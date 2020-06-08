Экономика
РИА НовостиТоп-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
В правительстве идет обсуждение идеи снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Верхнюю планку хотят установить на уровне трехкратной зарплаты премьер-министра.
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с чего всё началось
Вознаграждение руководства госкомпаний могут подравнять по зарплате главы правительства Власти обсуждают возможность ограничения зарплат топ-менеджеров госкомпаний и госкорпораций.Коммерсантъвчера в 17:55
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 06:16, Ашберн
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
Происшествия
Пылающую российскую нефтяную скважину потушили противотанковой пушкой
5 июня сообщалось, что глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине.
Lenta.ru вчера в 08:16
Гаджеты
В России названы самые популярные смартфоны
В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera вчера в 16:02
Происшествия
В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
Общество
Минздрав изменит правила получения медсправок для водителей
В проекте новой редакции приказа 344Н, который определяет правила получения медсправок для водителей и кандидатов в водители, отсутствует требование сдавать анализ крови на наличие маркера CDT.
Вести.Ru 04:12
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia 04:27
Общество
Мишустин поручил подготовить варианты возобновления полетов за рубеж
Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно, отмечал источник.
ТАСС 03:32
Общество
В Алтайском крае сняли часть ограничений из-за коронавируса
Ряд ограничений, ранее введенных из-за коронавируса, отменен в Алтайском крае.
Известия вчера в 23:10
Происшествия
«Люди верят в халяву»: в Челнах – «квартирный МММ» на 180 миллионов
Оставшиеся без квартир приобретатели насчитали ущерб больше, чем в уголовном деле, — около 200 млн рублей, а всего таких покупателей, по их мнению, около 250 человек, утверждает Сайфуллина.
БИЗНЕС Online 04:57
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян снова попал в больницу
Известия 05:26
Общество
В Петербурге открылись непродовольственные магазины
В понедельник, 8 июня, стало известно, что в Петербурге впервые за несколько месяцев открылись непродовольственные магазины.
Piter.tv 03:41
Общество
Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов
Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала свой загородный дом
Российская актриса решила показать загородный дом, который она спроектировала сама.
Pravda.Ru 03:59
Экономика
Жители Коми стали чаще жаловаться на магазины
В магазинах республики продолжает встречаться продукция без информации о товаре и производителе, без перевода на русский язык, без маркировки и с истекшим сроком годности.
ИА БНК 06:00
Политика
На сайт голосования по Конституции внесли изменения
На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 20:23
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости вчера в 09:15
Здоровье
Минздрав вводит нормы времени посещения специалистов
Минздрав вводит нормы времени посещения специалистов Минздрав уточнил нормативы времени приема одного пациента у инфекционистов, онкологов, хирургов в амбулаторном звене.
Коммерсантъ вчера в 13:48
Технологии
Программист разработал игру для заголовка вкладки в браузере
Австрийский программист Янник Зиберт создал игру TitleRun, которая запускается вместо заголовка вкладки в браузере.
CyberSport.ru вчера в 17:43
Путешествия
В России с 1 июля планируют запустить межрегиональный туризм
Москва, 8 июня 2020, 12:17 — REGNUM Полноценный запуск в России межрегионального туризма ожидается в июле.
REGNUM 05:17
Кино
Одна из актрис сериала «Сваты» покинула проект
Напомним, что Королева играла в сериале роль Маши Ковалевой - дочери главных героев Ивана и Валентины Будько.
RuNews24.ru вчера в 05:43
Культура
Состоялась премьера сериала «Чики» с Ириной Горбачевой
Кроме Горбачевой, в сериале снялись Варвара Шмыкова, Ирина Носова и Алена Михайлова, а также Антон Лапенко и Виктория Толстоганова.
Деловое.ТВ вчера в 03:54
Происшествия
В Туле нарушителя ПДД лишили водительских прав
Решением суда лихача лишили водительских прав на 4 месяца.
Центр 71 05:38
Армия и оружие
Forbes назвал самые секретные подлодки России
Журналисты престижного американского журнала Forbes назвали самыми секретными подводными лодками, которые создаются на российских предприятиях, «Хабаровск» и «Белгород».
Дни24 06 июня в 12:07
Политика
В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве
В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала редкие фото мужа в годовщину свадьбы
Лера Кудрявцева показала редкие фото мужа в годовщину свадьбы Лера Кудрявцева поздравила Игоря Макарова с годовщиной их свадьбы.
Экспресс газета 02:40
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Религия
Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня
Известия вчера в 18:53
Наука
Новые исследования пролили свет на тайну возникновения РНК и ДНК
Новые исследования ученых пролили свет на тайну возникновения РНК и ДНК.
Evo-rus.com 04:17