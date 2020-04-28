Экономика
КоммерсантъТоп-менеджеры «Яндекса» отказались от премий и сократили свои зарплаты
«Топ-менеджеры "Яндекса" отказались от денежных премий и приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года»,-- сказал журналистам господин Абовский (цитата по ТАСС). По словам финансового директора, компания также сократила неприоритетные маркетинговые расходы.
Читать в источнике
Оценить109
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 19:18, Ашберн
Общество
Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса
Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
Политика
Меркель заявила, что санкции против России во время пандемии неприятны
В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией.
ТАСС 10:20
Общество
В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще 67 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Коммерсантъ 16:32
Общество
В Москве из-за самоизоляции ввели новый закон о тишине
В Москве из-за режима самоизоляции вступил в силу новый закон о тишине.
Lenta.ru 14:04
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости 11:42
Космос
Как выглядел сход ледника на древнем Марсе
В новой статье, соавтором которой является Сергей Красильников из РАН, ученые предлагают одно из объяснений такой необычной формы кратеров: быстрый, скачкообразный сход ледников.
Популярная механика 13:45
Биатлон
Адвокат: подпись Родченкова признали поддельной
Подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова признана поддельной, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:32
Общество
В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса
По лицу получил первый заммэра Усть-Кутского района Михаил Барс, сообщают очевидцы. Чиновников взяли с поличным, в канистрами бензина.
Блокнот.ру 15:43
Общество
Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом
Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК 17:00
Общество
Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России
Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru вчера в 12:39
Общество
В США зафиксировали более 1 млн случаев заражения коронавирусом
В Соединенных Штатах Америки количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 1 млн человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса.
РБК 14:08
Политика
Халифа Хафтар объявил себя правителем Ливии
Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил, что возглавит страну и выйдет из соглашения, в результате которого сформировалось Правительство национального согласия (ПНС), передает портал Akhbar Libya.
Газета.Ru 03:00
Кино
Братья Руссо показали кадры последних дней съёмок «Мстителей: Финал»
Американские режиссёры Энтони и Джо Руссо показали кадры последних дней съёмок фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel.
News.ru 07:01
Политика
Путин выразил соболезнования родным умерших россиян с коронавирусом
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным умерших россиян с коронавирусом.
Lenta.ru 12:04
Общество
В Москве продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском 13:02
Экономика
Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы
Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
Газета.Ru 05:39
Общество
Роскомнадзор заблокировал медицинский сайт Vademecum
Роскомнадзор ограничил доступ в России к медицинскому изданию Vademecum, следует из реестра запрещенных сайтов этого ведомства.
Ведомости 15:48
Общество
В Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска
В Госдуму внесли проект о штрафах до пяти тысяч рублей за использование транспорта без специального пропуска при режиме повышенной готовности.
РИА Новости 14:41
Армия и оружие
Роскосмос приостановил создание космического ядерного буксира
Роскосмос приостановил создание космического буксира с ядерным двигателем из-за недостроенного стенда для его испытаний, следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок.
РИА Новости 18:20
Космос
Хаббл прислал новые фото остатков кометы ATLAS
Актуальные Новости вчера в 03:39
Политика
Путин сделает 28 апреля Днем работника скорой помощи
В России появится новый профессиональный праздник — День работника скорой медицинской помощи.
ProUfu.ru 11:04
Общество
В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU 12:00
Авто
ГИБДД информирует о новых сроках проведения техосмотра транспорта
1 апреля 2020 года опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступил в силу Федеральный закон № 98-ФЗ «Изменение сроков проведения техосмотра», на основании которого прохождение техосмотра для некоторых транспортных средств увеличились, то есть техосмотр нужно проходить реже.
Чехов сегодня вчера в 10:46
Космос
Астрономы создали трехмерную модель сверхъяркой сверхновой
Группа исследователей из Австрии, США и Тайваня под руководством Ке-Чжун Чена (Ke-Jung Chen) из Академии Синика создали первую трехмерную гидродинамическую симуляцию сверхъяркой сверхновой.
N+1 05:52
Недвижимость
ЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья
За месяц режима самоизоляции средние цены на вторичное жилье в городах России снизились на 3%, до 71,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В целом с начала года стоимость вторички упала на 1,7%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений ЦИАН, специалисты которого проанализировали цены на вторичные квартиры в 129 российских городах с населением от 100 тыс. человек.
РБК вчера в 08:29
Космос
«Лунный фонарик» NASA изучит самые темные кратеры Луны
ИА Красная Весна 07:23
Футбол
Орлов: у России потерь меньше, чем у США. Видимо, нас оберегает прививка от туберкулёза
Всё-таки Россия находится в лучшем положении. Мы несём не такие большие потери, как американцы, а также англичане, испанцы, итальянцы.
Чемпионат 15:13
Политика
Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о продлении в стране нерабочих дней. Об этом он сообщил во время прямой трансляции.
ГТРК Карелия 11:11