Экономика

РБКРБКТоп-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий

Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий, а также приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года, заявил в ходе телефонной конференции для инвесторов компании финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский.
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Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от премий и сократили свои зарплаты до конца года

ПРАЙМ08:56

Руководству «Яндекса» сократили зарплаты на время коронавируса

Взгляд.ру09:47

Топ-менеджеры «Яндекса» сократили себе зарплаты до конца года

Интерфакс09:00

Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий

РБК10:20

Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от премий и сократили свои зарплаты до конца года

ТАСС08:53

«Яндекс» отказался от выплаты премий топ-менеджменту

Rambler News Service08:52

Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от бонусов и части зарплаты

Ведомости08:43
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Ранее ТАСС сообщало, что при предъявлении обвинения в участии в ОПС генерал-майору Булатову, экс-следователю Филиппову и бывшему борцу с экстремизмом Тимуру Бетуганову не обошлось без скандала.
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Общество

Переживший кому из-за коронавируса москвич рассказал о болезни

Житель Москвы Максим Орлов рассказал о том, как чудом выжил после комы, в которую впал, заразившись коронавирусом.
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Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
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Общество

На дне Черного моря нашли затопленный немцами теплоход «Армения»

В марте нынешнего года на дне Черного моря в Крыму нашли теплоход «Армения», затопленный немецкой авиацией в 1941 году.
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Прокуратура Якутии организовала проверку на Чаяндинском месторождении

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Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
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Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
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Общество

В Екатеринбурге заговорили о полном прекращении продажи спиртного в майские праздники

В Екатеринбурге в алкогольных сетях продавцы приватно предупреждают знакомых покупателей о возможном прекращении продажи алкоголя в майские праздники.
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Общество

Более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключённых заразились коронавирусом

У более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 40 заключённых выявлена коронавирусная инфекция, сообщает пресс-служба ФСИН.
RT на русском 09:35
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Общество

Представитель ООН призвала жителей Беларуси оставаться дома

Отказаться от массовых мероприятий, перевести учащихся на дистанционное обучение, прибегнуть к максимальному социальному дистанцированию и максимально ограничить работу предприятий призвала 28 апреля граждан Беларуси в своем видеообращении постоянный координатор ООН в РБ Иоанна Казана-Вишневецкая, сообщают местные новостные источники.
Российская газета 09:17
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Политика

Глава МИД Украины анонсировал переговоры «нормандской четвёрки»

Во встрече примут участие главы МИД всех четырёх стран "нормандского формата" - Украины, России, Франции и Германии, отметил Кулеба.
Суть событий 06:33
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Здоровье

ГП вынесла предостережение мэру Екатеринбурга из-за очагов COVID-19

Заместитель Генерального прокурора РФ Игорь Ткачев направил главе Екатеринбурга Александру Высокинскому предостережение из-за массового заражения коронавирусом врачей и пациентов в городских больницах, сообщается на сайте управления Генпрокуратуры по УрФО.
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Транспорт

В Москве выписан первый штраф за езду без пропуска

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Энергетика

Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»

Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
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Российский истребитель Су-57 получит электрические двигатели

Российский перспективный истребитель 5-го поколения Су-57 может быть оснащен электродвигателями взамен гидравлических систем.
Военное дело 01:13
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Происшествия

В Казани задержали ректора технологического университета

Сотрудники спецслужб провели задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко прямо на рабочем месте, в его кабинете.
Российская газета 05:32
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Политика

Песков: Путин проведет очередное «большое выступление»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проведет большое выступление в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с COVID-19, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Россиянам пообещали совершенно иную жизнь после окончания пандемии

Жители России после окончания пандемии коронавируса столкнутся с новой нормальностью и другой жизнью.
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Ведущие кинофестивали покажут фильмы на YouTube

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К тушению пожара в Новой Москве привлекли авиацию

МЧС привлекло два вертолёта к тушению крупного пожара в поселении Рязановском в Новой Москве.
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Игры

Представлен релизный трейлер SnowRunner для PS4, Xbox One и PC

Разработчики из российско-американской студии Saber Interactive и издательство Focus Home Interactive показали релизный трейлер SnowRunner, которая вышла на Xbox One, PlayStation 4 и PC.
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Общество

В Калининграде дадут салют в День Победы

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В России может появиться кодекс служебного поведения полицейских

Новый кодекс этики для полицейских внесет дополнения в правила поведения сотрудников в интернете, подчеркнул Владимир Воронцов.
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Армия и оружие

США намерены лишить Су-57 критического преимущества перед F-35

Истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II ВВС США модернизирован, количество критических недостатков снижено с тринадцати до семи.
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Во Франции начали лечить коронавирус средством от артрита

Во Франции местные медики предложили лечить коронавирус средствами от артрита.
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Vademecum назвал цензурой требование заблокировать статью о платном лечении заразившихся

Журнал о здравоохранении Vademecum назвал проявлением жесткой цензуры под предлогом заботы об общественном благополучии требование Генпрокуратуры заблокировать статью о платном лечении пациентов с коронавирусом COVID-19.
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Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь

О планах размещения госпиталя для лечения больных с коронавирусом в АТЦ «Москва» сообщила со ссылкой на близкие к мэрии столицы источники и газета «Ведомости».
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Вирусолог назвал критерий завершения эпидемии в России

По данным Минздрава, в России выявлено 87 147 случаев заражения коронавирусом, скончались 795 человек.
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