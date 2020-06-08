Экономика

РИА НовостиРИА НовостиТоп-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

В правительстве идет обсуждение идеи снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Верхнюю планку хотят установить на уровне трехкратной зарплаты премьер-министра.
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с чего всё началось

Вознаграждение руководства госкомпаний могут подравнять по зарплате главы правительства

В правительстве рассматривается идея ограничить потолок совокупного годового дохода топ-менеджеров госкомпаний, госкорпораций и подконтрольных им структур уровнем трехкратного денежного содержания премьера Михаила Мишустина.
Коммерсантъвчера в 17:55

Подробнее о событии

Российские власти обсуждают возможность ограничения зарплат руководству госкомпаний и госкорпораций

Эхо Москвы07:05

«Ъ» узнал об обсуждении сокращения выплат топ-менеджерам госкомпаний

Интерфаксвчера в 21:28

Вознаграждения топ-менеджеров госкомпаний могут привязать к зарплате премьера

Коммерсантъ02:49

Доходы топ-менеджеров госкомпаний России оказались под угрозой

URA.Ruвчера в 22:23

СМИ узнали о планах привязать зарплаты в госкомпаниях к доходу премьера

РБКвчера в 22:03

Заработки топ-менеджеров госкомпаний могут ограничить 30 млн рублей в год

Ведомостивчера в 21:54

Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

РИА Новости05:08
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Общество

Собянин призвал москвичей соблюдать «режим самосохранения»

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы соблюдать "режим самосохранения" и после снятия ограничений.
Газета.Ru 07:44
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Гаджеты

Ёмкость твердотельных накопителей PNY CS2130 достигает 2 Тбайт

Компания PNY анонсировала твердотельные накопители CS2130 типоразмера M.2, подходящие для использования в настольных и портативных компьютерах, в том числе игрового класса.
3DNews 06:12
Политика

На сайт голосования по поправкам в Конституцию внесли изменения

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что на сайте для электронного голосования по Конституции отсутствует упоминание о предлагаемой поправке в статью 81, которая обнуляет президентские сроки, во всех 15 тематических блоках.
RuNews24.ru вчера в 21:09
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Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
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Политика

Экс-министр Украины заявила о невозможности возврата Донбасса

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что Украина никогда не сможет вернуть Донбасс в состав своих территорий, пока у власти остаются нынешние элиты.
Газета.Ru вчера в 22:52
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Происшествия

Житель Татарстана зарезал отца и ранил мать

Следователи в Татарстане выясняют обстоятельства убийства 18-летним местным жителем отца и ранения матери, которые он объяснил недостатком внимания к себе, сообщает региональное следственное управление.
РИА Новости 07:09
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Шоу-бизнес

Пригожин ответил подписчице на совет не позориться

Продюсер похвалился новой машиной Несколько часов назад Иосиф Пригожин показал свой новый автомобиль на личной странице "Инстаграма".
WomanHit.ru 03:29
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Армия и оружие

Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины

Центр Хруничева, входящий в «Роскосмос», возобновляет производство легких конверсионных ракет «Рокот» на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических РС -18Б «Стилет» (УР-100Н УТТХ).
Известия 06:22
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Политика

В Кремле оценили отношение граждан России к поправкам к Конституции

Москва, 8 июня 2020, 13:17 — REGNUM В Кремле фиксирует поддержку большинством жителей России поправок к Конституции, заявил 8 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ссылаясь на результаты социологических опросов.
REGNUM 06:17
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Политика

Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
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Общество

У экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана обнаружили коронавирус

Коммерсантъ 07:09
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Единоборства

Мейвезер предложил Макгрегору провести реванш

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер обратился к экс-чемпиону UFC в двух дивизионах Конору Макгрегору, который 7 июня объявил о завершении карьеры.
Metaratings 07:18
Происшествия

В Петербурге 10-летнего мальчика избили на детской площадке

РБК 05:17
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
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Происшествия

В Петербурге пациент больницы ранил двух женщин

В Петербурге пациент Елизаветинской больницы ранил двух женщин, которые тоже проходят там лечение.
Российская газета 05:02
18
Общество

Вильфанд предупредил о 30-градусной жаре в центре России

В центре России с понедельника, 8 июня, ожидается волна тепла, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в ходе онлайн-конференции МИЦ «Известия».
Известия 06:38
Авто

Появились изображения нового Toyota Land Cruiser 200

Судя по представленным фотографиям, модернизированный Toyota Land Cruiser 200 получит переработанную головную оптику, иной передний бампер и обновлённую радиаторную решётку.
Тарантас Ньюс 08:13
Музыка

Юрий Лоза предрек Киркорову потерю песен

Piter.tv 07:50
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Путешествия

Возобновление внутреннего туризма в России планируется с 1 июля

Россия готова к постепенному открытию курортного сезона и внутреннего туризма, заявил премьер министр Михаил Мишустин на оперативном совещании в правительстве.
Finam.Ru 06:14
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Общество

Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубеж

1. Россиянам объявили условия, при которых они могут выехать за рубеж Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о том, что гражданам разрешено выезжать за рубеж с целью работы, учебы или для лечения родственников.
Lenta.ru 07:55
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Происшествия

В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева

Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК вчера в 06:16
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Политика

В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве

В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
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Футбол

Сергей Собянин разрешил допустить 10% болельщиков на стадионы

Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил допустить 10% болельщиков на стадионы. Об этом он написал на своем персональном сайте.
Агентство Москва 07:46
Общество

Парикмахерские и салоны красоты в Москве возобновят работу 9 июня

С 9 июня в Москве вновь возобновят работу парикмахерские, фотоателье, салоны красоты и агентства по трудоустройству.
Российская газета 07:38
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Политика

Захарова получила высший дипломатический ранг посла

Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг.
Коммерсантъ 07:15
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Общество

Мишустин поручил подготовить варианты возобновления полетов за рубеж

Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно, отмечал источник.
ТАСС 03:32
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Армия и оружие

Британские спецслужбы использовали террористов ИГ для разведки в Сирии

Информация о российских военных объектах в Сирийской Арабской Республике собиралась британской разведкой с помощью завербованных террористов запрещенного в РФ "Исламского государства"1. Федеральное агентство новостей опубликовало признание бывшего боевика ИГ1 по имени Мухаммед Хусейн Сауд о сотрудничестве со спецслужбами Великобритании.
NewInform 04:21
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Политика

Россия и Турция договорились о поставках новой партии С-400

Газета.Ru 06:06
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Общество

Абрамович купил картину Мунка «Крик» за 120 миллионов долларов

Российский бизнесмен Роман Абрамович купил картину «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка.
Вечерняя Москва вчера в 15:05
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Гаджеты

В России названы самые популярные смартфоны

В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera вчера в 16:02
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Как работают Яндекс.Новости?
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