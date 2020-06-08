Экономика

ИзвестияИзвестияТоп-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
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с чего всё началось

Вознаграждение руководства госкомпаний могут подравнять по зарплате главы правительства

В правительстве рассматривается идея ограничить потолок совокупного годового дохода топ-менеджеров госкомпаний, госкорпораций и подконтрольных им структур уровнем трехкратного денежного содержания премьера Михаила Мишустина.
Коммерсантъ07 июня в 17:55

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«Некоторые равнее»: многим топ-менеджерам урежут зарплаты

News.ruвчера в 14:43

Заработки топ-менеджеров госкомпаний могут ограничить 30 млн рублей в год

Ведомости07 июня в 21:54

Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

РИА Новостивчера в 05:08

Вознаграждения топ-менеджеров госкомпаний могут привязать к зарплате премьера

Коммерсантъвчера в 02:49

СМИ узнали о планах привязать зарплаты в госкомпаниях к доходу премьера

РБК07 июня в 22:03

Российские власти обсуждают возможность ограничения зарплат руководству госкомпаний и госкорпораций

Эхо Москвывчера в 07:05

«Ъ» узнал об обсуждении сокращения выплат топ-менеджерам госкомпаний

Интерфакс07 июня в 21:28
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Происшествия

Дело Ефремова переквалифицировали на более тяжелую часть статьи

РИА Новости 03:52
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Энергетика

Цена нефти Brent упала до $40 за баррель

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,3%, до $40,93 за баррель по состоянию на 17:33 мск.
РБК вчера в 10:55
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Происшествия

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

REGNUM 09:39
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Футбол

Глава РФС ответил на критику Федуна

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49
Общество

Россиянин отказался везти на такси темнокожего пассажира со словами «я расист»

Lenta.ru 08:06
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Армия и оружие

В Иране приговорили к смерти обвиняемого в гибели генерала Сулеймани

Обвиняемый, по версии следствия, сотрудничал с «Моссад» и ЦРУ и передавал им данные о передвижениях генерала Касема Сулеймани.
Телеканал RTVI 05:03
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Происшествия

В Госдуме направили обращение в Генпрокуратуру и МВД по ДТП Ефремова

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв направил обращения генпрокурору Игорю Краснову и главе МВД Владимиру Колокольцеву по ситуации с аварией при участии актера Михаила Ефремова, в которой погиб человек.
Rambler News Service 10:18
Общество

В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих

Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.
Известия 08:36
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Политика

Украина не предоставила данные с первичных радаров по делу MH-17

Газета.Ru 09:32
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
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Общество

В ХМАО продлили режим самоизоляции до 23 июня

Губернатор Югры Наталья Комарова заявила о продлении режима самоизоляции в регионе до 23 июня.
RT на русском 08:56
19
Общество

В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета вчера в 15:13
1K
Общество

Архангельские власти приступили к закрытию проекта «Шиес»

Ранее, 8 мая текущего года, правительство Архангельской области направило в адрес ООО «Технопарк» письмо с предложением расторгнуть указанное соглашение по соглашению сторон.
REGNUM 08:14
34
Происшествия

Жена Ефремова рассказала о сложном периоде в жизни актера

Жена артиста Софья Кругликова в интервью МК рассказала, что у супруга был сложный период, во время которого он употреблял спиртное.
Политическая Экспертиза 08:42
Политика

Киев включил журналистов в переговоры по Донбассу

Киев включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе журналистов, которые являются выходцами из этого региона.
Lenta.ru 04:50
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Авто

Появились изображения обновленного Toyota Land Cruiser 200

Продажи обновленного Toyota Land Cruiser 200 должны начаться уже этим летом.
Автоновости дня вчера в 07:58
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Политика

Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
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Кино

Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате

АБН вчера в 13:47
32
Экономика

В АТОР опровергли сообщения о подорожании летнего отдыха в РФ на 30%

Напомним, ранее газета «Известия» со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александра Курносова сообщила, что в России может значительно подорожать отдых.
REGNUM 09:10
Здоровье

Роскачество рекомендует, как похудеть после самоизоляции

Роскачество рекомендует, как быстро похудеть после самоизоляции.
Evo-rus.com 08:10
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Происшествия

В крови Ефремова обнаружили наркотики

Lenta.ru 10:31
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру 10:28
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Общество

В Карелии разрешили открыть туристические объекты и базы отдыха

Известия 10:34
Происшествия

На Кубани за сутки выявили 89 новых случаев коронавируса

Всего в России за сутки выявлено 8595 новых случаев заражения коронавирусом. Число заболевших в стране превысило 485 тыс. человек.
Краснодарские известия 04:08
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Происшествия

Медведя с бидоном на голове заметили на Камчатке

На Усть-Большерецкой камчатской дороге автомобилисты заметили медведя с бидоном на голове и сняли несчастное животное на видео.
Вести.Ru вчера в 03:36
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак поддержала устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова

Многие артисты российского шоу-бизнеса высказались о ДТП с участием Михаила Ефремова. Ксения Собчак не смогла остаться в стороне.
Вокруг ТВ 08:09
33
Шоу-бизнес

Наташа Королева поделилась видео из бани

На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
Bimru.ru вчера в 06:31
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Армия и оружие

На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»

За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
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Общество

ФТС объяснила задержки сроков доставки посылок

Как объясняли логистические игроки, новые правила привели к увеличению сроков обработки посылок на таможне, так как приказ № 112 устанавливает ограничения для пассажирских таможенных деклараций экспресс-грузов, а также из-за некорректного информационного обмена данными информационной системы ФТС с информационной базой МВД.
РБК 09:49
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Игры

Разработчик Ori: SSD в PS5 хорош для эксклюзивов, остальные будут ориентироваться на минимальную планку

На бумаге SSD внутри PS5 имеет двукратное преимущество над SSD следующего поколения в Xbox Series X, но, по словам господина Малера, сторонним разработчикам не имеет смысла подстраивать свои проекты под скоростной накопитель от Sony.
3DNews 09:54
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