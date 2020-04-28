Экономика

КоммерсантъКоммерсантъТоп-менеджеры «Яндекса» отказались от премий и сократили свои зарплаты

«Топ-менеджеры "Яндекса" отказались от денежных премий и приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года»,-- сказал журналистам господин Абовский (цитата по ТАСС). По словам финансового директора, компания также сократила неприоритетные маркетинговые расходы.
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Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от премий и сократили свои зарплаты

Коммерсантъ10:39

Топ-менеджеры «Яндекса» сократили себе зарплаты до конца года

Интерфакс09:00

Руководству «Яндекса» сократили зарплаты на время коронавируса

Взгляд.ру09:47

Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий

РБК10:20

Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от премий и сократили свои зарплаты до конца года

ТАСС08:53

«Яндекс» отказался от выплаты премий топ-менеджменту

Rambler News Service08:52

Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от бонусов и части зарплаты

Ведомости08:43
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Общество

Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
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Политика

Меркель заявила, что санкции против России во время пандемии неприятны

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией.
ТАСС 10:20
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Общество

В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще 67 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Коммерсантъ 16:32
349
Общество

В Москве из-за самоизоляции ввели новый закон о тишине

В Москве из-за режима самоизоляции вступил в силу новый закон о тишине.
Lenta.ru 14:04
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Политика

Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая

На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости 11:42
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Космос

Как выглядел сход ледника на древнем Марсе

В новой статье, соавтором которой является Сергей Красильников из РАН, ученые предлагают одно из объяснений такой необычной формы кратеров: быстрый, скачкообразный сход ледников.
Популярная механика 13:45
Биатлон

Адвокат: подпись Родченкова признали поддельной

Подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова признана поддельной, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:32
Общество

В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса

По лицу получил первый заммэра Усть-Кутского района Михаил Барс, сообщают очевидцы. Чиновников взяли с поличным, в канистрами бензина.
Блокнот.ру 15:43
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Общество

Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом

Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК 17:00
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Общество

Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России

Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru вчера в 12:39
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Общество

В США зафиксировали более 1 млн случаев заражения коронавирусом

В Соединенных Штатах Америки количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 1 млн человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса.
РБК 14:08
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Политика

Халифа Хафтар объявил себя правителем Ливии

Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил, что возглавит страну и выйдет из соглашения, в результате которого сформировалось Правительство национального согласия (ПНС), передает портал Akhbar Libya.
Газета.Ru 03:00
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Кино

Братья Руссо показали кадры последних дней съёмок «Мстителей: Финал»

Американские режиссёры Энтони и Джо Руссо показали кадры последних дней съёмок фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel.
News.ru 07:01
Политика

Путин выразил соболезнования родным умерших россиян с коронавирусом

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным умерших россиян с коронавирусом.
Lenta.ru 12:04
Общество

В Москве продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском 13:02
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Экономика

Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы

Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
Газета.Ru 05:39
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Космос

В Роскосмосе сделали заявление о приближающемся к Земле астероиде

Газета.Ru 07:37
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Общество

Роскомнадзор заблокировал медицинский сайт Vademecum

Роскомнадзор ограничил доступ в России к медицинскому изданию Vademecum, следует из реестра запрещенных сайтов этого ведомства.
Ведомости 15:48
5
Общество

В Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска

В Госдуму внесли проект о штрафах до пяти тысяч рублей за использование транспорта без специального пропуска при режиме повышенной готовности.
РИА Новости 14:41
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Армия и оружие

Роскосмос приостановил создание космического ядерного буксира

Роскосмос приостановил создание космического буксира с ядерным двигателем из-за недостроенного стенда для его испытаний, следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок.
РИА Новости 18:20
Космос

Хаббл прислал новые фото остатков кометы ATLAS

Актуальные Новости вчера в 03:39
Общество

Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса

Газета.Ru 16:32
419
Политика

Путин сделает 28 апреля Днем работника скорой помощи

В России появится новый профессиональный праздник — День работника скорой медицинской помощи.
ProUfu.ru 11:04
23
Общество

В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU 12:00
6
Авто

ГИБДД информирует о новых сроках проведения техосмотра транспорта

1 апреля 2020 года опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступил в силу Федеральный закон № 98-ФЗ «Изменение сроков проведения техосмотра», на основании которого прохождение техосмотра для некоторых транспортных средств увеличились, то есть техосмотр нужно проходить реже.
Чехов сегодня вчера в 10:46
3
Космос

Астрономы создали трехмерную модель сверхъяркой сверхновой

Группа исследователей из Австрии, США и Тайваня под руководством Ке-Чжун Чена (Ke-Jung Chen) из Академии Синика создали первую трехмерную гидродинамическую симуляцию сверхъяркой сверхновой.
N+1 05:52
Недвижимость

ЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья

За месяц режима самоизоляции средние цены на вторичное жилье в городах России снизились на 3%, до 71,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В целом с начала года стоимость вторички упала на 1,7%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений ЦИАН, специалисты которого проанализировали цены на вторичные квартиры в 129 российских городах с населением от 100 тыс. человек.
РБК вчера в 08:29
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Космос

«Лунный фонарик» NASA изучит самые темные кратеры Луны

ИА Красная Весна 07:23
Футбол

Орлов: у России потерь меньше, чем у США. Видимо, нас оберегает прививка от туберкулёза

Всё-таки Россия находится в лучшем положении. Мы несём не такие большие потери, как американцы, а также англичане, испанцы, итальянцы.
Чемпионат 15:13
Политика

Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о продлении в стране нерабочих дней. Об этом он сообщил во время прямой трансляции.
ГТРК Карелия 11:11
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