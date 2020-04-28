Экономика
КоммерсантъТоп-менеджеры «Яндекса» отказались от премий и сократили свои зарплаты
«Топ-менеджеры "Яндекса" отказались от денежных премий и приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года»,-- сказал журналистам господин Абовский (цитата по ТАСС). По словам финансового директора, компания также сократила неприоритетные маркетинговые расходы.
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Спорт
Названы бесплатные игры для подписчиков Xbox Live Gold в мае
Городской портал Новый Нижний 13:00
Политика
Путин напомнил пример Спарты из-за идей о мерах по коронавирусу
В контексте пандемии коронавируса COVID-19 часто предлагается думать, прежде всего, о спасении экономики, о материальном благополучии, но для россиян этот выбор неприемлемым.
Evo-rus.com 15:42
Экономика
С 27 апреля меняются в России правила наличных расчетов
Центробанком РФ дано новое указание, которое касается правил проведения наличных расчетов в рублях и иностранной валюте.
Ugpressa.ru 16:57
Здоровье
В ВОЗ считают, что пандемия коронавируса закончится нескоро
Обо всем сообщает глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус.
Gazeta.SPb вчера в 15:59
Здоровье
В США расширили список симптомов коронавируса
Ранее американский санитарный регулятор описывал лишь три общих симптома коронавируса: высокая температура, кашель и затрудненное дыхание.
РИА Новости 26 апреля в 14:34
Политика
Отменён указ губернатора об отмене справок в Калининградской области
Губернатор Калининградской области во вторник, 28 апреля 2020 года, новым указом отменил свой указ №24, которым ранее был признан утратившим силу указ №22.
Русский Запад 16:36
Гаджеты
«Большой Navi» будет вдвое больше графического процессора в современных топовых видеокартах AMD
Ранее слухи указывали на то, что новые топовые настольные видеокарты AMD мы получим в начале лета.
iXBT.com 14:06
Общество
Названы выигравшие от коронавируса страны
Опрошенные CNBC эксперты назвали три страны, извлекшие выгоду из пандемии коронавируса.
Lenta.ru 13:33
Общество
Попова назвала процент медиков с иммунитетом к коронавирусу
Порядка 20% медработников в России имеют иммунитет к коронавирусу.
Известия 11:18
Общество
В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом
Коммерсантъ 16:32
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней
Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия 10:48
Общество
Мосгорсуд отклонил иск к Собянину против введения цифровых пропусков
Московский городской суд отклонил коллективный иск жителей столицы к мэру Москвы Сергею Собянину о незаконности введения цифровых пропусков для передвижения по городу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя суда.
Газета.Ru 12:33
Футбол
Защитник ЦСКА Магнуссон стал отцом
Моедур Ларусдоттир, девушка защитника ЦСКА и сборной Исландии Хердура Магнуссона, сообщила о рождении у пары ребенка.
Sport24.ru 16:34
Политика
Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru вчера в 15:58
Авто
Audi отказалась от продвинутого автопилота в A8
Система Traffic Jam Pilot, соответствующая третьему уровню автономности по классификации SAE, позволила бы Audi A8 передвигаться в полностью беспилотном режиме на скоростных магистралях и многополосных шоссе, при условии, что движение довольно плотное, а средняя скорость не превышает 60 километров в час.
Motor 10:20
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РБК 12:39
Общество
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса
Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
Общество
В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса
По лицу получил первый заммэра Усть-Кутского района Михаил Барс, сообщают очевидцы. Чиновников взяли с поличным, в канистрами бензина.
Блокнот.ру 15:43
Политика
Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Совещание Путина с главами субъектов РФ пройдёт полностью в открытом режиме через видео-конференц-связь.
Право.ру 11:43
Общество
В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом
За сутки в Москве скончались 67 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 16:56
Общество
За оскорбление в Интернете предложено ввести штрафы до 10 тысяч рублей
Виновник обязан заплатить штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Но гораздо больше финансовые потери понесут те, кто оскорбил публично.
Комсомольская правда 15:51
Культура
В театре Бабкиной сообщили об улучшении ее состояния
В театре "Русская песня" рассказали о состоянии госпитализированной руководительницы Надежды Бабкиной.
Газета.Ru 06:36
Путешествия
Отели Турции откажутся от шведского стола после пандемии коронавируса
Дождь вчера в 08:56
Здоровье
Названа причина поражения легких при коронавирусе
Вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Леонид Лазебник в беседе с "АиФ" рассказал, что COVID-19 повреждает ген гемоглобина, в результате чего атом железа блокируется.
РИА Новости 02:53
Общество
Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса
Люди оправятся от последствий коронавируса через год или два. Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса.
Piter.tv 03:14
Шоу-бизнес
В новом клипе Тимати снялась его бывшая возлюбленная
27 апреля 2020 года состоялась премьера клипа Тимура Юнусова и Григория Лепса «С чистого листа».
SM News 04:49
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал
Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia 06:29