«Топ-менеджеры "Яндекса" отказались от денежных премий и приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года»,-- сказал журналистам господин Абовский (цитата по ТАСС). По словам финансового директора, компания также сократила неприоритетные маркетинговые расходы.

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