Вознаграждение руководства госкомпаний могут подравнять по зарплате главы правительства Власти обсуждают возможность ограничения зарплат топ-менеджеров госкомпаний и госкорпораций.

с чего всё началось

По словам собеседников издания, правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI). В качестве KPI будет выступать динамика выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании.

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