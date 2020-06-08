Экономика

RT на русскомRT на русском«Ъ» узнал о планах ограничить выплаты топ-менеджерам госкомпаний

Власти обсуждают возможность ограничения зарплат топ-менеджеров государственных компаний и корпораций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.
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с чего всё началось

Вознаграждение руководства госкомпаний могут подравнять по зарплате главы правительства

В правительстве рассматривается идея ограничить потолок совокупного годового дохода топ-менеджеров госкомпаний, госкорпораций и подконтрольных им структур уровнем трехкратного денежного содержания премьера Михаила Мишустина.
Коммерсантъвчера в 17:55

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Зарплаты топ-менеджеров госкомпаний в России власти могут ограничить, приравняв к доходу премьер-министра

Эхо Москвы02:06

Заработки топ-менеджеров госкомпаний могут ограничить 30 млн рублей в год

Ведомостивчера в 21:54

Доходы топ-менеджеров госкомпаний России оказались под угрозой

URA.Ruвчера в 22:23

СМИ узнали о планах привязать зарплаты в госкомпаниях к доходу премьера

РБКвчера в 22:03

«Ъ» узнал о планах сократить выплаты топ-менеджерам госкомпаний

РИА Новости00:26

«Ъ» узнал об обсуждении сокращения выплат топ-менеджерам госкомпаний

Интерфаксвчера в 21:28

Вознаграждение руководства госкомпаний могут подравнять по зарплате главы правительства

Коммерсантъвчера в 17:55
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Здоровье

В Забайкалье прибыл замминистра здравоохранения РФ

В Забайкальский край приехал замминистра здравоохранения России в составе рабочей группы.
Байкал24 02:20
Кино

Фанаты нашли «пасхалку» в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные»

Поклонники обнаружили отсылку к оригинальной трилогии о Человеке-пауке Сэма Рэйми в одной из сцен мультфильма "Человек-паук: Через вселенные".
Народные новости 06 июня в 08:41
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Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
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Общество

В Башкирии число заболевших коронавирусом превысило 4 тысячи человек

Количество летательных случаев за весь период пандемии составил 18 человек. В тяжелом состоянии находятся 41 пациент.
Bash.News 02:10
Экономика

Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по картам

Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по банковским картам в первом квартале, следует из статистического бюллетеня ЦБ (.pdf), который проанализировал РБК.
Коммерсантъ 01:44
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Армия и оружие

На Украине рассказали о возможностях США для «удара» по Сибири

REGNUM 02:19
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Шоу-бизнес

Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК вчера в 14:41
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева ответила критикующим ее за отсутствие маски

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева резко ответила подписчикам, которые критиковали ее за появление в общественных местах без медицинской маски и перчаток.
Вечерняя Москва вчера в 23:25
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Шоу-бизнес

Евгений Плющенко исполнил зажигательный танец босиком

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вместе с женой, известным продюсером Яной Рудковской, и сыном Александром исполнил зажигательный танец под сингл Алекса Гаудино Destination Calabria с вокалом от Crystal Waters.
Чемпионат вчера в 14:26
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Общество

В России колледжи продлили срок приёма документов

Абитуриенты смогут отправить копии своих документов и медицинских справок по электронной почте, через региональные порталы госуслуг или по почте.
Газета Республика Башкортостан вчера в 10:30
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Происшествия

Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве

Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
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Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 06 июня в 12:44
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Теннис

Теннисистка Кузнецова рассказала о деградации уехавших из России людей

Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о том, как влияет на людей переезд в другую страну.
Lenta.ru 01:30
Происшествия

На Украине полиция задержала подозреваемого в тройном убийстве

Фастов, Украина, 8 июня 2020, 08:39 — REGNUM В городе Фастов Киевской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве трёх человек, сообщила 7 июня пресс-служба Национальной полиции Украины.
REGNUM 01:39
Космос

NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX

Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт вчера в 01:29
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Космос

SpaceX намерена запустить на орбиту 60 интернет-спутников Starlink

Газета.Ru 05 июня в 06:42
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Культура

Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Газета.Ru вчера в 15:38
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Кино

В Вязьме проходят съемки нового фильма

Smollenta.ru 02:06
Кино

«Ведьмак»: Цветные эльфы, гномы и дриады на ранних концептах сериала The Witcher от Netflix

Srnsk 06 июня в 15:23
Общество

Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования

Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru вчера в 10:20
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова примерила образ блондинки

Джиган сфотографировался рядом с супругой в парике. Рэперу понравился новый образ Самойловой.
Lisa.ru вчера в 03:30
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Общество

Росавиация предложит частично возобновить авиасообщение с 15 июля

В субботу, 6 июня, в Росавиации состоялось совещание, в ходе которого было решено направить инициативу о возобновлении международного авиасообщения из ряда городов России в 15 стран.
Мойка78 вчера в 11:00
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Культура

В российский мультсериал «Царевны» добавили азиата и мулата

Мультипликационный сериал «Царевны» обзаведется новыми героями — мулатом Васко и азиатом Ван Ли.
iReactor 06 июня в 06:32
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Общество

Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов

Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
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Культура

Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров

Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета вчера в 10:00
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Музыка

Новый проект своего лейбла представил Максим Фадеев

Новый музыкальный проект своего лейбла представил российский продюсер Максим Фадеев.
Evo-rus.com 06 июня в 07:23
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Общество

Москва может отменить пропуска с середины июня

Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 09:25
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Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП

Американские автоэксперты опубликовали рейтинг наиболее ненадежных «автоматов» на автомобилях.
Тарантас Ньюс 06 июня в 10:59
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Шоу-бизнес

Пригожин в соцсети ответил на совет не позориться

News.ru вчера в 22:20
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Политика

Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Президент России Владимир Путин в разговоре c главой Бурятии Алексеем Цыденовым поправил губернатора, когда тот говорил o стоимости строительства нового здания национальной библиотеки в регионе.
Известия 06 июня в 17:24
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