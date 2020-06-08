Экономика

РИА НовостиРИА НовостиТоп-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

В правительстве идет обсуждение идеи снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Верхнюю планку хотят установить на уровне трехкратной зарплаты премьер-министра.
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с чего всё началось

Вознаграждение руководства госкомпаний могут подравнять по зарплате главы правительства

Вознаграждение руководства госкомпаний могут подравнять по зарплате главы правительства Власти обсуждают возможность ограничения зарплат топ-менеджеров госкомпаний и госкорпораций.
Коммерсантъвчера в 17:55

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Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

РИА Новости05:08

Вознаграждения топ-менеджеров госкомпаний могут привязать к зарплате премьера

Коммерсантъ02:49

В России могут ограничить зарплаты руководителей госкомпаний и госкорпораций

Эхо Москвы02:06

Доходы топ-менеджеров госкомпаний России оказались под угрозой

URA.Ruвчера в 22:23

СМИ узнали о планах привязать зарплаты в госкомпаниях к доходу премьера

РБКвчера в 22:03

Заработки топ-менеджеров госкомпаний могут ограничить 30 млн рублей в год

Ведомостивчера в 21:54

«Ъ» узнал об обсуждении сокращения выплат топ-менеджерам госкомпаний

Интерфаксвчера в 21:28
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 06:16, Ашберн
Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
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Происшествия

Пылающую российскую нефтяную скважину потушили противотанковой пушкой

5 июня сообщалось, что глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине.
Lenta.ru вчера в 08:16
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Гаджеты

В России названы самые популярные смартфоны

В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera вчера в 16:02
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Происшествия

В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов

В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
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Общество

Минздрав изменит правила получения медсправок для водителей

В проекте новой редакции приказа 344Н, который определяет правила получения медсправок для водителей и кандидатов в водители, отсутствует требование сдавать анализ крови на наличие маркера CDT.
Вести.Ru 04:12
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Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости 05:40
1,4K
Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia 04:27
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Общество

Мишустин поручил подготовить варианты возобновления полетов за рубеж

Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно, отмечал источник.
ТАСС 03:32
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Общество

В Алтайском крае сняли часть ограничений из-за коронавируса

Ряд ограничений, ранее введенных из-за коронавируса, отменен в Алтайском крае.
Известия вчера в 23:10
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Происшествия

«Люди верят в халяву»: в Челнах – «квартирный МММ» на 180 миллионов

Оставшиеся без квартир приобретатели насчитали ущерб больше, чем в уголовном деле, — около 200 млн рублей, а всего таких покупателей, по их мнению, около 250 человек, утверждает Сайфуллина.
БИЗНЕС Online 04:57
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Шоу-бизнес

Армен Джигарханян снова попал в больницу

Известия 05:26
32
Общество

В Петербурге открылись непродовольственные магазины

В понедельник, 8 июня, стало известно, что в Петербурге впервые за несколько месяцев открылись непродовольственные магазины.
Piter.tv 03:41
200
Общество

Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов

Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала свой загородный дом

Российская актриса решила показать загородный дом, который она спроектировала сама.
Pravda.Ru 03:59
Экономика

Жители Коми стали чаще жаловаться на магазины

В магазинах республики продолжает встречаться продукция без информации о товаре и производителе, без перевода на русский язык, без маркировки и с истекшим сроком годности.
ИА БНК 06:00
Политика

На сайт голосования по Конституции внесли изменения

На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 20:23
5,1K
Происшествия

Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося

Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости вчера в 09:15
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Здоровье

Минздрав вводит нормы времени посещения специалистов

Минздрав вводит нормы времени посещения специалистов Минздрав уточнил нормативы времени приема одного пациента у инфекционистов, онкологов, хирургов в амбулаторном звене.
Коммерсантъ вчера в 13:48
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Технологии

Программист разработал игру для заголовка вкладки в браузере

Австрийский программист Янник Зиберт создал игру TitleRun, которая запускается вместо заголовка вкладки в браузере.
CyberSport.ru вчера в 17:43
Путешествия

В России с 1 июля планируют запустить межрегиональный туризм

Москва, 8 июня 2020, 12:17 — REGNUM Полноценный запуск в России межрегионального туризма ожидается в июле.
REGNUM 05:17
Кино

Одна из актрис сериала «Сваты» покинула проект

Напомним, что Королева играла в сериале роль Маши Ковалевой - дочери главных героев Ивана и Валентины Будько.
RuNews24.ru вчера в 05:43
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Культура

Состоялась премьера сериала «Чики» с Ириной Горбачевой

Кроме Горбачевой, в сериале снялись Варвара Шмыкова, Ирина Носова и Алена Михайлова, а также Антон Лапенко и Виктория Толстоганова.
Деловое.ТВ вчера в 03:54
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Происшествия

В Туле нарушителя ПДД лишили водительских прав

Решением суда лихача лишили водительских прав на 4 месяца.
Центр 71 05:38
Армия и оружие

Forbes назвал самые секретные подлодки России

Журналисты престижного американского журнала Forbes назвали самыми секретными подводными лодками, которые создаются на российских предприятиях, «Хабаровск» и «Белгород».
Дни24 06 июня в 12:07
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Политика

В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве

В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала редкие фото мужа в годовщину свадьбы

Лера Кудрявцева показала редкие фото мужа в годовщину свадьбы Лера Кудрявцева поздравила Игоря Макарова с годовщиной их свадьбы.
Экспресс газета 02:40
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Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
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Религия

Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня

Известия вчера в 18:53
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Наука

Новые исследования пролили свет на тайну возникновения РНК и ДНК

Новые исследования ученых пролили свет на тайну возникновения РНК и ДНК.
Evo-rus.com 04:17
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