Экономика

РИА НовостиРИА НовостиТоп-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

В правительстве идет обсуждение идеи снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Верхнюю планку хотят установить на уровне трехкратной зарплаты премьер-министра.
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с чего всё началось

Вознаграждение руководства госкомпаний могут подравнять по зарплате главы правительства

Вознаграждение руководства госкомпаний могут подравнять по зарплате главы правительства Власти обсуждают возможность ограничения зарплат топ-менеджеров госкомпаний и госкорпораций.
Коммерсантъвчера в 17:55

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Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

РИА Новости05:08

Вознаграждения топ-менеджеров госкомпаний могут привязать к зарплате премьера

Коммерсантъ02:49

Заработки топ-менеджеров госкомпаний могут ограничить 30 млн рублей в год

Ведомостивчера в 21:54

Доходы топ-менеджеров госкомпаний России оказались под угрозой

URA.Ruвчера в 22:23

СМИ узнали о планах привязать зарплаты в госкомпаниях к доходу премьера

РБКвчера в 22:03

В России могут ограничить зарплаты руководителей госкомпаний и госкорпораций

Эхо Москвы02:06

«Ъ» узнал об обсуждении сокращения выплат топ-менеджерам госкомпаний

Интерфаксвчера в 21:28
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 05:33, Ашберн
Политика

Экс-министр Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса

При нынешней власти Украина никогда не сможет вернуть себе Донбасс.
Российская газета 02:18
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Здоровье

Минздрав решил изменить правила медосвидетельствования для водителей

Минздрав России подготовил проект об изменениях в правилах медосвидетельствования для водителей.
Znak.com 05 июня в 15:46
1,2K
Политика

В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве

В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
1,1K
Общество

Армен Джигарханян снова попал в больницу

Известия 05:26
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Армия и оружие

Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины

«Центр Хруничева» возобновит производство ракет «Рокот» без участия Украины.
Lenta.ru 01:00
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Общество

Половина работающих россиян оказалась под угрозой увольнения

В России половина рабочих оказалась под угрозой увольнения.
ФедералПресс вчера в 23:28
35
Шоу-бизнес

Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
200
Общество

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

На этой неделе (с 8 по 14 июня) россияне отработают только четыре дня в связи с празднованием 12 июня Дня России, напомнили в Роструде.
Газета.Ru 01:53
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Здоровье

Губернатор Текслер упрекнул челябинцев в росте заражений COVID-19

К утру 8 июня в Челябинской области было зафиксировано 147 новых случаев заражения, что приблизило регион к собственному антирекорду — 150 заболевшим за сутки.
URA.Ru 05:10
Политика

На сайт голосования по Конституции внесли изменения

На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 20:23
4,9K
Общество

Мишустин поручил подготовить варианты возобновления полетов за рубеж

Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно, отмечал источник.
ТАСС 03:32
30
Гаджеты

В России названы самые популярные смартфоны

В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera вчера в 16:02
28
Общество

Количество фейков в интернете выросло в 10 раз в период пандемии

"В истекшем периоде 2020 года отмечен рост количества размещаемой в сети интернет недостоверной общественно значимой информации, что в первую очередь связано с ситуацией вокруг распространения в мире новой коронавирусной инфекции COVID-19", - сообщили в надзорном ведомстве.
ТАСС 05:14
2
Общество

Новая Зеландия отменила социальное дистанцирование из-за коронавируса

Новая Зеландия одной из первых среди стран южной части Тихого океана отменила требование к соблюдению социального дистанцирования между людьми из-за угрозы коронавируса.
РБК 05:27
1
Культура

Первый канал заявил, что не менял финальные титры «Брата-2»

ТАСС 04:11
602
Здоровье

С 8 июня возобновляют плановое оказание медпомощи в Подмосковье

В МО с 8 июня 2020 года начинается плановая госпитализация в стационарные медицинские учреждения, также можно будет получить консультацию узкопрофильных медиков в местных поликлиниках, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.
Evo-rus.com 06 июня в 02:29
77
Армия и оружие

На Украине рассказали о возможностях США для «удара» по Сибири

REGNUM 02:19
1,4K
Происшествия

Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице

Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
РИА Новости 03:32
849
Политика

«Коммерсантъ» узнал об уходе гендиректора «РусГидро»

Сумма контракта составила 55 млрд руб. Источники "Коммерсанта" полагают, что после ухода Шульгинова может возобновиться обсуждение перегруппировки дальневосточных активов.
РБК 04:57
1
Гаджеты

Настольные процессоры Intel Rocket Lake пока не впечатляют параметрами встроенного графического ядра

Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:17
Происшествия

В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева

Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК вчера в 06:16
55
Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
1,1K
Культура

Состоялась премьера сериала «Чики» с Ириной Горбачевой

Кроме Горбачевой, в сериале снялись Варвара Шмыкова, Ирина Носова и Алена Михайлова, а также Антон Лапенко и Виктория Толстоганова.
Деловое.ТВ вчера в 03:54
39
Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
2,2K
Общество

Новый владелец Эльги вложит ₽130 млрд для увеличения добычи в 10 раз

По итогам прошлого года компания даже сократила добычу на 12%, до 4,3 млн т. Новый собственник проекта намерен увеличить производство уже в 2020 году — до 7 млн т — благодаря использованию современной техники, утверждает представитель "А-Проперти".
РБК 04:15
Происшествия

Рядом со школой в Кинешме поймали двухметрового питона

Двухметрового питона поймали сотрудники МЧС в районе школы № 8 города Кинешмы Ивановской области.
ТАСС 04:36
1
Общество

Мишустин заявил, что ситуация на рынке труда стабилизируется

Ситуация на рынке труда стабилизируется, поддержка безработных будет продолжена.
ТАСС 04:35
4
Общество

В Берлине арестован DJ Денис Казначеев

В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях.
BFM.ru 01:03
137
Футбол

«Интер» заинтересован в приобретении Мораты

По информации источника, «Интер» проявляет интерес к нападающему сборной Испании.
Матч ТВ 05:03
Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
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