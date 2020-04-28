Экономика
ВедомостиТоп-менеджеры «Яндекса» отказались от бонусов и части зарплаты
Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий и приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года, заявил на звонке с инвесторами операционный директор компании Грег Абовский.
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Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
Здоровье
Мэру Екатеринбурга вынесено предупреждение из-за очагов коронавируса
Генеральная прокуратура России вынесла предупреждение главе Екатеринбурга Александру Высокинскому из-за массового заражения COVID-19 в горбольнице №1.
RT на русском 08:20
Общество
Более 300 случаев коронавируса зафиксировано в системе ФСИН
Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди сотрудников и работников ведомства составляет 271.
Коммерсантъ 09:05
Политика
Зеленский подписал закон о запуске рынка земли на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
РИА Новости 08:28
Авто
Большой кроссовер Geely HaoYue представили официально
Сегодня, 28 апреля, состоялась официальная презентация нового большого кроссовера Geely HaoYue.
Новые автомобили вчера в 23:10
Экономика
Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку
Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей.
Коммерсантъ 02:23
Здоровье
Минздрав разъяснил правила выписки из стационара больных COVID-19
Interfax-Russia.ru - Пациент, инфицированный новым коронавирусом COVID-19, может быть выписан из больницы ещё до лабораторного подтверждения его выздоровления, сообщили в Минздраве.
Интерфакс - Россия 08:53
Политика
Песков: Путин проведет очередное «большое выступление»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проведет большое выступление в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с COVID-19, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:24
Футбол
«Спартак» может вернуться к тренировкам 15 мая
Московский "Спартак" может вернуться к тренировочному процессу 15 мая, сообщает портал Goal.
Газета.Ru 09:05
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 26 апреля в 20:33
Общество
Во Франции после 11 мая откроются все ТЦ, кроме кафе и ресторанов
Решение по поводу открытия кафе и ресторанов после введенного из-за коронавируса карантина во Франции будет приниматься в конце мая, заявил во вторник премьер-министр страны Эдуар Филипп, выступая в Национальном собрании (нижней палате парламента).
РИА Новости 09:56
Футбол
Игнашевич назвал лучших игроков РПЛ
Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич рассказал о том, каких игроков считает самыми сильными в РПЛ на данный момент.
Sport.ru 03:53
Здоровье
Названа вероятная причина поражения легких при коронавирусе
Изменения в легких, возникающие при COVID-19, скорее всего, связаны с избытком железа в организме.
Российская газета 01:50
Политика
Кремль анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
В предыдущие разы Путин выступал 25 марта и 2 апреля.
Замана 26 апреля в 18:00
Происшествия
В Калининграде женщину спасли при пожаре в многоэтажке
Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ сообщали, что в Балтийске во время пожара в жилом доме в переулке Пушкина погибла 65-летняя женщина.
Невские Новости 09:40
Политика
Красноярский губернатор перечислит зарплату на поддержку медиков
Губернатор Красноярского края Александр Усс перечислит заработную плату на поддержку медиков, сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.
РИА Новости 09:03
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru 26 апреля в 12:39
Происшествия
В Челябинской области скончался еще один пациент с COVID-19
В Челябинской области скончался четвертый пациент с подтвержденным диагнозом коронавируса.
Российская газета 02:33
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Политика
Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров в России
Президент России Владимир Путин напомнил, что риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:41
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видео с НЛО
В заявлении Пентагона отмечается, что запечатленные на видео объекты по-прежнему оцениваются как "неопознанные".
Газета.Ru вчера в 15:00
Гаджеты
Цена «бюджетного» флагмана OnePlus Z составит 500 долларов США
Сообщается, что аппарат дебютирует в июле под именем OnePlus Z. Ориентировочная цена устройства составит 500 долларов США.
3DNews 09:30
Происшествия
К тушению пожара в Новой Москве привлекли авиацию
МЧС привлекло два вертолёта к тушению крупного пожара в поселении Рязановском в Новой Москве.
RT на русском 08:08
Общество
В Черном море нашли затонувший теплоход «Армения»
Специалисты Минобороны РФ и Российского географического общества обнаружили на дне Черного моря затонувший во время Великой Отечественной войны теплоход «Армения».
Кубань 24 вчера в 10:42
Общество
В Петербурге 9 мая прогремит праздничный салют
9 мая в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прогремят праздничные салюты в шести городах: Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Калининграде, Туле и Смоленске.
Телеканал Санкт-Петербург 07:39
Игры
В сеть попали видео с сюжетными спойлерами The Last Of Us 2
На YouTube опубликовали видео с сюжетными спойлерами The Last Of Us 2. Спустя несколько минут ролики были удалены по жалобе правообладателя.
Cyber.sports.ru вчера в 02:01
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12