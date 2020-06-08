Экономика

Lenta.ruLenta.ruТоп-менеджерам госкомпаний захотели сократить зарплаты

По словам собеседников издания, правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI). В качестве KPI будет выступать динамика выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании.
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с чего всё началось

Вознаграждение руководства госкомпаний могут подравнять по зарплате главы правительства

Вознаграждение руководства госкомпаний могут подравнять по зарплате главы правительства Власти обсуждают возможность ограничения зарплат топ-менеджеров госкомпаний и госкорпораций.
Коммерсантъвчера в 17:55

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Топ-менеджерам госкомпаний захотели сократить зарплаты

Lenta.ru00:16

Доходы топ-менеджеров госкомпаний России оказались под угрозой

URA.Ruвчера в 22:23

«Ъ» узнал об обсуждении сокращения выплат топ-менеджерам госкомпаний

Интерфаксвчера в 21:28

СМИ узнали о планах привязать зарплаты в госкомпаниях к доходу премьера

РБКвчера в 22:03

Заработки топ-менеджеров госкомпаний могут ограничить 30 млн рублей в год

Ведомостивчера в 21:54

В правительстве обсуждают сокращение выплат топ-менеджерам госкомпаний до 30 миллионов рублей в год

Эхо Москвывчера в 22:12

Вознаграждение руководства госкомпаний могут подравнять по зарплате главы правительства

Коммерсантъвчера в 17:55
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Экономика

Половина работающих россиян оказалась под угрозой увольнения

В России половина рабочих оказалась под угрозой увольнения.
ФедералПресс вчера в 23:28
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Политика

На сайт голосования по Конституции внесены изменения

На сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация об ограничениях сроков президента России Владимира Путина.
RT на русском вчера в 23:36
2,7K
Авто

Toyota может выпустить новый рамный внедорожник в ретро-стиле

В разговоре с журналистами агентства CarBuzz в субботу, 6 июня, Шелдон Браун, занимающий пост главного инженера Toyota, сказал, что он выступает за концепцию FJ Cruiser, но корпорация сконцентрируется на классических авто, вроде 4Runner, Sequoia, Tundra и новой генерации Tacoma.
CarsWeek.ru 06 июня в 16:10
2
Общество

Росавиация предложит возобновить авиасообщение с Европой и Китаем

Росавиация предложит возобновить авиасообщение в первую очередь со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей.
Lenta.ru вчера в 10:05
880
Политика

МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске

Коммерсантъ вчера в 02:55
1,2K
Экология

В Росприродназоре оценили риски повторения аварии в Норильске

Задача Росприроднадзора — не допустить повторения авария, которая случилась 29 мая на ТЭЦ-3 «дочки» «Норильского никеля» Норильской-Таймырской энергетической компании (НТЭК), когда из одного из резервуаров пролилось более 21 тыс. т дизельного топлива.
РБК 00:25
Происшествия

Сахалинка перевела экстрасенсу-мошеннице почти миллион рублей

Все что требуется от сахалинки, это перевести на деньги на банковскую карту.
АСТВ вчера в 23:43
Космос

Появление огромного пятна на Солнце совпало с началом лунного затмения

HotGeo вчера в 06:01
Армия и оружие

На Украине рассказали о способе «ударить» по Сибири

РИА Новости вчера в 19:31
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Гаджеты

В сети появились первые фотографии видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080

В сети были опубликованы первые фотографии видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080. Их разместили на китайском форуме ChipHell.
CyberSport.ru 06 июня в 12:38
24
Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 06 июня в 12:44
1,2K
Экономика

Финансовые организации выступили против импортозамещения ПО

Финансовые организации выступили против импортозамещения ПО Инициатива по переходу финансовых организаций на российское программное обеспечение (ПО) с 2021 года ставит под угрозу стабильность оказания ими услуг, предупредила в письме Минкомсвязи Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД).
Коммерсантъ вчера в 17:55
1
Религия

Что нельзя делать в Духов день и почему запрещены работы на земле

Наши предки не работали в Духов день на земле и угадывали погоду на лето День Святого Духа отмечают православные христиане в 2020 году 8 июня.
АМИТЕЛ вчера в 19:15
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Финансы

Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 04.06.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) вчера в 15:04
Общество

Пропуска в Москве могут отменить с середины июня

Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии.
Ведомости вчера в 05:44
1,8K
Происшествия

Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве

Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
334
Общество

Телеканал RT подал в суд на Навального, Соболь и Znak.com

Телеканал RT подал в суд на блогера Алексея Навального, юристку так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Любовь Соболь и редакцию издания Znak.com.
ФАН вчера в 09:36
1K
Шоу-бизнес

Ольга Орлова опубликовала откровенный снимок

Экс-участница музыкальной группы «Блестящие» и ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Орлова опубликовала пикантную фотографию на официальной странице в социальной сети Instagram.
NewInform вчера в 08:26
30
Здоровье

Украина стала второй страной в Европе по количеству онкобольных

По информации Центра общественного здоровья страны, Украина находится на втором месте в Европе по этому показателю.
iReactor вчера в 10:30
Экономика

Предприниматели Москвы получили более трех миллиардов рублей льготных кредитов

С начала мая столичные предприниматели получили более трех миллиардов рублей по городской программе льготного кредитования, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:05
Технологии

Мобильные приложения банков могут представлять опасность утечки данных

Банковские приложения являются одними из самых популярных, но помимо этого также рекомендуется устанавливать на смартфон приложения-антивирусы, чтобы предотвратить риск утечки личных данных и избежать хищения средств со счета.
Народные новости вчера в 22:44
4
Космос

NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX

Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт вчера в 01:29
133
Здоровье

Диетолог назвала самый вредный для здоровья суп

Вестник Кавказа 06 июня в 12:20
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Происшествия

В Красноярском крае задержали нового подозреваемого в убийстве девочки

Полицейские задержали еще одного подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, пропавшей на юге Красноярского края, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости вчера в 08:36
53
Общество

На Камчатке вспышка коронавируса зафиксирована в доме ребёнка

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке коронавирус лабораторно подтверждён у 106 детей.
REGNUM вчера в 21:04
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Происшествия

Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске.
Вести.Ru вчера в 23:15
45
Общество

СМИ узнали о законопроекте о минимальной почасовой зарплате в России

Депутаты Госдумы от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении с 1 января 2021 года почасовой оплаты труда.
РБК 00:22
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Общество

Губернатор Алтайского края сообщил о смягчении режима самоизоляции

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о первом этапе смягчения режима самоизоляции.
Российская газета вчера в 12:02
43
Общество

Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию

Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия вчера в 08:01
1,2K
Экономика

Красноярскстат: доходы жителей края выросли

По данным статистиков, в первом квартале этого года денежные доходы жителей Красноярского края составили 27 718,5 рубля на человека.
Наш Красноярский край вчера в 23:38
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