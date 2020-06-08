Экономика
РИА НовостиТоп-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
В правительстве идет обсуждение идеи снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Верхнюю планку хотят установить на уровне трехкратной зарплаты премьер-министра.
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с чего всё началось
В правительстве рассматривается идея ограничить потолок совокупного годового дохода топ-менеджеров госкомпаний, госкорпораций и подконтрольных им структур уровнем трехкратного денежного содержания премьера Михаила Мишустина.Коммерсантъвчера в 17:55
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В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве
В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
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Агентство Москва 07:46
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