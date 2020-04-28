«Топ-менеджеры "Яндекса" отказались от денежных премий и приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года»,-- сказал журналистам господин Абовский (цитата по ТАСС). По словам финансового директора, компания также сократила неприоритетные маркетинговые расходы.

Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от премий и сократили свои зарплаты

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