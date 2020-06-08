Экономика
Lenta.ruТоп-менеджерам госкомпаний захотели сократить зарплаты
По словам собеседников издания, правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI). В качестве KPI будет выступать динамика выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании.
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с чего всё началось
Вознаграждение руководства госкомпаний могут подравнять по зарплате главы правительства Власти обсуждают возможность ограничения зарплат топ-менеджеров госкомпаний и госкорпораций.Коммерсантъвчера в 17:55
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Вознаграждение руководства госкомпаний могут подравнять по зарплате главы правительства
Коммерсантъвчера в 17:55
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Абрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов
Вести.Ru вчера в 15:00
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Новый проект своего лейбла представил Максим Фадеев
Новый музыкальный проект своего лейбла представил российский продюсер Максим Фадеев.
Evo-rus.com 06 июня в 07:23
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7 млн
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
Коммерсантъ вчера в 22:41
Политика
На сайт голосования по Конституции внесены изменения
На сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация о президентских сроках.
RT на русском вчера в 23:36
Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская заявила, что не хотела обидеть покойную Норкину
Цымбалюк-Романовская призналась, что при написании своего сообщения она не преследовала цель обидеть или охарактеризовать Норкину с плохой стороны.
Экономика сегодня вчера в 22:55
Политика
Захарова оценила предложение США оказать помощь после ЧП в Норильске
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва благодарна США за предложение помощи в ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске.
RT на русском 06 июня в 15:15
Происшествия
Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске.
Вести.Ru вчера в 23:15
Здоровье
Умершую от рака ульяновскую девушку-волонтера представят к награде
Kazanfirst.ru вчера в 03:00
Политика
Великобритания обвинила ФРГ в «измене» из-за «Северного потока – 2»
Депутат парламента Великобритании Дэниел Кавчински обвинил Германию в «предательстве» Европы из-за сотрудничества с Россией по проекту «Северный поток – 2». Об этом парламентарий рассказал газете Daily Express.
Профиль 00:24
Общество
На Камчатке обнаружили крупный очаг коронавируса в Доме ребенка
Власти Камчатки подтвердили возникновение очага заражения коронавирусом в Доме ребенка в Петропавловске-Камчатском, заразились 24 сотрудника.
Газета.Ru вчера в 23:18
Общество
Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов
Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
Общество
В Самаре 8 июня расскажут о продлении режима самоизоляции
В понедельник, 8 июня, станет известно, как изменятся ограничительные меры, установленные в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса.
КП - Самара вчера в 15:26
Шоу-бизнес
Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК вчера в 14:41
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости вчера в 09:15
Общество
СМИ узнали о законопроекте о минимальной почасовой зарплате в России
Депутаты Госдумы от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении с 1 января 2021 года почасовой оплаты труда.
РБК 00:22
Общество
Пропуска в Москве могут отменить с середины июня
Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии.
Ведомости вчера в 05:44
Авто
3 нововведения, которые изменят жизнь водителей
В России в ближайшее время изменится жизнь миллионов автомобилистов.
ToDay News Ufa 00:15
Религия
Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня
Известия вчера в 18:53
Здоровье
Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» коронавируса
Мясников предупредил, что коронавирус «еще может принести нам "сюрпризы"», так как вирус пока непредсказуем и своенравен.
Lenta.ru 05 июня в 07:28
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева ответила критикующим ее за отсутствие маски
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева резко ответила подписчикам, которые критиковали ее за появление в общественных местах без медицинской маски и перчаток.
Вечерняя Москва вчера в 23:25
Происшествия
В Красноярском крае задержали нового подозреваемого в убийстве девочки
РИА Новости вчера в 08:36
Экономика
В мае россияне перевели более 20 млрд руб. через СБП
За май россияне совершили 2,2 млн операций на сумму более 20 млрд руб. через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает газета «Известия» со ссылкой на Национальную систему платежных карт.
Коммерсантъ вчера в 21:17
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной опроверг развод с певицей
Экспресс газета вчера в 13:22
Гаджеты
Названа дата выхода смартфона Samsung Galaxy Note 20
Южнокорейская корпорация Samsung в настоящее время готовится к выпуску новых смартфонов из флагманской серии Galaxy Note 20.
Дни24 06 июня в 12:29
Космос
Появление огромного пятна на Солнце совпало с началом лунного затмения
HotGeo вчера в 06:01
Общество
Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия вчера в 08:01
Общество
Российский музыкант арестован в Берлине по запросу США
Российский музыкант Денис Казначеев был арестован в Берлине за кибермошенничество по запросу США, его обвиняют в отмывании более $1 млн.
RT на русском вчера в 21:41
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru вчера в 15:38