Экономика

Lenta.ruLenta.ruТоп-менеджерам госкомпаний захотели сократить зарплаты

По словам собеседников издания, правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI). В качестве KPI будет выступать динамика выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании.
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с чего всё началось

Вознаграждение руководства госкомпаний могут подравнять по зарплате главы правительства

В правительстве рассматривается идея ограничить потолок совокупного годового дохода топ-менеджеров госкомпаний, госкорпораций и подконтрольных им структур уровнем трехкратного денежного содержания премьера Михаила Мишустина.
Коммерсантъвчера в 17:55

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«Ъ» узнал о планах сократить выплаты топ-менеджерам госкомпаний

РИА Новости00:26

Заработки топ-менеджеров госкомпаний могут ограничить 30 млн рублей в год

Ведомостивчера в 21:54

В правительстве обсуждают сокращение выплат топ-менеджерам госкомпаний до 30 миллионов рублей в год

Эхо Москвывчера в 22:12

СМИ узнали о планах привязать зарплаты в госкомпаниях к доходу премьера

РБКвчера в 22:03

Доходы топ-менеджеров госкомпаний России оказались под угрозой

URA.Ruвчера в 22:23

«Ъ» узнал об обсуждении сокращения выплат топ-менеджерам госкомпаний

Интерфаксвчера в 21:28

Власти обсуждают обновление госпитального флота

Коммерсантъвчера в 17:55
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Происшествия

Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве

Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
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Происшествия

Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске.
Вести.Ru вчера в 23:15
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Общество

В Мурманской области сняли часть ограничений из-за коронавируса

"Въезжающие в Мурманскую область из других регионов могут не уходить на двухнедельный карантин, если: находились в обсервации непосредственно перед приездом и имеют подтверждающую справку из обсерватора, сдали тест на коронавирус в первые три дня после въезда и получили отрицательный результат, переболели коронавирусом и имеют подтверждающие медицинские документы", - пояснил Чибис.
РИА Новости 01:38
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Гаджеты

В России названы самые популярные смартфоны

В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera вчера в 16:02
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Армия и оружие

Танки Abrams ВС Египта вторглись в Ливию и идут на помощь Хафтару

Российский Диалог вчера в 14:17
Общество

В Шанхае начались клинические испытания препарата против COVID-19

Шанхай, Китай, 8 июня 2020, 08:57 — REGNUM Клинические испытания нового препарата JS016, который разработали специалисты из Китая и который содержит нейтрализующие COVID-19 антитела, начались в Шанхае.
REGNUM 01:57
Политика

Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования

В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
3,4K
Общество

Врач заявил о загадочном исчезновении коронавируса в Нью-Йорке

Врач пишет, что в отделении для приема пациентов с коронавирусом «царит тишина».
RuNews24.ru вчера в 23:40
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Религия

Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня

Известия вчера в 18:53
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Музыка

Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

Музыкант и композитор Юрий Лоза вновь раскритиковал коллегу Филиппа Киркорова, назвавшего его «аппендицитом».
ФАН 01:59
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Армия и оружие

На Украине рассказали о возможности США «ударить» по Сибири

Газета.Ru 01:50
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Общество

Слушания по делу МН17 возобновляются в Нидерландах

После почти трехмесячного перерыва 8 июня в Нидерландах возобновятся слушания по делу о катастрофе Boeing на Украине в июле 2014 года.
Московский Комсомолец вчера в 18:01
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Шоу-бизнес

Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК вчера в 14:41
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Футбол

«Манчестер Сити» - лидер по расходам среди клубов Англии

Согласно версии репортера, больше всех в Англии тратит "Манчестер Сити" - расходы "горожан" составили £601 млн.
Газета.Ru 00:40
Общество

В России может появиться минимальная почасовая оплата труда

Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект, который вводит нижний порог почасовой оплаты труда для работающих неполный день и по срочным договорам.
Газета.Ru 01:19
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Общество

В доме ребёнка на Камчатке выявлено 24 случая заражения коронавирусом

В доме ребёнка в Петропавловске-Камчатском выявлено 24 случая заражения коронавирусной инфекцией у сотрудников.
Life.ru 01:02
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Происшествия

Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17

Создатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media, Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф, автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийскиого Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году, опубликовали в YouTube новое видео со свидетелями крушения самолета.
РИА Новости вчера в 19:07
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Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
1,1K
Происшествия

Мирные акции протеста в Брюсселе переросли в беспорядки

Интерфакс вчера в 14:02
5
Общество

Счетная палата нашла нарушения на 5,2 млрд руб. в Верховном и Мосгорсуде

Счетная палата нашла нарушения и недостатки в судебном департаменте Верховного суда и Мосгорсуде на общую сумму более 5,2 млрд руб.
Коммерсантъ 00:35
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Армия и оружие

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил морские испытания

Российский фрегат «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 завершил государственные испытания и вернулся на «Северную верфь» в Санкт-Петербурге для прохождения ревизии.
Военное дело вчера в 02:55
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Шоу-бизнес

Пригожин в соцсети ответил на совет не позориться

News.ru вчера в 22:20
Общество

За сутки в Москве умер 51 пациент с коронавирусом

"В Москве за прошедшие сутки скончался 51 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
ТАСС 01:12
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Шоу-бизнес

В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги

В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru 06 июня в 20:38
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Гаджеты

Intel необычно пригласила СМИ на презентацию Tiger Lake

Сотрудники LegitReviews получили посылку, в которой был синий цветочный горшок и несколько луковиц тигровых лилий сорта Tiger's Roar.
Игромания.ру вчера в 12:28
Футбол

Экс-игрок «Рубина» заявил, что подвергался расизму в России

Бывший полузащитник «Рубина» Карлос Эдуардо заявил, что в России его оскорбляли по расовому признаку.
RT на русском вчера в 14:37
Энергетика

Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

Организация решила, что страны, которые недовыполняют свои обязательства по сокращению добычи нефти (это прежде всего Ирак, Нигерия и Казахстан), компенсируют отставание в июле-сентябре, рассказал РИА Новости источник в ОПЕК.
РИА Новости 06 июня в 10:19
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Шоу-бизнес

Наташа Королева показала маску за 350 тысяч рублей

Другие же написали, что лучше бы они купили маски малоимущим, а не себе одной за 350 тыс. рублей.
RuNews24.ru вчера в 02:50
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Энергетика

Стоимость барреля Brent впервые с начала марта превысила $43

Стоимость барреля Brent на бирже в Лондоне впервые с 6 марта превысила отметку в $43.
РБК вчера в 20:05
2
Политика

Экс-министр Украины заявила о невозможности возврата Донбасса

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что Украина никогда не сможет вернуть Донбасс в состав своих территорий, пока у власти остаются нынешние элиты.
Газета.Ru вчера в 22:52
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