Экономика
RT на русском«Ъ» узнал о планах ограничить выплаты топ-менеджерам госкомпаний
Власти обсуждают возможность ограничения зарплат топ-менеджеров государственных компаний и корпораций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.
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с чего всё началось
В правительстве рассматривается идея ограничить потолок совокупного годового дохода топ-менеджеров госкомпаний, госкорпораций и подконтрольных им структур уровнем трехкратного денежного содержания премьера Михаила Мишустина.Коммерсантъвчера в 17:55
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Вознаграждение руководства госкомпаний могут подравнять по зарплате главы правительства
Коммерсантъвчера в 17:55
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Здоровье
В Забайкалье прибыл замминистра здравоохранения РФ
В Забайкальский край приехал замминистра здравоохранения России в составе рабочей группы.
Байкал24 02:20
Кино
Фанаты нашли «пасхалку» в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные»
Поклонники обнаружили отсылку к оригинальной трилогии о Человеке-пауке Сэма Рэйми в одной из сцен мультфильма "Человек-паук: Через вселенные".
Народные новости 06 июня в 08:41
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Общество
В Башкирии число заболевших коронавирусом превысило 4 тысячи человек
Количество летательных случаев за весь период пандемии составил 18 человек. В тяжелом состоянии находятся 41 пациент.
Bash.News 02:10
Экономика
Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по картам
Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по банковским картам в первом квартале, следует из статистического бюллетеня ЦБ (.pdf), который проанализировал РБК.
Коммерсантъ 01:44
Шоу-бизнес
Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК вчера в 14:41
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева ответила критикующим ее за отсутствие маски
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева резко ответила подписчикам, которые критиковали ее за появление в общественных местах без медицинской маски и перчаток.
Вечерняя Москва вчера в 23:25
Шоу-бизнес
Евгений Плющенко исполнил зажигательный танец босиком
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вместе с женой, известным продюсером Яной Рудковской, и сыном Александром исполнил зажигательный танец под сингл Алекса Гаудино Destination Calabria с вокалом от Crystal Waters.
Чемпионат вчера в 14:26
Общество
В России колледжи продлили срок приёма документов
Абитуриенты смогут отправить копии своих документов и медицинских справок по электронной почте, через региональные порталы госуслуг или по почте.
Газета Республика Башкортостан вчера в 10:30
Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 06 июня в 12:44
Теннис
Теннисистка Кузнецова рассказала о деградации уехавших из России людей
Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о том, как влияет на людей переезд в другую страну.
Lenta.ru 01:30
Происшествия
На Украине полиция задержала подозреваемого в тройном убийстве
Фастов, Украина, 8 июня 2020, 08:39 — REGNUM В городе Фастов Киевской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве трёх человек, сообщила 7 июня пресс-служба Национальной полиции Украины.
REGNUM 01:39
Космос
NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX
Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт вчера в 01:29
Космос
SpaceX намерена запустить на орбиту 60 интернет-спутников Starlink
Газета.Ru 05 июня в 06:42
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Газета.Ru вчера в 15:38
Кино
В Вязьме проходят съемки нового фильма
Smollenta.ru 02:06
Кино
«Ведьмак»: Цветные эльфы, гномы и дриады на ранних концептах сериала The Witcher от Netflix
Srnsk 06 июня в 15:23
Общество
Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования
Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru вчера в 10:20
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова примерила образ блондинки
Джиган сфотографировался рядом с супругой в парике. Рэперу понравился новый образ Самойловой.
Lisa.ru вчера в 03:30
Общество
Росавиация предложит частично возобновить авиасообщение с 15 июля
В субботу, 6 июня, в Росавиации состоялось совещание, в ходе которого было решено направить инициативу о возобновлении международного авиасообщения из ряда городов России в 15 стран.
Мойка78 вчера в 11:00
Культура
В российский мультсериал «Царевны» добавили азиата и мулата
Мультипликационный сериал «Царевны» обзаведется новыми героями — мулатом Васко и азиатом Ван Ли.
iReactor 06 июня в 06:32
Общество
Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов
Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета вчера в 10:00
Музыка
Новый проект своего лейбла представил Максим Фадеев
Новый музыкальный проект своего лейбла представил российский продюсер Максим Фадеев.
Evo-rus.com 06 июня в 07:23
Общество
Москва может отменить пропуска с середины июня
Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 09:25
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП
Американские автоэксперты опубликовали рейтинг наиболее ненадежных «автоматов» на автомобилях.
Тарантас Ньюс 06 июня в 10:59
Шоу-бизнес
Пригожин в соцсети ответил на совет не позориться
News.ru вчера в 22:20
Политика
Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в разговоре c главой Бурятии Алексеем Цыденовым поправил губернатора, когда тот говорил o стоимости строительства нового здания национальной библиотеки в регионе.
Известия 06 июня в 17:24