ковид исчез из города.
ToDay News Ufa вчера в 16:05
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Религия

Православные христиане отмечают день Святого Духа

РИА Новости вчера в 17:57
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Происшествия

В Забайкальском крае задержан подозреваемый в убийстве подростка

Сотрудники полиции задержали мужчину, который с ножом напал на подростков в поселке Первомайский в Забайкальском крае.
ТАСС 06:28
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Происшествия

В США автомобиль въехал в протестующих

Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 01:43
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
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Общество

Каждый второй россиянин рискует потерять работу

Почти половина (49,7%) от всего работающего населения в России находится в зоне риска и рискуют потерять работу.
АБН 06:01
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Финансы

Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 71 рубля

По прогнозу директора по аналитическому маркетингу "Ак Барс" Банка Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара останется в диапазоне 67—71 рубль за доллар.
Реальное время 05:04
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Общество

Михалков раскрыл планы Грефа по уничтожению образования в России

В новом выпуске своей авторской программы «Бесогон», получившем название «Над пропастью во лжи», режиссер Никита Михалков особое внимание уделил теме образования.
ИА Новороссия вчера в 02:02
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Шоу-бизнес

Нино Нинидзе ищет квартиру, чтобы жить отдельно от Максима Виторгана

Bimru.ru вчера в 11:50
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Общество

Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 16 июня

Режим самоизоляции в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса продлили до 16 июня.
ТАСС 06:32
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