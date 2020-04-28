Экономика

КоммерсантъКоммерсантъТоп-менеджеры «Яндекса» отказались от премий и сократили свои зарплаты

«Топ-менеджеры "Яндекса" отказались от денежных премий и приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года»,-- сказал журналистам господин Абовский (цитата по ТАСС). По словам финансового директора, компания также сократила неприоритетные маркетинговые расходы.
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Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от премий и сократили свои зарплаты

Коммерсантъ10:39

Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий

РБК10:20

Руководству «Яндекса» сократили зарплаты на время коронавируса

Взгляд.ру09:47

Топ-менеджеры «Яндекса» сократили себе зарплаты до конца года

Интерфакс09:00

Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от премий и сократили свои зарплаты до конца года

ТАСС08:53

«Яндекс» отказался от выплаты премий топ-менеджменту

Rambler News Service08:52

Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от бонусов и части зарплаты

Ведомости08:43
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Названы бесплатные игры для подписчиков Xbox Live Gold в мае

Городской портал Новый Нижний 13:00
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Политика

Путин напомнил пример Спарты из-за идей о мерах по коронавирусу

В контексте пандемии коронавируса COVID-19 часто предлагается думать, прежде всего, о спасении экономики, о материальном благополучии, но для россиян этот выбор неприемлемым.
Evo-rus.com 15:42
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Экономика

С 27 апреля меняются в России правила наличных расчетов

Центробанком РФ дано новое указание, которое касается правил проведения наличных расчетов в рублях и иностранной валюте.
Ugpressa.ru 16:57
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Здоровье

В ВОЗ считают, что пандемия коронавируса закончится нескоро

Обо всем сообщает глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус.
Gazeta.SPb вчера в 15:59
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Здоровье

В США расширили список симптомов коронавируса

Ранее американский санитарный регулятор описывал лишь три общих симптома коронавируса: высокая температура, кашель и затрудненное дыхание.
РИА Новости 26 апреля в 14:34
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Общество

Медсестра из Коммунарки записала видео с жалобами на условия работы

Evo-rus.com 09:34
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Общество

Нурмагомедов заявил о смертельной опасности коронавируса

Известия 15:38
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Политика

Отменён указ губернатора об отмене справок в Калининградской области

Губернатор Калининградской области во вторник, 28 апреля 2020 года, новым указом отменил свой указ №24, которым ранее был признан утратившим силу указ №22.
Русский Запад 16:36
Гаджеты

«Большой Navi» будет вдвое больше графического процессора в современных топовых видеокартах AMD

Ранее слухи указывали на то, что новые топовые настольные видеокарты AMD мы получим в начале лета.
iXBT.com 14:06
Общество

Названы выигравшие от коронавируса страны

Опрошенные CNBC эксперты назвали три страны, извлекшие выгоду из пандемии коронавируса.
Lenta.ru 13:33
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Общество

Попова назвала процент медиков с иммунитетом к коронавирусу

Порядка 20% медработников в России имеют иммунитет к коронавирусу.
Известия 11:18
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Общество

В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом

Коммерсантъ 16:32
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Политика

Путин продлил режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия 10:48
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Общество

Мосгорсуд отклонил иск к Собянину против введения цифровых пропусков

Московский городской суд отклонил коллективный иск жителей столицы к мэру Москвы Сергею Собянину о незаконности введения цифровых пропусков для передвижения по городу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя суда.
Газета.Ru 12:33
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Футбол

Защитник ЦСКА Магнуссон стал отцом

Моедур Ларусдоттир, девушка защитника ЦСКА и сборной Исландии Хердура Магнуссона, сообщила о рождении у пары ребенка.
Sport24.ru 16:34
Космос

В Роскосмосе сделали заявление о приближающемся к Земле астероиде

Газета.Ru 07:37
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Политика

Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru вчера в 15:58
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Авто

Audi отказалась от продвинутого автопилота в A8

Система Traffic Jam Pilot, соответствующая третьему уровню автономности по классификации SAE, позволила бы Audi A8 передвигаться в полностью беспилотном режиме на скоростных магистралях и многополосных шоссе, при условии, что движение довольно плотное, а средняя скорость не превышает 60 километров в час.
Motor 10:20
Общество

Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве

Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РБК 12:39
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Общество

Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса

Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
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Общество

В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса

По лицу получил первый заммэра Усть-Кутского района Михаил Барс, сообщают очевидцы. Чиновников взяли с поличным, в канистрами бензина.
Блокнот.ру 15:43
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Политика

Путин подвёл итоги борьбы с пандемией

Совещание Путина с главами субъектов РФ пройдёт полностью в открытом режиме через видео-конференц-связь.
Право.ру 11:43
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Общество

В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом

За сутки в Москве скончались 67 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 16:56
Общество

За оскорбление в Интернете предложено ввести штрафы до 10 тысяч рублей

Виновник обязан заплатить штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Но гораздо больше финансовые потери понесут те, кто оскорбил публично.
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Культура

В театре Бабкиной сообщили об улучшении ее состояния

В театре "Русская песня" рассказали о состоянии госпитализированной руководительницы Надежды Бабкиной.
Газета.Ru 06:36
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Отели Турции откажутся от шведского стола после пандемии коронавируса

Дождь вчера в 08:56
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Здоровье

Названа причина поражения легких при коронавирусе

Вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Леонид Лазебник в беседе с "АиФ" рассказал, что COVID-19 повреждает ген гемоглобина, в результате чего атом железа блокируется.
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Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса

Люди оправятся от последствий коронавируса через год или два. Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса.
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В новом клипе Тимати снялась его бывшая возлюбленная

27 апреля 2020 года состоялась премьера клипа Тимура Юнусова и Григория Лепса «С чистого листа».
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Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал

Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
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