Экономика
Lenta.ruТоп-менеджерам госкомпаний захотели сократить зарплаты
По словам собеседников издания, правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI). В качестве KPI будет выступать динамика выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании.
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с чего всё началось
Вознаграждение руководства госкомпаний могут подравнять по зарплате главы правительства Власти обсуждают возможность ограничения зарплат топ-менеджеров госкомпаний и госкорпораций.Коммерсантъвчера в 17:55
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Вознаграждение руководства госкомпаний могут подравнять по зарплате главы правительства
Коммерсантъвчера в 17:55
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Экономика
Половина работающих россиян оказалась под угрозой увольнения
В России половина рабочих оказалась под угрозой увольнения.
ФедералПресс вчера в 23:28
Политика
На сайт голосования по Конституции внесены изменения
На сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация об ограничениях сроков президента России Владимира Путина.
RT на русском вчера в 23:36
Авто
Toyota может выпустить новый рамный внедорожник в ретро-стиле
В разговоре с журналистами агентства CarBuzz в субботу, 6 июня, Шелдон Браун, занимающий пост главного инженера Toyota, сказал, что он выступает за концепцию FJ Cruiser, но корпорация сконцентрируется на классических авто, вроде 4Runner, Sequoia, Tundra и новой генерации Tacoma.
CarsWeek.ru 06 июня в 16:10
Общество
Росавиация предложит возобновить авиасообщение с Европой и Китаем
Росавиация предложит возобновить авиасообщение в первую очередь со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей.
Lenta.ru вчера в 10:05
Политика
МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске
Коммерсантъ вчера в 02:55
Экология
В Росприродназоре оценили риски повторения аварии в Норильске
Задача Росприроднадзора — не допустить повторения авария, которая случилась 29 мая на ТЭЦ-3 «дочки» «Норильского никеля» Норильской-Таймырской энергетической компании (НТЭК), когда из одного из резервуаров пролилось более 21 тыс. т дизельного топлива.
РБК 00:25
Происшествия
Сахалинка перевела экстрасенсу-мошеннице почти миллион рублей
Все что требуется от сахалинки, это перевести на деньги на банковскую карту.
АСТВ вчера в 23:43
Космос
Появление огромного пятна на Солнце совпало с началом лунного затмения
HotGeo вчера в 06:01
Армия и оружие
На Украине рассказали о способе «ударить» по Сибири
РИА Новости вчера в 19:31
Гаджеты
В сети появились первые фотографии видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080
В сети были опубликованы первые фотографии видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080. Их разместили на китайском форуме ChipHell.
CyberSport.ru 06 июня в 12:38
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 06 июня в 12:44
Экономика
Финансовые организации выступили против импортозамещения ПО
Финансовые организации выступили против импортозамещения ПО Инициатива по переходу финансовых организаций на российское программное обеспечение (ПО) с 2021 года ставит под угрозу стабильность оказания ими услуг, предупредила в письме Минкомсвязи Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД).
Коммерсантъ вчера в 17:55
Религия
Что нельзя делать в Духов день и почему запрещены работы на земле
Наши предки не работали в Духов день на земле и угадывали погоду на лето День Святого Духа отмечают православные христиане в 2020 году 8 июня.
АМИТЕЛ вчера в 19:15
Финансы
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 04.06.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) вчера в 15:04
Общество
Пропуска в Москве могут отменить с середины июня
Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии.
Ведомости вчера в 05:44
Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Общество
Телеканал RT подал в суд на Навального, Соболь и Znak.com
Телеканал RT подал в суд на блогера Алексея Навального, юристку так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Любовь Соболь и редакцию издания Znak.com.
ФАН вчера в 09:36
Шоу-бизнес
Ольга Орлова опубликовала откровенный снимок
Экс-участница музыкальной группы «Блестящие» и ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Орлова опубликовала пикантную фотографию на официальной странице в социальной сети Instagram.
NewInform вчера в 08:26
Здоровье
Украина стала второй страной в Европе по количеству онкобольных
По информации Центра общественного здоровья страны, Украина находится на втором месте в Европе по этому показателю.
iReactor вчера в 10:30
Экономика
Предприниматели Москвы получили более трех миллиардов рублей льготных кредитов
С начала мая столичные предприниматели получили более трех миллиардов рублей по городской программе льготного кредитования, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:05
Технологии
Мобильные приложения банков могут представлять опасность утечки данных
Банковские приложения являются одними из самых популярных, но помимо этого также рекомендуется устанавливать на смартфон приложения-антивирусы, чтобы предотвратить риск утечки личных данных и избежать хищения средств со счета.
Народные новости вчера в 22:44
Космос
NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX
Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт вчера в 01:29
Здоровье
Диетолог назвала самый вредный для здоровья суп
Вестник Кавказа 06 июня в 12:20
Происшествия
В Красноярском крае задержали нового подозреваемого в убийстве девочки
Полицейские задержали еще одного подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, пропавшей на юге Красноярского края, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости вчера в 08:36
Общество
На Камчатке вспышка коронавируса зафиксирована в доме ребёнка
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке коронавирус лабораторно подтверждён у 106 детей.
REGNUM вчера в 21:04
Происшествия
Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске.
Вести.Ru вчера в 23:15
Общество
СМИ узнали о законопроекте о минимальной почасовой зарплате в России
Депутаты Госдумы от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении с 1 января 2021 года почасовой оплаты труда.
РБК 00:22
Общество
Губернатор Алтайского края сообщил о смягчении режима самоизоляции
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о первом этапе смягчения режима самоизоляции.
Российская газета вчера в 12:02
Общество
Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия вчера в 08:01
Экономика
Красноярскстат: доходы жителей края выросли
По данным статистиков, в первом квартале этого года денежные доходы жителей Красноярского края составили 27 718,5 рубля на человека.
Наш Красноярский край вчера в 23:38