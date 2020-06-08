Вознаграждение руководства госкомпаний могут подравнять по зарплате главы правительства Власти обсуждают возможность ограничения зарплат топ-менеджеров госкомпаний и госкорпораций.

с чего всё началось

В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.

Происшествия Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро Пясино Нефтепродукты обнаружены в озере Пясино после аварии на ТЭЦ и разлива дизтоплива под Норильском, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс. 57

Общество Путин поручил увеличить размер пособия по безработице Президент России Владимир Путин по итогам совещания о ситуации на рынке труда поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице, сообщается на официальном сайте Кремля. 1,6K

Общество Россиянам вновь разрешили поездки за границу Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу. 2,1K

Наука Негативное мышление увеличивает риск развития деменции Издание Alzheimer's Dementia опубликовало новое исследование, в котором говорится о влиянии негативного мышления на риск развития слабоумия. 51

Здоровье Скандальный водительский медосмотр отменили: появились подробности о получении справки с 1 июля В ноябре прошлого года в России должны были измениться правила выдачи медсправок для водителей, но из-за возмущений граждан реформу пришлось перенести более чем на полгода.

Космос Космонавт обратил внимание на интригу в полете Crew Dragon к МКС Замдиректора института медикобиологических проблем Российской Академии наук, летчик-космонавт герой России Олег Котов в эфире телеканала "Россия 1" ответил на вопрос, почему не обозначена точная дата возвращения Crew Dragon с орбиты, и обратил внимание на одну особенность, которую ранее в СМИ практически никто не заметил.

Происшествия Алексей Дюмин высказался о смерти пациента новомосковской больницы Напомним, 43-летний Константин Красиков, в молодости воевавший в Чечне в составе разведроты под командованием легендарного Алексея Ефентьева - майора с позывным «Гюрза», обратился за помощью в новомосковскую больницу. 14

Армия и оружие Минобороны купило три полка С-400 и четыре комплекта новейшей С-350 Концерн "Алмаз-Антей" и Минобороны России заключили контракты на поставку трех полков зенитной ракетной системы С-400 и четырех комплектов ЗРС С-350, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе концерна.

Экономика Ozon арендовал крупный склад в Новосибирске Интернет-магазин Ozon арендовал 67 тысяч квадратных метров в новосибирском индустриальном парке PNK Group, сообщил консультант сделки CBRE.

Общество Путин разрешил расторгать аренду в одностороннем порядке 8 июня президент Владимир Путин подписал закон, который даёт малому и среднему бизнесу право расторгать арендный договор без штрафных санкций. 1

Общество Новые правила ФТС привели к задержкам сроков доставки посылок Службы доставок международных заказов начали оповещать пользователей о задержках при доставке посылок, в некоторых случаях потребители не могут получить свои заказы с 18 мая 2020 года, следует из комментариев к посту в социальной сети «ВКонтакте» на официальной странице компании Boxberry. 14

Происшествия В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая. 136

Политика Песков объяснил отсутствие на сайте поправки о президентском сроке Москва, 8 июня 2020, 13:52 — REGNUM Первоначальное отсутствие поправки о президентских сроках на официальном сайте о голосовании по поправкам к Конституции РФ может быть связано с техническим сбоем. 351

Политика Премьер Армении приедет в Москву на парад 24 июня Премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет на парад в Москву, который состоится 24 июня в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Культура Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров. 164

Происшествия Экс-главу района в Приморье осудили за махинации с землей По данным ведомства, с 2009 по 2015 годы, будучи главой Партизанского муниципального района, фигурант из личной заинтересованности незаконно распорядился 69 земельными участками в границах территории, находящейся в бессрочном пользовании ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю.

Здоровье Найдены признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 года Спутниковые снимки парковок больниц в китайском Ухане, где впервые зафиксировали вспышку эпидемии коронавируса, и анализ данных в интернете говорят о возможном распространении инфекции еще в августе 2019 года. 2