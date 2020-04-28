Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий и приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года, заявил на звонке с инвесторами операционный директор компании Грег Абовский.

Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от бонусов и части зарплаты

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