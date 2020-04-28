Экономика

РБКРБКТоп-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий

Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий, а также приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года, заявил в ходе телефонной конференции для инвесторов компании финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский.
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Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от премий и сократили свои зарплаты

Коммерсантъ10:39

«Яндекс» отказался от выплаты премий топ-менеджменту

Rambler News Service08:52

Руководству «Яндекса» сократили зарплаты на время коронавируса

Взгляд.ру09:47

Топ-менеджеры «Яндекса» сократили себе зарплаты до конца года

Интерфакс09:00

Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от премий и сократили свои зарплаты до конца года

ТАСС08:53

Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий

РБК10:20

Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от бонусов и части зарплаты

Ведомости08:43
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Политика

Путин поручил разработать план выхода из режима ограничений с 12 мая

Правительство и Роспотребнадзор к 5 мая подготовят рекомендации и критерии по поэтапному выходу регионов из выходного режима.
Телеканал 360° 10:50
Политика

Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу

Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня 06:57
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Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников

Президент России Владимир Путин продлил до 11 мая включительно режим нерабочих дней, который должен был завершиться 30 апреля.
Ведомости 10:47
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Футбол

Месси назван лучшим футболистом XXI века

REGNUM 08:31
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Общество

Эксперты назвали дату окончания эпидемии коронавируса в России

По мнению сингапурских ученых, к 20 июля вспышка коронавируса в нашей стране будет ликвидирована полностью.
Петрозаводск говорит вчера в 14:15
2K
Политика

Путин призвал регионы обеспечить готовность к режиму ЧС

Борьба с коронавирусной инфекцией не должна ослаблять внимание властей к другим угрозам для жизни и безопасности людей, передает ОТР заявление Владимира Путина на совещании по ситуации с паводками и пожарами в России.
Общественное телевидение России вчера в 08:14
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Политика

ТНВ проводит прямую трансляцию очередного обращения Путина к населению

Сайт телеканал ТНВ начинает прямую трансляцию обращения президента России Владимира Путина.
Новый Век 08:12
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Общество

Спецрейс с уральскими туристами приземлился в Сургуте

Сургут, Югра, 28 апреля 2020, 07:59 — REGNUM Спецрейс авиакомпании «ЮТэйр» с уральскими туристами на борту прибыл в аэропорт Сургута (ХМСО) из Таиланда.
REGNUM 00:59
23
Общество

Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

Газета.Ru 09:58
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Происшествия

В Казани задержали ректора технологического университета

Сотрудники спецслужб провели задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко прямо на рабочем месте, в его кабинете.
Российская газета 05:32
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Политика

Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая

Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Chelny-biz.ru 10:49
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Политика

Путин предложил установить 28 апреля День работника скорой помощи

Президент России Владимир Путин предложил установить на 28 апреля День работника скорой помощи.
Mockva.ru 10:49
Хоккей

СКА объявил об уходе Зуба, Коскиранты, Лехтеря и Зубарева

Из команды после истечения контрактов уйдут защитники Артем Зуб и Андрей Зубарев, а также нападающие Ярно Коскиранта, Йори Лехтеря и Александр Барабанов.
Sports.ru 09:03
Общество

В Петербурге продлили запрет на посещение лесопарков и городских лесов

Решением губернатора по 31 мая 2020 года в Петербурге запрещается посещение жителями лесопарковых зон, городских лесов.
REGNUM 10:23
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Энергетика

Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»

Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
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Экономика

Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу

Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 04:51
97
Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

Изменения банковских комиссий за переводы Максимальный размер банковской комиссии для физических лиц в системе быстрых платежей будет ограничен.
Вести.Ru 04:25
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Общество

Режим самоизоляции в Москве продлён до 13 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции до конца майских праздников.
ProstoProSport 10:27
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Технологии

Индийские врачи обнаружили десять подтипов нового коронавируса

Новый коронавирус мутировал в 10 различных типов, один из которых - A2a - почти заменил все остальные, чтобы стать доминирующим в разных географических регионах, говорится в исследовании индийских медиков, сообщает Times of India.
РИА Новости 10:17
Политика

Лавров ответил на обвинения в адрес России о дезинформации

В конце марта госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о коронавирусе.
РИА Новости 09:15
Общество

Глава «Металлоинвеста» Андрей Варичев умер от пневмонии

Генеральный директор Металлоинвест Андрей Варичев умер в 52 года в Москве.
iReactor вчера в 12:21
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Здоровье

Минздрав заявил о риске поражения мозга при заболевании коронавирусом

Новый коронавирус SARS-CoV-2 при распространении по организму может поражать головной мозг, а изменение обоняния на ранних стадиях заболевания может говорить о поражении центральной нервной системы (ЦНС).
RT на русском 08:53
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Игры

Gears Tactics получила оценку в 81 балл на Metacritic

27 апреля спало эмбарго на рецензии Gears Tactics Средняя оценка игры на Metacritic – 81 из 100.
Cyber.sports.ru вчера в 10:55
Экономика

Банки подсчитали, сколько россиян оплачивает ЖКХ без комиссии

Банки оценили, где россияне оплачивают услуги ЖКХ и какие комиссии при этом платят.
Коммерсантъ 00:20
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Шоу-бизнес

Поклонники Павла Деревянко восхитились его избранницей

Судя по данным в Сети, избранница Деревянко родилась в 1976 году, то есть в этом году ей исполнится 44.
Shraibikus News 10:28
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Здоровье

Минздрав назвал самый важный симптом заражения коронавирусом

О развитии тяжелой формы новой коронавирусной инфекции может свидетельствовать одышка.
Вечерняя Москва 10:24
Армия и оружие

Российский летчик объяснил НЛО с видео Пентагона

Видеозаписи неопознанных летающих объектов часто имеют сильные искажения, в реальности пилоты видят все по-другому, заявил заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов, отметив, что НЛО могут оказаться атмосферными явлениями или оптическим обманом.
Взгляд.ру 09:28
Футбол

Чемпионат Франции по футболу не будет доигран

Чемпионат Франции по футболу будет досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 10:42
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Игры

Видео: прохождение задания, езда на мотоцикле и сражения в утёкшем геймплее Cyberpunk 2077

Утёкший геймплей представляет собой расширенную версию публичной 15-минутной демонстрации Cyberpunk 2077, которую CD Projekt RED провела в конце августа 2019 года.
3DNews 04:36
Общество

У более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных выявлен коронавирус

Более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 40 заключенных заразились коронавирусом.
Газета.Ru 09:42
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